Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови

Спікер ВР Дмитро Разумков висловив глибоку стурбованість у зв'язку з триваючим будівництвом і можливим введенням в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не тільки України, але і всієї Європи.

Про це йдеться у відкритому листі Разумкова спікерці Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського парламенту.

"Північний потік-2" є насамперед геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. "Північний потік-2" іде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакету Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - підкреслює Разумков.

На переконання спікера ВР, "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.

"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав", - йдеться в листі.

Разумков також висловив подяку Конгресу США за постійну підтримку України у протистоянні загрозам з боку Росії та запроваджені раніше санкції, які не дозволили послабити енергетичну безпеку України.

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"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" та, у випадку необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва "Північного потоку-2". Закликаю Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США", - додав Разумков.