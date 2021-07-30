Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Глава государства встретится с военнослужащими, которые принимают участие в операции Объединенных сил на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также на Донетчине под председательством Президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов