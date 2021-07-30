Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де відбудеться засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на сході України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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