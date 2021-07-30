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Новости Правосудие
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Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп "ЕС" Герасимов

Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп

Затягивание в рассмотрении дела против Татьяны Чорновол свидетельствует, что судебная система управляется из Офиса Зеленского. Прокуроры и судьи не спешат его рассматривать, понимая, что оно развалится, и придется извиняться за лживые обвинения активистки Революции Достоинства и волонтера Татьяны Чорновол.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов в комментарии журналистам под зданием Дарницкого районного суда Киева, где рассматривалось дело против народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вопрос в том, какие вообще процессы происходят сегодня в нашей с вами стране. Я думаю, никто не будет спорить, что Майдан - это Украина. От Львовской области - до востока Украины. В Донецкой области четыре Героя Небесной сотни. Никто не будет спорить, что украинские волонтеры, военные, боевые офицеры - это и есть Украина", - сказал депутат.

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"Все эти процессы - и против Татьяны Чорновил, который происходит сегодня, и против боевого генерала Павловского, и против директора Шандры, и против Софии Федыны и Маруси Звиробий - это показательное издевательство не просто над украинскими добровольцами, украинскими офицерами, героями Майдана. Это показательное издевательство над Украиной", - сказал Артур Герасимов.

"Это и есть реальная позиция Зеленского. Надо оценивать любого человека не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. Несмотря на то, что Зеленский рассказывает о патриотизме и других вещах в своих видосиках, его реальные дела, реальное давление на всю правоохранительную систему демонстрирует реальное отношение Зеленского к патриотам, волонтерам и ветеранам", - отметил сопредседатель "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что подозрение Татьяне Чорновол вручили еще в декабре 2020 года, а дело до сих пор еще никак не сдвинется с места в суде. "Для меня все это показатели того, как затягивается не только это дело, но и любые другие дела. Это и есть доказательство того, что, к сожалению, судебная система управляется из офиса Зеленского", - добавил Герасимов.

"Эти дела бесперспективны, там ничего нет и они развалятся изнутри, если беспристрастно посмотреть на все документы и материалы. Понимая это и понимая, что как только происходит судебное заседание - надо дела закрывать, людей оправдывать и извиняться перед ними за то, что творилось, власть всячески это продолжает именно для того, чтобы показательно давить на украинских патриотов", - также подчеркнул он.

Депутат убежден: "Здесь вопрос в давлении и нивелировании достижений Майдана. Это саботаж проукраинской политики. Это атака на Украину и давление на те достижения, которые Украина получила после 2014 года".

Артур Герасимов отметил, что это является политическим давлением на всех, кто не сломался во время Революции Достоинства, кто не сломался во время российской агрессии. "Например, возьмем дела против Петра Порошенко. Эти бессмысленные, бессодержательные дела, где любой ценой хотят просто очернить и обвинить в том, что является плюсом для Украины, что является достижением Украины. Обвинить за освобождение двух третей оккупированного Донбасса, за то ,что Украина получила Томос - это не сопоставляется со здравым смыслом", - добавил депутат.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) суд (25155) юстиция (758) Чорновол Татьяна (654) Герасимов Артур (313)


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Топ комментарии
+14
Зебили перед масквой жопой вертят. Дерьмак, портнов, татаров и другие сепари рулят страной.
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30.07.2021 13:49 Ответить
+13
В нової влади Тетяна є "нє така" (як їм подобається). А бубачка-наркоман - то є саме воно! Та ще й з причепом, у вигляді криворотого *уйловського козиря.
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30.07.2021 13:53 Ответить
+9
Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7315
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30.07.2021 13:46 Ответить
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Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7315
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30.07.2021 13:46 Ответить
Дело Чорновол - это атака на Украину

... Какая атака- шоу для народа!...
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30.07.2021 13:48 Ответить
а каким боком ты, рузьгамирское гавно, к Украине?
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30.07.2021 14:00 Ответить
вибачаюся перед адмiнами.
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30.07.2021 14:00 Ответить
Когда ручные порешанные "судьи", которые сидят уже по 10-15 лет, решают вопросы в твою пользу, то это норм, а если те же персонажи работают против тебя - то это "напад" на всю Украину...Раздвоение получается
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30.07.2021 14:01 Ответить
Видно, що ви точно немаєте ніякого відношення до Украіни.
Інакше, таких питань не задавали. А от Революція гідності - має відношення, Тетяна Чорновол - також, і багато мільйонів громадян - також мають відношення.
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30.07.2021 14:02 Ответить
Зебили перед масквой жопой вертят. Дерьмак, портнов, татаров и другие сепари рулят страной.
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30.07.2021 13:49 Ответить
Да,да. А еще США Украине деньги выделяет. Ужас!
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30.07.2021 13:52 Ответить
Артисты, принимают со всех сторон...
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30.07.2021 14:01 Ответить
как женщине лёгкого поведения? мы в курсе
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30.07.2021 17:28 Ответить
Так все и было спланировано в московских кабинетах...
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30.07.2021 13:51 Ответить
73/43%зебіли будуть заперечувати слова Артура Герасимова «Всі ці процеси - і проти Тетяни Чорновол, який відбувається сьогодні, і проти бойового генерала Павловського, і проти директора Шандри, і проти Софії Федини і Марусі Звіробій - це показове знущання не просто над українським добровольцями, українськими офіцерами, героями Майдану. Це показове знущання над Україною», - подивитесь нижче...
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30.07.2021 13:52 Ответить
А как тебе такое, и кого наказали? А их били конкретные люди.Справа Чорновол - це атака на Україну та її досягнення після Революції Гідності, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7978
А бутылки допустим и я бросал, найди там мои отпечатки пальцев...
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30.07.2021 14:08 Ответить
ну что тебе сказать. Всё зависит от того, куда бросал. И конечно же, почему бросал. И продолжаешь ли ты это делать сейчас.
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30.07.2021 14:11 Ответить
Для решения суда нужны факты и доказательства, а видосики на которых в темноте бродят люди похожие на кого то, и треп, это аргументы для ЗЕ властей , и тех лохов кто им верит...
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30.07.2021 14:17 Ответить
Немає доказів, немає справи. А все бла бла бла залиште собі.
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30.07.2021 14:28 Ответить
Дебилам нужны посадки, ведь Бубочка обещал...
А то, что эти посадки пропихивают Портнов, им естественно до с....
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30.07.2021 13:53 Ответить
В нової влади Тетяна є "нє така" (як їм подобається). А бубачка-наркоман - то є саме воно! Та ще й з причепом, у вигляді криворотого *уйловського козиря.
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30.07.2021 13:53 Ответить
Этот Герасимов должен знать, что у нас система избирательного правосудия и раньше была, ничего не изменилось, так как выгодна любому президенту. Если судебная система управляется из Офиса Зеленского, то тогда стоит позвонить судье и подсказать правильное решение и нет смысла затягивать и посадят, даже не смотря на абсурдные обвинения любого...
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30.07.2021 13:54 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/30/tetyana-chornovol-kryminalni-spravy-proty-majdanivcziv-i-patriotiv-cze-preventyvni-represiyi-vid-vlady-zelenskogo/ Тетяна Чорновол: "Кримінальні справи проти майданівців і патріотів - це превентивні репресії від влади Зеленського"

