Зеленский вернул на должности одиозных чиновников Януковича, которые совершают расправу над героями Майдана, - Порошенко о деле против Чорновол

7 лет назад, в ночь с 24 на 25 декабря была зверски избита журналистка Татьяна Чорновол. Сейчас над ней совершается политическая расправа.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Семь лет назад в ночь с 24 на 25 декабря приспешники Януковича зверски избили Татьяну Чорновол. Она чудом осталась жива. Убивали ее, а не она, как это сейчас пытается преподнести "Фемида" 95-го квартала", - подчеркивает Порошенко.

"Помните отвратительную и бесчеловечную шутку, что можно добывать электричество, если протестующих в шерстяной одежде бить эбонитовыми палочками. Зеленский до сих пор не нашел в себе мужества извиниться за эту мерзость перед участниками революции достоинства. Это он вернул на властные должности одиозных людей Януковича, которые сейчас мстят и совершают расправу над героями Майдана. Это он по требованию Путина снял со скамьи подсудимых беркутов, которые расстреливали героев", - утверждает Порошенко.

"Я восхищаюсь силой духа Татьяны - она ​​всегда была и сейчас является человеком мужественным и несокрушимым. В ту ужасную ночь она выжила, выстояла и, вопреки планам преступников, продолжила борьбу за правду. А правда обязательно победит!", - добавил Порошенко.

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Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.