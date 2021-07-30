Разумков не поїде на виїзне засідання РНБО в Донецьку область

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участі у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в Донецькій області у п'ятницю у зв'язку з робочою поїздкою на півдні України, яка триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочнеться. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Разумков із триденним робочим візитом (із 28 до 30 липня) відвідує Одеську та Миколаївську області.

Як повідомив раніше секретар РНБО Олексій Данілов, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

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