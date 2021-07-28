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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего ДШВ и ООС

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующего ДШВ и ООС

Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операции Объединенных сил.

Президент акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях ", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский

Автор: 

Генштаб ВС (6571) Зеленский Владимир (21064) оборона (5252) ВСУ (6735) Десантно-штурмовые войска (223)


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Топ комментарии
+38
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 404
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28.07.2021 22:11 Ответить
+33
Зеленая навозная муха зе-зе гадит не останавливаясь .
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28.07.2021 21:36 Ответить
+30
Вчера Геращенко обратила внимание на интересную тенденцию, всех, кого сменил клован в последнее время, объединяет одной - они были на заседании, на котором зебилу докладывали о деле вагнеровцев.
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28.07.2021 21:43 Ответить
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зюзя рубитЪ кончыки.... великое обрезание ****........
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28.07.2021 23:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mg8SzK-6NP4
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28.07.2021 23:59 Ответить
Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
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29.07.2021 01:51 Ответить
А новий командувач ДШВ - хто ?
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29.07.2021 05:46 Ответить
...толстопуз Юзэк повидимому
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29.07.2021 06:06 Ответить
...два парашути буде мало йому, може три з пороховим гальмом.
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29.07.2021 07:45 Ответить
Зєля, пізно пити боржом.

Підеш на смітник історії, а можливо і на нари.
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29.07.2021 07:44 Ответить
Моська в посудной лавке
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29.07.2021 08:05 Ответить
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.

Стихи Р. Киплинга,
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29.07.2021 08:40 Ответить
шимпан-зе с ленкой уже неделю отдыхают на вилле в ИТАЛИИ . а дерьмак рулит . меняет генералов . а вова-квартальный устал от державных проблем он отдыхает . щас приедет и забалабенит очередное рнбо на вуха зебуинам . вова любит созывать рнбо по пятницам . чтобы самому не отвечать за положение в стране они придумали коллективно принимать решения и вова с ..чистой.. совестью по 10 раз в год ездит отдыхать ----- вова сильно устает . все об государстве . все об народе думает --- вот соберет еще штуки три четыре рнбо и поедет отдохнуть . поправить здоровье для следующих рнбо
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29.07.2021 10:15 Ответить
Точно-точно, вместе с Петей Липецким, который сейчас яхту за 11 лямов в неделю в Черногории нанимает - с водными горками, гидроциклами. Проплывает Пеця (не проходит, а именно проплывает) мимо Зели в Италии и кричит ему: " Ну ты че, позоришь нас, настоящих украинцев, шо так по-бедному? Бери пример с меня. И как я все организовал круто - я здесь, а толпа упоротых за меня дома стеной стоит! Круто? Молодой ты еще, ниче ты не понимаешь в жизни. Зря ты отказался, когда я опытный тебе молодому помощь в 2019 предлагал. Щас бы как я - на яхте катался бы. Я бы тебя всему научил!!!"
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29.07.2021 10:59 Ответить
...щас забанят...тут только Зелю можно клеймить...Пеца неприкасаемый..))
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29.07.2021 12:18 Ответить
а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 5778
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29.07.2021 11:28 Ответить
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 8616
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29.07.2021 11:28 Ответить
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 634
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29.07.2021 11:29 Ответить
що Ви вчепились, панове? Зелупа вiдпочиває...


Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 7285



Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 9295







Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 1264
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29.07.2021 11:03 Ответить
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 9359

Порівнюємо! Відчуйте різницю!
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29.07.2021 11:10 Ответить
Как-то Зеля без размаха отдыхает, без размаха!
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29.07.2021 11:12 Ответить
Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
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29.07.2021 11:22 Ответить
Ну не анекдот ли - четырежды уклонист занимается "реформированием" армии. В стране настоящий дурдом.
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29.07.2021 11:24 Ответить
А нові командуючи пройшли курс гри хріном на роялі?Схоже Шмаркля підбирає "96 квартал"для поїздки до Байдена.
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29.07.2021 11:49 Ответить
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 4124
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29.07.2021 12:02 Ответить
Зебздло перебздело или как?
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29.07.2021 12:09 Ответить
Зеленский забыл наверное басню Крылова!!
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29.07.2021 14:47 Ответить
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