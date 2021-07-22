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Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови

Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо

Спікер ВР Дмитро Разумков висловив глибоку стурбованість у зв'язку з триваючим будівництвом і можливим введенням в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не тільки України, але і всієї Європи.

Про це йдеться у відкритому листі Разумкова спікерці Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського парламенту.

"Північний потік-2" є насамперед геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. "Північний потік-2" іде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакету Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - підкреслює Разумков.

На переконання спікера ВР, "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.

"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав", - йдеться в листі.

Разумков також висловив подяку Конгресу США за постійну підтримку України у протистоянні загрозам з боку Росії та запроваджені раніше санкції, які не дозволили послабити енергетичну безпеку України.

Також читайте: Інструменти для протидії "Північному потоку-2" все ще є: ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, - Вітренко

"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" та, у випадку необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва "Північного потоку-2". Закликаю Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США", - додав Разумков.

Автор: 

Конгрес США (1237) росія (66070) США (23410) Північний потік (2473) Пелосі Ненсі (68) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+11
Скупщик краденного, Димон рыгыАнальный, симитировал бурную деятельность.😄😆
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22.07.2021 08:58 Відповісти
+11
Вы 73-процентный?
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22.07.2021 09:02 Відповісти
+10
Гра на публіку. Який розумний чувак! В президенти його.
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22.07.2021 09:01 Відповісти
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ну сколько можно? нужно было взвывать, когда поток строился, предшественникам, а так как они ничего не сделали, то уже поздно
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22.07.2021 08:56 Відповісти
До 19 року було збудовано 37%, а при Зелі решта. Який висновок?
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22.07.2021 08:58 Відповісти
вот эти 37 и все решили, не было бы 37 не было и 99
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22.07.2021 09:00 Відповісти
Вы 73-процентный?
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22.07.2021 09:02 Відповісти
А разве по его вскукареам вы еще не поняли?
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22.07.2021 09:06 Відповісти
Так и вопрос у меня был скорее риторический.
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22.07.2021 11:30 Відповісти
я 100-процентный, а вы 27- процентный?
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22.07.2021 09:12 Відповісти
А, что, за Зеленского 100% прголосовало?
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22.07.2021 09:17 Відповісти
я ни за кого не голосовал, после жабы -ющенка,понял, любой президент подстава олигархов или сам олигарх
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22.07.2021 09:18 Відповісти
Ну да, ну да, вы сделали вид, что сказали правду, мы сделали вид, что вам поверили.
Сегодня в кого из 73%-х не плюнь, ни кто за Зелень не голосовал.
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22.07.2021 11:32 Відповісти
Президентские выборы в Украине (2019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (первый тур) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 - явка 62,86 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 21 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (второй тур) - явка 61,37 %

Ц тобі, шо б ти не думав шо наволо тебе одні лише "зе-виборці"...
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22.07.2021 16:30 Відповісти
тобто у всьому винен Порошенкао, правильно ? Стандартна логіка упоротого зе-фанатика.
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22.07.2021 09:14 Відповісти
При чому тут Петя? Він взагалі ні на що не впливав.
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22.07.2021 09:16 Відповісти
нет, это у вас стандартная логика пэтиков, все было решено и согласована между рашкой и евросоюзом, для видимости вводили санкции и НИКТО ИЗ РУКОВОДСТВА УКРАИНЫ НИЧЕГО НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ
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22.07.2021 09:17 Відповісти
псс...во всем происходящем виноват каждый президент за лет независимости, только ты никому не говори. А кто их всех выбирал чисто из-за их лозунгов и на гребне популизма, то уже конечно никого не волнует
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22.07.2021 09:31 Відповісти
зачем врешь?, в декабре 19-го, было построено 93% газопровода....
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22.07.2021 09:23 Відповісти
Соя - она такая.
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22.07.2021 09:29 Відповісти
Да ладно тебе, в декабре 2018-го уже было построено 99.9998% сп2.
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22.07.2021 09:33 Відповісти
Скупщик краденного, Димон рыгыАнальный, симитировал бурную деятельность.😄😆
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22.07.2021 08:58 Відповісти
Гра на публіку. Який розумний чувак! В президенти його.
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22.07.2021 09:01 Відповісти
А 73% публики нравится.
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22.07.2021 09:04 Відповісти
Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку - Цензор.НЕТ 5154
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22.07.2021 08:58 Відповісти
клоун и зеленые просто расписались в своей не компетентности - гнать их надо - как можно быстрее
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22.07.2021 09:01 Відповісти
поздно, русские уже купили
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22.07.2021 09:03 Відповісти
разумков кусок говна
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22.07.2021 09:01 Відповісти
ну вот, почему только кусок
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22.07.2021 09:33 Відповісти
У него роль такая, после того, как все порешалось кричать нас обокрали.
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22.07.2021 09:04 Відповісти
Так дядя Сэм сказал что бы хавло защелкнули или нет? Сколько можно дурня включать
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22.07.2021 09:08 Відповісти
При чем дядя Сэм? Помочь можно только тому кто знает чего он хочет и что-то делает сам. а если власти Украины вертят задницей быстрее чем Карлсон пропеллером то че можно им помочь?
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22.07.2021 09:18 Відповісти
Поздно. Поезд ушёл. Интересы Германии выше украинских.
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22.07.2021 09:11 Відповісти
краще б не позорились. все просрали за 2 роки, а тепер закликають ввести санкції, при тому що на посадах тримають колишніх риг, російського агента Єрмака, та знищують рефформи, які фінансувало США і ЄС. Тупий, довбаний зелений зброд.
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22.07.2021 09:13 Відповісти
Не созрели ещё 😀
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22.07.2021 09:16 Відповісти
Почитайте в немецкой прессе что пишут, все уже решено , он будет работать
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22.07.2021 09:13 Відповісти
Так рушились империи. Когда исчезают иллюзии, на "понтах" никого не удержишь.
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22.07.2021 09:18 Відповісти
Очень глубокую?
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22.07.2021 09:14 Відповісти
Ми справжні патріоти - самі хочемо заробляти криваві гроші на транзиті.
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22.07.2021 09:15 Відповісти
... Що за абракадабру ти написав .??
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22.07.2021 09:22 Відповісти
Що є, то є.
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Это когда депутаты начали сбор подписей , Разумков проснулся 😀😀😀
Он похож на Диму Медведева или Обломова - находится в сонном состоянии.