Влада Зеленського переслідує активістів, щоб показати можливі наслідки участі в акціях протесту. Про це сказала народна депутатка України восьмого скликання Тетяна Чорновол на брифінгу біля Дарницького суду.
«Є дуже багато причин мого переслідування, але одна з них - це превентивні репресії. У моєму образі переслідують людей, які виходять на майдани. Зеленський - людина, яка боїться майданів і на моїй особі показує, що будь-який активіст Майдану може бути покараний за надуманим обвинуваченням», - сказала вона.
«Вся ця справа повний абсурд. Звинувачувати в умисному вбивстві людину на основі того, що вона була серед багатьох активістів впізнана, це не підпадає під жодні юридичні норми, тому що слідство навіть не довело, що я була на місці злочину. Я там насправді не була і ніколи його не знала. Смішно, що мені інкримінують мотив «масове вбивство», наче я якийсь маніяк. Але це повний абсурд, якщо підняти мої виступи і мою позицію», - підкреслила Чорновол.
«Це перепис історії Майдану і спроба зганьбити знакових особистостей», - резюмувала вона.
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30.07.2021 13:56 Ответить
Так нехай Зєля з Венедиктовою посадять Бойка.
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30.07.2021 14:01 Ответить
Портновський вилупень , якщо для тебе Тетяна продпжна , то для свідомих украінців , вона герой !
Тому зтули писок і не патякай , школото !
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30.07.2021 14:14 Ответить
Це ви хочете все звести тільки до Луценка та Тетяни.
А мова в статті якраз про дії нинішньої влади, яка не чіпає Бойка, Єфремова, Богатирьову ( яка так і виїхала з дачі, з якої Зєля грозився її виселити ), а судить тих, хто реально протистояв окупанту.
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30.07.2021 14:15 Ответить
* так і НЕ виїхала з дачі
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30.07.2021 14:18 Ответить
НІ. Єфремова відпустили при Зєлі.
І Зєля присвоїв адвокату Єфремова звання заслуженого юриста України.
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30.07.2021 14:48 Ответить
Ви із расєї?

24.07.19
Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО



https://censor.net/ru/video_news/3139379/sponsor_terroristov_lnr_efremov_vyshel_iz_sizo_v_starobelske_s_politikoyi_ne_zavyazyvayu_video
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30.07.2021 15:03 Ответить
Відкривав Ситник, який і проти Омеляна відкривав справу за матрас.
На виході очікуваний пшик.
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30.07.2021 14:50 Ответить
Я не знаю що тоді писали "порохоботи".
Зараз хто веде справу проти Павловського?
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30.07.2021 15:05 Ответить
брешеш.
https://p.dw.com/p/2uGdR насправді Луценко казав, що виконавцем афери був Бакулін, але від нього потрібно добитись показів на Бойка . - хоча би за цією ссиллю.
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30.07.2021 14:06 Ответить
Ну так занесіть докази проти Бойка 100% Венедиктовій, нехай відкриває справу.
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30.07.2021 14:18 Ответить
Бойко міг робити щось протизаконне чужими руками.
Показуйте тут свої докази, подивимось, обговоримо.
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30.07.2021 14:42 Ответить
Не флудіть і не клейте дурня.
Звинувачуєте Чорновол, доведіть, що вона неправа.
Показуйте свої докази по Бойку.
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30.07.2021 14:55 Ответить
Венедиктова приследует только патриотов а Бойко для нее уважаемый человек
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30.07.2021 16:27 Ответить
Косоворотці Гундосовичу набагато ближчий Антимайдан, ніж Майдан. Все його оточення - Тарарови, Єрмаки, Діденки, Портнови.. це ті, що знищували свободу і закон в Україні, це ті що вбивали Майдан. В його команді немає ні одного патріота, є частина "какая разница", а більшість малороси і "русскомірці". То ж вони крок за кроком знищують все, що з цим пов'язано. Вони частіше за кацапів нападають на найбільшу цінність держави - мову, вони від неі втрачають силу і відданість окупанту. Їх бакланський продукт "кварталу" і кіно збагачує дебілізм і знецінення української культури, виховує людину з мізками "совка" 90-х років.
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30.07.2021 14:45 Ответить
Щира правда. 100% +
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30.07.2021 15:47 Ответить
Я тут сидел вспоминал, сколько Педрошенко посадил корупционеров...и не вспомнил. Ноль посадок. За 5 лет. Ноль посадок по делу майдана. Так о чем тут порохоботы тут шепчут?
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31.07.2021 17:52 Ответить
 
 