Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.
Президент акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.
"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив Зеленський.
Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.
"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом", – резюмував Зеленський.
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не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
Підеш на смітник історії, а можливо і на нари.
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
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Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
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Раба, что стал царем.
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О раб, который стал царем,
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Стихи Р. Киплинга,
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вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...