Хотя Глава парламента должен был давно действовать против СП2 - может ему ОПЗЖ этого делать не разрешало ?
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22.07.2021 09:15 Відповісти
далі по сценарію на території російської дири накриється трубопровід, який проходить через Україну і газ піде в обхід. Руки расєї розв'язані для широкомасштабного наступу. ЗСУ не фінансуються, озброєння не купується, цінні кадри йдуть з армії. Все йде на розпил у Великому будівництві. Ідеальні умови.
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22.07.2021 09:21 Відповісти
Призывай не призывай, кто вас клоунов слушать будет
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22.07.2021 09:23 Відповісти
Зелебобіки, назвіть ХОТЬ ЩОСЬ, що не було просрано за останні 2 роки? Якщо ще щось залишилось, то є 3 роки і може друга каденція завдяки вашому безумству.
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22.07.2021 09:30 Відповісти
Разумков призвал Конгресс США ввести санкции/ Не честный-для воровского кодлана Коломойского -барыга, а германская порноактриса , готовая "принять любое количество из любой страны". Изображает о казне заботу .Типа не знает: Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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22.07.2021 09:32 Відповісти
Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови - Цензор.НЕТ 6322.
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Иш разашелся только после драки кулаками не машут. Но про тарифы ни гу-гу. Наши тарифы это их конветы. Лицедеи плеснявые.
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22.07.2021 09:35 Відповісти
Розумков пытается создать свой полит проект отдельный от Зели.. ( то ли боясь что его сольют, либо понимая что положение Зе постепенно но неуклонно ухудшается, из за экономической ситуации, " драконовскими " тарифами, давления Раши и уже как понятно и Запада, отсутствия кредитов МВФ, формул " штангенциркуля" и т.д.) Поэтому иногда делает вбросы подобный этому.. Ничего нового в этом мире.. У нас же кого не возьми все " патриоты, страдальцы- плакальщики об Украине и ее бедном народе")
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22.07.2021 09:36 Відповісти
разумков как петух,главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи
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22.07.2021 09:36 Відповісти
От убоге зелене. Краще би вже мовчало там у радi, а то обicрались усiм кодлом i тепер за вас, хтось буде думать прибирать.
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22.07.2021 09:40 Відповісти
не минуло і три роки, як хитрожопий Дмитро "рішуче" висловився..
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22.07.2021 09:48 Відповісти
Младориг разумков мав би, перш за все, виконувати свої прямі обов'язки.

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Поки Комітет Верховної ради вже кілька місяців не може розглянути НЕВІДКЛАДНИЙ законопроєкт президента про ліквідацію ОАСКу його судді продовжують отримувати чималі зарплати.
Так Павлу Вовку у червні виплатили 330 557 гривень зарплатні.
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22.07.2021 10:01 Відповісти
Ну да,как партнеров искать то в Китай лезут,а как спасать задницу,то США просят.Это уже какая то проституция.
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22.07.2021 10:08 Відповісти
В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/22/7125722/ Европейская правда ".
Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время.
Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала Марси Каптур.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз. Он отметил, что президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, "которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2".
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22.07.2021 11:21 Відповісти
Вот почему Зеленского ждут 30 августа. У Байдена, на переговорах с Путиным похоже кроме санкций на северный поток больше и не было козырей. Интересно на что он выменял нашу трубу.
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22.07.2021 11:23 Відповісти
О проснувся розумный блин довго думав короче ватник
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22.07.2021 11:32 Відповісти
Как насчет вручения санкций США ЗЕ, Ермаку, СН и Разумкову за укрывательство Коломойского и потворствования Фирташу?
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22.07.2021 11:40 Відповісти
...ой, людоньки, так ведь этот газ окоянный, наверняка по нему будет агрессия: слихивал недавно в России есть загадочные войска - трубопроводные войска. То есть, если не отрезать трубы от России, оттудова целая зграя вылезет! Разумкову передайте, что надо наши трубы заварить и забетонировать, тогда будет мир в Украине!!!
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22.07.2021 14:36 Відповісти
 
 