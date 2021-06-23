Дело Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева

Киевский апелляционный суд 23 июня определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемой в умышленном убийстве во время поджога офиса Партии регионов в дни Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"23 июня 2021 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Печерского районного суда города Киева об определении подсудности уголовного производства по обвинению гражданки Ч. удовлетворено, материалы уголовного производства направлены в Дарницкий районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2020 года экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб Партии регионов.

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10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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7 июня 2021 года трое судей Печерского районного суда Киева, которые должны были рассматривать дело в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, взяли самоотвод. Защитник Чорновол Ирина Кузина объяснила, что судьи принимали участие в одном из больших "майдановских" дел, - и именно из этого дела ранее был выделен эпизод о событиях на улице Липская, 10, относительно офиса Партии регионов, который сейчас инкриминируют Чорновол. "Теперь дело должно идти на перераспределение. Но в Печерском суде больше не хватает судей - то есть, судей уголовной специализации, - которые могли бы рассмотреть это дело... Поэтому через апелляционный суд дело будет, скорее всего, передано в другой суд", - сказала Кузина.