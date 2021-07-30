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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский представил нового командующего Операцией объединенных сил Павлюка

Зеленский представил нового командующего Операцией объединенных сил Павлюка

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочей поездкой в Донецкой области, представил нового командующего Объединенными силами Александра Павлюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С большой радостью хочу представить вам нового командующего Объединенными  силами ВСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерала-лейтенанта, боевого офицера, патриота Украины Павлюка Александра Алексеевича", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-й годовщины освобождения Авдеевки Донецкой области.

"Мне кажется, что его представление в такой день, в день освобождения нашего украинского города на Донбассе – это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской земли", - добавил он.

Как сообщалось, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего операции Объединенных сил.

Указом №329/2021 Павлюк был назначен на должность командующего ООС.

Зеленский Владимир (21077) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+6
Порох',як їде, то щосЬ бійцям везе,чи системи відеоспостереження,чи ще щось,але Шмаркля в нас,не лох,він за копійку бачиться.Тут ще одна вілла в Італія у нього з'являється,всього за 4 млн євро,мабуть щоб Порохоботи завидували.
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30.07.2021 13:54 Ответить
+4
"Мне кажется"-блин, ему кажется. Это прекрасно!
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30.07.2021 13:38 Ответить
+4
зе развозит радость. Там же написано. Радости на войне так не хватает
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30.07.2021 13:57 Ответить
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Опять? Он с ним что в турне поехал?
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30.07.2021 13:38 Ответить
номер на бис, как в квартале
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30.07.2021 13:38 Ответить
Раз з'їздив,два з'їздив,три з'їздив так і наказало 30 діб для отримання статусу УБД...
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30.07.2021 13:44 Ответить
"Мне кажется"-блин, ему кажется. Это прекрасно!
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30.07.2021 13:38 Ответить
Порох',як їде, то щосЬ бійцям везе,чи системи відеоспостереження,чи ще щось,але Шмаркля в нас,не лох,він за копійку бачиться.Тут ще одна вілла в Італія у нього з'являється,всього за 4 млн євро,мабуть щоб Порохоботи завидували.
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30.07.2021 13:54 Ответить
зе развозит радость. Там же написано. Радости на войне так не хватает
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30.07.2021 13:57 Ответить
Він навіть зеленого лайна для бійців пожаліє.
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30.07.2021 13:59 Ответить
В слове радость,р знамените на г,так вернее.
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30.07.2021 14:19 Ответить
ДУРНІ РОЗМОВИ ПРО ГОСТИНЦІ ВІД ПОРОХА В ОДНІ РУКИ, А ПРО ЗІРВАНІ СКЛАДИ З ************ ,НЕ МАЄ РОЗМОВ, ЗЕ ЗРОЗУМІЛО ОДНІ РОЗМОВИ, І ПОРХ ДАЛЕКО НЕ ВІДСКОЧИВ.
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30.07.2021 14:41 Ответить
Ну, Павлюк. Міг бути. Івпнов. А міг бути і якийсь Хачатрян. Прізвище забудуть за тиждень. Особливо прізвище людини, яка нічого не вирішує. Хоча можливо людина і не погана.
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30.07.2021 14:09 Ответить
 
 