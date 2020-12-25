Зеленский вернул на должности одиозных чиновников Януковича, которые совершают расправу над героями Майдана, - Порошенко о деле против Чорновол
7 лет назад, в ночь с 24 на 25 декабря была зверски избита журналистка Татьяна Чорновол. Сейчас над ней совершается политическая расправа.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Семь лет назад в ночь с 24 на 25 декабря приспешники Януковича зверски избили Татьяну Чорновол. Она чудом осталась жива. Убивали ее, а не она, как это сейчас пытается преподнести "Фемида" 95-го квартала", - подчеркивает Порошенко.
"Помните отвратительную и бесчеловечную шутку, что можно добывать электричество, если протестующих в шерстяной одежде бить эбонитовыми палочками. Зеленский до сих пор не нашел в себе мужества извиниться за эту мерзость перед участниками революции достоинства. Это он вернул на властные должности одиозных людей Януковича, которые сейчас мстят и совершают расправу над героями Майдана. Это он по требованию Путина снял со скамьи подсудимых беркутов, которые расстреливали героев", - утверждает Порошенко.
"Я восхищаюсь силой духа Татьяны - она всегда была и сейчас является человеком мужественным и несокрушимым. В ту ужасную ночь она выжила, выстояла и, вопреки планам преступников, продолжила борьбу за правду. А правда обязательно победит!", - добавил Порошенко.
Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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А мавпи йому знаєте що сказали? "Да какая разніца!"
Далі: Книга Буття, 2-й розділ, 7-й вірш - там написано: Господь узяв "порох" і з "пороху" створив людину. »
Св. Отець Олександр Дедюхін.
На Фонтанкє водку піл ?
Порошенко.
Пишайся.
Вспомните какой она была паскудой - став депутом !?
Такая как она должна быть зачмырена !
Партії Порошенка та Коломойського обрали дружину олігарха головою Облради
https://www.youtube.com/watch?v=KlgAVE6mSCM&ab_channel=ISLNDTV
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме. https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох