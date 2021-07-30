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Новини
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Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО

Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на сході України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виїзному засіданні РНБО в Донецькій області 30 липня розглядатимуть питання енергетики і медицини, - Данілов

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) РНБО (2302) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+10
Зеленский и Ермак во время рабочей поездки на Донбасс

Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2122
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30.07.2021 13:23 Відповісти
+7
Дурне поїхало в турне. Та ще й д'єрьмака з собою прихопило. Бо хто ж *уйлу стучатиме, як нє агент козир?)
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30.07.2021 13:15 Відповісти
+6
это там где будет проезжать Зеля у военных не только патроны а и ножи отберут ?
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30.07.2021 13:16 Відповісти
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что то оно постоянно ездит на восток...наверное там роССийский кокс ближе.
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30.07.2021 13:11 Відповісти
Там на промке брусья хорошие просто
Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО - Цензор.НЕТ 2637
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30.07.2021 13:13 Відповісти
туриста опять одолело беспокойство, охота к перемене мест)
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30.07.2021 13:13 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Та ще й д'єрьмака з собою прихопило. Бо хто ж *уйлу стучатиме, як нє агент козир?)
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30.07.2021 13:15 Відповісти
Зеленский и Ермак во время рабочей поездки на Донбасс

Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2122
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30.07.2021 13:23 Відповісти
Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую областьЗеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где пройдет заседание СНБО - Цензор.НЕТ 7505
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30.07.2021 13:15 Відповісти
это там где будет проезжать Зеля у военных не только патроны а и ножи отберут ?
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30.07.2021 13:16 Відповісти
Да ,там ножи и вилки протбирают, как на поминках.
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30.07.2021 13:29 Відповісти
Шо, поехал очередной раз раскаты грома сидя в кукурузе послушать? Или похамить нашим парням со своими 43 годами?
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30.07.2021 13:18 Відповісти
Какой он отважный! Будет молоть чушь военным, -кейс, мощный, кластер, а те будут думать о том, когда это чучело спетляет обратно в Киев
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30.07.2021 13:27 Відповісти
Вы имели ввиду в крывой рог?!
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30.07.2021 13:32 Відповісти
та хоть в Крым или Израиль, хотя думаю, потом, после отсидки
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30.07.2021 13:34 Відповісти
В Донецкой области снимут новую серию пятничного сериала "снбо".
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Скабеевы не дождутся...)
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30.07.2021 13:33 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО - Цензор.НЕТ 3414
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30.07.2021 14:22 Відповісти
айайай какая зрадулище.
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31.07.2021 01:00 Відповісти
 
 