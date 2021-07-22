Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови
Спікер ВР Дмитро Разумков висловив глибоку стурбованість у зв'язку з триваючим будівництвом і можливим введенням в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не тільки України, але і всієї Європи.
Про це йдеться у відкритому листі Разумкова спікерці Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського парламенту.
"Північний потік-2" є насамперед геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. "Північний потік-2" іде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакету Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - підкреслює Разумков.
На переконання спікера ВР, "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.
"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав", - йдеться в листі.
Разумков також висловив подяку Конгресу США за постійну підтримку України у протистоянні загрозам з боку Росії та запроваджені раніше санкції, які не дозволили послабити енергетичну безпеку України.
"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" та, у випадку необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва "Північного потоку-2". Закликаю Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США", - додав Разумков.
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Сегодня в кого из 73%-х не плюнь, ни кто за Зелень не голосовал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (первый тур) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 - явка 62,86 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 21 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (второй тур) - явка 61,37 %
Ц тобі, шо б ти не думав шо наволо тебе одні лише "зе-виборці"...
Он похож на Диму Медведева или Обломова - находится в сонном состоянии.
Хотя Глава парламента должен был давно действовать против СП2 - может ему ОПЗЖ этого делать не разрешало ?
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Поки Комітет Верховної ради вже кілька місяців не може розглянути НЕВІДКЛАДНИЙ законопроєкт президента про ліквідацію ОАСКу його судді продовжують отримувати чималі зарплати.
Так Павлу Вовку у червні виплатили 330 557 гривень зарплатні.
Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/22/7125722/ Европейская правда ".
Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время.
Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала Марси Каптур.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз. Он отметил, что президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, "которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2".