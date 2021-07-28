Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.

Президент акцентує увагу командирів усіх рівнів у Збройних Силах, керівників у сфері оборони та в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив Зеленський.

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Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом", – резюмував Зеленський.