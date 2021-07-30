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Новини Операція Об'єднаних сил
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Зеленський представив нового командувача Об'єднаних сил Павлюка

Зеленський представив нового командувача Об'єднаних сил Павлюка

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З великою радістю хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди 7-ї річниці звільнення Авдіївки Донецької області.

"Мені здається, що його представлення в такий день, в день визволення нашого українського міста на Донбасі - це хороший знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в інших тимчасово окупованих містах, і селах на сході української землі", - додав він.

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Як повідомлялося, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об'єднаних сил.

Указом №329 / 2021 Павлюк був призначений на посаду командувача ООС.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+6
Порох',як їде, то щосЬ бійцям везе,чи системи відеоспостереження,чи ще щось,але Шмаркля в нас,не лох,він за копійку бачиться.Тут ще одна вілла в Італія у нього з'являється,всього за 4 млн євро,мабуть щоб Порохоботи завидували.
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30.07.2021 13:54 Відповісти
+4
"Мне кажется"-блин, ему кажется. Это прекрасно!
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30.07.2021 13:38 Відповісти
+4
зе развозит радость. Там же написано. Радости на войне так не хватает
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30.07.2021 13:57 Відповісти
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Опять? Он с ним что в турне поехал?
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30.07.2021 13:38 Відповісти
номер на бис, как в квартале
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30.07.2021 13:38 Відповісти
Раз з'їздив,два з'їздив,три з'їздив так і наказало 30 діб для отримання статусу УБД...
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30.07.2021 13:44 Відповісти
"Мне кажется"-блин, ему кажется. Это прекрасно!
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30.07.2021 13:38 Відповісти
Порох',як їде, то щосЬ бійцям везе,чи системи відеоспостереження,чи ще щось,але Шмаркля в нас,не лох,він за копійку бачиться.Тут ще одна вілла в Італія у нього з'являється,всього за 4 млн євро,мабуть щоб Порохоботи завидували.
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30.07.2021 13:54 Відповісти
зе развозит радость. Там же написано. Радости на войне так не хватает
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30.07.2021 13:57 Відповісти
Він навіть зеленого лайна для бійців пожаліє.
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30.07.2021 13:59 Відповісти
В слове радость,р знамените на г,так вернее.
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30.07.2021 14:19 Відповісти
ДУРНІ РОЗМОВИ ПРО ГОСТИНЦІ ВІД ПОРОХА В ОДНІ РУКИ, А ПРО ЗІРВАНІ СКЛАДИ З ************ ,НЕ МАЄ РОЗМОВ, ЗЕ ЗРОЗУМІЛО ОДНІ РОЗМОВИ, І ПОРХ ДАЛЕКО НЕ ВІДСКОЧИВ.
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30.07.2021 14:41 Відповісти
Ну, Павлюк. Міг бути. Івпнов. А міг бути і якийсь Хачатрян. Прізвище забудуть за тиждень. Особливо прізвище людини, яка нічого не вирішує. Хоча можливо людина і не погана.
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30.07.2021 14:09 Відповісти
 
 