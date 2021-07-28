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Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.

Президент акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив Зеленський.

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Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом", – резюмував Зеленський.

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) Зеленський Володимир (24558) оборона (4855) ЗСУ (7717) Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+38
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 404
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28.07.2021 22:11 Відповісти
+33
Зеленая навозная муха зе-зе гадит не останавливаясь .
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28.07.2021 21:36 Відповісти
+30
Вчера Геращенко обратила внимание на интересную тенденцию, всех, кого сменил клован в последнее время, объединяет одной - они были на заседании, на котором зебилу докладывали о деле вагнеровцев.
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28.07.2021 21:43 Відповісти
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зюзя рубитЪ кончыки.... великое обрезание ****........
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28.07.2021 23:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mg8SzK-6NP4
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28.07.2021 23:59 Відповісти
Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
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29.07.2021 01:51 Відповісти
А новий командувач ДШВ - хто ?
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29.07.2021 05:46 Відповісти
...толстопуз Юзэк повидимому
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29.07.2021 06:06 Відповісти
...два парашути буде мало йому, може три з пороховим гальмом.
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29.07.2021 07:45 Відповісти
Зєля, пізно пити боржом.

Підеш на смітник історії, а можливо і на нари.
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29.07.2021 07:44 Відповісти
Моська в посудной лавке
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29.07.2021 08:05 Відповісти
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.

Стихи Р. Киплинга,
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29.07.2021 08:40 Відповісти
шимпан-зе с ленкой уже неделю отдыхают на вилле в ИТАЛИИ . а дерьмак рулит . меняет генералов . а вова-квартальный устал от державных проблем он отдыхает . щас приедет и забалабенит очередное рнбо на вуха зебуинам . вова любит созывать рнбо по пятницам . чтобы самому не отвечать за положение в стране они придумали коллективно принимать решения и вова с ..чистой.. совестью по 10 раз в год ездит отдыхать ----- вова сильно устает . все об государстве . все об народе думает --- вот соберет еще штуки три четыре рнбо и поедет отдохнуть . поправить здоровье для следующих рнбо
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29.07.2021 10:15 Відповісти
Точно-точно, вместе с Петей Липецким, который сейчас яхту за 11 лямов в неделю в Черногории нанимает - с водными горками, гидроциклами. Проплывает Пеця (не проходит, а именно проплывает) мимо Зели в Италии и кричит ему: " Ну ты че, позоришь нас, настоящих украинцев, шо так по-бедному? Бери пример с меня. И как я все организовал круто - я здесь, а толпа упоротых за меня дома стеной стоит! Круто? Молодой ты еще, ниче ты не понимаешь в жизни. Зря ты отказался, когда я опытный тебе молодому помощь в 2019 предлагал. Щас бы как я - на яхте катался бы. Я бы тебя всему научил!!!"
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29.07.2021 10:59 Відповісти
...щас забанят...тут только Зелю можно клеймить...Пеца неприкасаемый..))
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29.07.2021 12:18 Відповісти
а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 5778
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 8616
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 634
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29.07.2021 11:29 Відповісти
що Ви вчепились, панове? Зелупа вiдпочиває...


Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 7285



Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 9295







Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 1264
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29.07.2021 11:03 Відповісти
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 9359

Порівнюємо! Відчуйте різницю!
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29.07.2021 11:10 Відповісти
Как-то Зеля без размаха отдыхает, без размаха!
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29.07.2021 11:12 Відповісти
Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
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29.07.2021 11:22 Відповісти
Ну не анекдот ли - четырежды уклонист занимается "реформированием" армии. В стране настоящий дурдом.
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29.07.2021 11:24 Відповісти
А нові командуючи пройшли курс гри хріном на роялі?Схоже Шмаркля підбирає "96 квартал"для поїздки до Байдена.
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29.07.2021 11:49 Відповісти
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС - Цензор.НЕТ 4124
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29.07.2021 12:02 Відповісти
Зебздло перебздело или как?
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29.07.2021 12:09 Відповісти
Зеленский забыл наверное басню Крылова!!
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29.07.2021 14:47 Відповісти
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