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Разумков не поїде на виїзне засідання РНБО в Донецьку область

Разумков не поїде на виїзне засідання РНБО в Донецьку область

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участі у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в Донецькій області у п'ятницю у зв'язку з робочою поїздкою на півдні України, яка триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочнеться. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей, я звик виконувати те, що я обіцяю", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Разумков із триденним робочим візитом (із 28 до 30 липня) відвідує Одеську та Миколаївську області.

Як повідомив раніше секретар РНБО Олексій Данілов, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

Також читайте: Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови

РНБО (2302) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+7
А смысл туда ему ехать, если туда уже зебил поехал?
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30.07.2021 13:18 Відповісти
+3
Навідь це комсомольське мудило від бубачькі відхрещується! Как страшно жыть!)))
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30.07.2021 13:23 Відповісти
+2
клоун по ходу останется один - из тех с кем выбирался - они оказались честнее
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30.07.2021 13:18 Відповісти
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Мудрое решение потому что из трех замов убс машину якобы заминировали только одному, че рисковать.
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30.07.2021 13:16 Відповісти
А смысл туда ему ехать, если туда уже зебил поехал?
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30.07.2021 13:18 Відповісти
По тупому позориться и быть просто мебелью он не желает. С чего бы это?
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30.07.2021 13:45 Відповісти
клоун по ходу останется один - из тех с кем выбирался - они оказались честнее
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30.07.2021 13:18 Відповісти
Великий купол-шапіто ВР змінити на шапіто нижчого рівня- ВИЇЗНЕ Санкційне ШАПІТО ДАНІЛОВА то ФУУУУ!!! Якось не камільфо!
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30.07.2021 13:18 Відповісти
УБД уже, видимо, есть, героя так просто не дадут, можно не ехать
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30.07.2021 13:22 Відповісти
Та да. У мене стійке враження, що з першихосіб держави адекватним і самостійним є лише Разумков. Хоча і він не є державником. А Бубочка мені нагадує Петра Першого. Не того, придуманого кацапами, а справжнього - гуляку, пияка, любителя різноманітних збочень к у житті, так і у керуванні державою.
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30.07.2021 13:22 Відповісти
Навідь це комсомольське мудило від бубачькі відхрещується! Как страшно жыть!)))
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30.07.2021 13:23 Відповісти
да толку от поездки и в одесскую и в николаевскую, народ лучше жить станет?, сидел бы и не тратил деньги на поездки
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30.07.2021 13:28 Відповісти
Разумков не поедет на выездное заседание СНБО в Донецкую область/ Стережётся барыга: ещё прилетит с неба какая то опасная железяка. Россия разместила в Крыму беспилотники - копии израильского Searcher MkII
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30.07.2021 13:44 Відповісти
ХИТРОЖОПА ТВАРЬ!!!!!!! СССССССикотно!!!!!!
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30.07.2021 15:02 Відповісти
 
 