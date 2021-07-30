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Разумков не поедет на выездное заседание СНБО в Донецкую область

Разумков не поедет на выездное заседание СНБО в Донецкую область

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет принимать участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Донецкой области 30 июля в связи с продолжающейся рабочей поездкой на юге Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", - сказал он.

Как сообщалось, Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

СНБО (4446) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+7
А смысл туда ему ехать, если туда уже зебил поехал?
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30.07.2021 13:18 Ответить
+3
Навідь це комсомольське мудило від бубачькі відхрещується! Как страшно жыть!)))
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30.07.2021 13:23 Ответить
+2
клоун по ходу останется один - из тех с кем выбирался - они оказались честнее
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30.07.2021 13:18 Ответить
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Мудрое решение потому что из трех замов убс машину якобы заминировали только одному, че рисковать.
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30.07.2021 13:16 Ответить
А смысл туда ему ехать, если туда уже зебил поехал?
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30.07.2021 13:18 Ответить
По тупому позориться и быть просто мебелью он не желает. С чего бы это?
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30.07.2021 13:45 Ответить
клоун по ходу останется один - из тех с кем выбирался - они оказались честнее
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30.07.2021 13:18 Ответить
Великий купол-шапіто ВР змінити на шапіто нижчого рівня- ВИЇЗНЕ Санкційне ШАПІТО ДАНІЛОВА то ФУУУУ!!! Якось не камільфо!
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30.07.2021 13:18 Ответить
УБД уже, видимо, есть, героя так просто не дадут, можно не ехать
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30.07.2021 13:22 Ответить
Та да. У мене стійке враження, що з першихосіб держави адекватним і самостійним є лише Разумков. Хоча і він не є державником. А Бубочка мені нагадує Петра Першого. Не того, придуманого кацапами, а справжнього - гуляку, пияка, любителя різноманітних збочень к у житті, так і у керуванні державою.
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30.07.2021 13:22 Ответить
Навідь це комсомольське мудило від бубачькі відхрещується! Как страшно жыть!)))
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30.07.2021 13:23 Ответить
да толку от поездки и в одесскую и в николаевскую, народ лучше жить станет?, сидел бы и не тратил деньги на поездки
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30.07.2021 13:28 Ответить
Разумков не поедет на выездное заседание СНБО в Донецкую область/ Стережётся барыга: ещё прилетит с неба какая то опасная железяка. Россия разместила в Крыму беспилотники - копии израильского Searcher MkII
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30.07.2021 13:44 Ответить
ХИТРОЖОПА ТВАРЬ!!!!!!! СССССССикотно!!!!!!
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30.07.2021 15:02 Ответить
 
 