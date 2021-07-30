Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.
Глава государства встретится с военнослужащими, которые принимают участие в операции Объединенных сил на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Также на Донетчине под председательством Президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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