Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего ДШВ и ООС
Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операции Объединенных сил.
Президент акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.
"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях ", - заявил Зеленский.
Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.
"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", - подчеркнул Зеленский.
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не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
Підеш на смітник історії, а можливо і на нари.
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
Стихи Р. Киплинга,
Порівнюємо! Відчуйте різницю!
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...