Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на сході України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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