Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности
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Трое судей Печерского районного суда Киева, которые должны были рассматривать дело в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, взяли самоотвод.
Об этом Чорновол написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня было первое заседание суда, где меня обвиняют за Майдан. Заседание было очень короткое - судебная тройка умыла руки - сама заявила о самоотводе и сама удовлетворила свое желание", - уточнила экс-нардеп.
Защитник Чорновол Ирина Кузина в комментарии Укринформу объяснила, что судьи подписали заявление о самоотводе в связи с тем, что они как следственные судьи принимали участие в одном из больших "майдановских" дел, - и именно из этого дела ранее был выделен эпизод о событиях на улице Липская, 10, относительно офиса "Партии регионов", который сейчас инкриминируют Чорновол.
"Теперь дело должно идти на перераспределение. Но в Печерском суде больше не хватает судей - то есть, судей уголовной специализации, - которые могли бы рассмотреть это дело... Поэтому через апелляционный суд дело будет, скорее всего, передано в другой суд", - сказала Кузина.
Напомним, 15 декабря 2020 года экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Який суд??
Напевно, Тетяна їм добре насолила.
+ https://www.facebook.com/photo?fbid=2620140771448563&set=pcb.2620136911448949
Залишв психіатрам вирок..