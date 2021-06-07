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Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности

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Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности

Трое судей Печерского районного суда Киева, которые должны были рассматривать дело в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, взяли самоотвод.

Об этом Чорновол написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было первое заседание суда, где меня обвиняют за Майдан. Заседание было очень короткое - судебная тройка умыла руки - сама заявила о самоотводе и сама удовлетворила свое желание", - уточнила экс-нардеп.

Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности 01

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Защитник Чорновол Ирина Кузина в комментарии Укринформу объяснила, что судьи подписали заявление о самоотводе в связи с тем, что они как следственные судьи принимали участие в одном из больших "майдановских" дел, - и именно из этого дела ранее был выделен эпизод о событиях на улице Липская, 10, относительно офиса "Партии регионов", который сейчас инкриминируют Чорновол.

"Теперь дело должно идти на перераспределение. Но в Печерском суде больше не хватает судей - то есть, судей уголовной специализации, - которые могли бы рассмотреть это дело... Поэтому через апелляционный суд дело будет, скорее всего, передано в другой суд", - сказала Кузина.

Напомним, 15 декабря 2020 года экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернул на должности одиозных чиновников Януковича, которые совершают расправу над героями Майдана, - Порошенко о деле против Чорновол

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Бояться. Знають що Бубочка з Портновим на одній гілляці висітимуть.
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07.06.2021 17:59
+17
А дехто від армії чотири рази відкошував, і нічого - не судять
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 7683
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07.06.2021 18:32
+14
навіть печерні судді не бажають брати участь зелено-портновському оборзєлоні
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07.06.2021 18:07
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Бояться. Знають що Бубочка з Портновим на одній гілляці висітимуть.
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07.06.2021 17:59 Ответить
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 7514Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8753
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07.06.2021 19:19 Ответить
танюшку, если по хорошему, в больничку с желтым фасадом определить нужно
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07.06.2021 18:01 Ответить
Для этого же не суд нужен,а врачебная комиссия. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 3759
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07.06.2021 18:06 Ответить
Да здорова она психически, обыкновенная психопатка, а это особенности личности, а не психическое заболевание.У нас и президентом мудрый нарид избрал точно такого же психопата и ничего, никто его в больничку не определяет.
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07.06.2021 18:20 Ответить
Там місць нема - тобою і "Андрєйчевим" зайняті! Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 360
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07.06.2021 18:27 Ответить
Ярчику, ти й тут відмітився😄
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08.06.2021 05:59 Ответить
Самоудовлетворились и смылись. Оказывается, так тоже можно и даже запросто
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07.06.2021 18:05 Ответить
Судам заняться нечем?Херней страдают. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 6346
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07.06.2021 18:05 Ответить
навіть печерні судді не бажають брати участь зелено-портновському оборзєлоні
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07.06.2021 18:07 Ответить
вірно, такі висери і треба під ніфіга не паливними акками видавати
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07.06.2021 18:09 Ответить
Правильно делают,завтра "зеленых"скинут,а подписи в приговоре их,стоять будут.Оно им надо? Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 6734
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07.06.2021 18:09 Ответить
Справка з дурки Є??
Який суд??
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07.06.2021 18:11 Ответить
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8757 Які "справки"?
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07.06.2021 19:12 Ответить
Ой, скільки ж зеленої вати повилазило із шпарин.
Напевно, Тетяна їм добре насолила.
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07.06.2021 18:14 Ответить
Злякалися
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 1567
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07.06.2021 18:17 Ответить
Вообще то шизики не подсудные,ее лечить надо. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 3277
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07.06.2021 18:19 Ответить
А вас? ( вопрос риторический)
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07.06.2021 18:26 Ответить
Меня то за что.Советую пять минут последить за ее мимикой... Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 9427
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07.06.2021 21:47 Ответить
Последил за мимикой *********** - и что? Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4434
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08.06.2021 13:47 Ответить
И шо мине таки этим хотите сказать?Обычная мимика одесского раввина времен гражданской войны... Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4125
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08.06.2021 19:27 Ответить
Какой раввин? Шлимазл Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4940
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09.06.2021 02:22 Ответить
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 6328

+ https://www.facebook.com/photo?fbid=2620140771448563&set=pcb.2620136911448949
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07.06.2021 19:17 Ответить
Зереформа судов. Даже судьи самого неподкупного суда в Мире разбегаются как крысы самоуничтожаясь. Значит судебная реформа зеледенту дает отрицательные дивиденты.
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07.06.2021 18:25 Ответить
Пещерний суд..
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07.06.2021 18:26 Ответить
А дехто від армії чотири рази відкошував, і нічого - не судять
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 7683
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07.06.2021 18:32 Ответить
"Шапкокради" та "Блазні" приходять і . А народ залишається. А його "Суду Лінча" не може протистоять ніякий суд! Навіть Печерський. І судді це прекрасно розуміють!
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07.06.2021 18:32 Ответить
"...йдуть".
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07.06.2021 18:34 Ответить
Пам"ятаю, кремлівські ви*лядки раніше мусували тему "довідки", начебто забули про цей фейк, так ні, він зараз тут на Цензорі (!!!) виплив
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07.06.2021 18:36 Ответить
Суд не взял..
Залишв психіатрам вирок..
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07.06.2021 18:40 Ответить
И что тебе там написали?
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07.06.2021 19:31 Ответить
никто с шизой не хочет иметь дело
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07.06.2021 18:44 Ответить
Да, обходят тебя стороной
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07.06.2021 19:32 Ответить
Таня обосрала СРАНЬ РАБссиянскую еще в школе...Быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...помните слова проф. Преображенского....смотреть и слушать....БЫДЛО КГБшное... Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 1237
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07.06.2021 18:47 Ответить
це означає, що судді не вірять в другий термін ЗЕ. Не хочуть братися за цю справу, бо може прилетіти їм як з одного, так з іншого боку, в залежності від вироку, який винесуть.
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07.06.2021 19:02 Ответить
А навіщо суддям "морока" в вигляді ще однієї справи як по вбивству Шеремета?
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07.06.2021 19:34 Ответить
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8849
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07.06.2021 20:32 Ответить
Респект Таню! Портновска гидота повинна страждати.
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07.06.2021 21:38 Ответить
 
 