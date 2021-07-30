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Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО

Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Глава государства встретится с военнослужащими, которые принимают участие в операции Объединенных сил на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также на Донетчине под председательством Президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) СНБО (4446) Донецкая область (10126)


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Топ комментарии
+10
Зеленский и Ермак во время рабочей поездки на Донбасс

Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2122
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30.07.2021 13:23 Ответить
+7
Дурне поїхало в турне. Та ще й д'єрьмака з собою прихопило. Бо хто ж *уйлу стучатиме, як нє агент козир?)
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30.07.2021 13:15 Ответить
+6
это там где будет проезжать Зеля у военных не только патроны а и ножи отберут ?
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30.07.2021 13:16 Ответить
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что то оно постоянно ездит на восток...наверное там роССийский кокс ближе.
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30.07.2021 13:11 Ответить
Там на промке брусья хорошие просто
Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО - Цензор.НЕТ 2637
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30.07.2021 13:13 Ответить
туриста опять одолело беспокойство, охота к перемене мест)
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30.07.2021 13:13 Ответить
Дурне поїхало в турне. Та ще й д'єрьмака з собою прихопило. Бо хто ж *уйлу стучатиме, як нє агент козир?)
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30.07.2021 13:15 Ответить
Зеленский и Ермак во время рабочей поездки на Донбасс

Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2122
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30.07.2021 13:23 Ответить
Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую областьЗеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО - Цензор.НЕТ 7505
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30.07.2021 13:15 Ответить
это там где будет проезжать Зеля у военных не только патроны а и ножи отберут ?
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30.07.2021 13:16 Ответить
Да ,там ножи и вилки протбирают, как на поминках.
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30.07.2021 13:29 Ответить
Шо, поехал очередной раз раскаты грома сидя в кукурузе послушать? Или похамить нашим парням со своими 43 годами?
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30.07.2021 13:18 Ответить
Какой он отважный! Будет молоть чушь военным, -кейс, мощный, кластер, а те будут думать о том, когда это чучело спетляет обратно в Киев
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30.07.2021 13:27 Ответить
Вы имели ввиду в крывой рог?!
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30.07.2021 13:32 Ответить
та хоть в Крым или Израиль, хотя думаю, потом, после отсидки
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30.07.2021 13:34 Ответить
В Донецкой области снимут новую серию пятничного сериала "снбо".
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30.07.2021 13:30 Ответить
Скабеевы не дождутся...)
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30.07.2021 13:33 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 3414
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30.07.2021 14:22 Ответить
айайай какая зрадулище.
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31.07.2021 01:00 Ответить
 
 