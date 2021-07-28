Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего ДШВ и ООС

Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операции Объединенных сил.

Президент акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях ", - заявил Зеленский.

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Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", - подчеркнул Зеленский.

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