Зеленський представив нового командувача Об'єднаних сил Павлюка
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"З великою радістю хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди 7-ї річниці звільнення Авдіївки Донецької області.
"Мені здається, що його представлення в такий день, в день визволення нашого українського міста на Донбасі - це хороший знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в інших тимчасово окупованих містах, і селах на сході української землі", - додав він.
Як повідомлялося, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об'єднаних сил.
Указом №329 / 2021 Павлюк був призначений на посаду командувача ООС.
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