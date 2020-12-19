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Новости Революция в Украине
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Чорновол Татьяна (654) Татаров Олег (366)

Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол

Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол

Дело против бывшего народного депутата Татьяны Чорновол в 2014 году возбудил действующий заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, который в то время работал в Главном управлении Министерства внутренних дел. Сейчас дело фактически вернулась в его руки.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом Татьяна Чорновол рассказала в эфире телеканала hromadske.

Она заявила, якобы дело против нее инициировали бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Андрей Смирнов путем вмешательства в работу Государственного бюро расследований (ГБР). Тогда же ведомством руководил бывший адвокат президента беглого Януковича Александр Бабиков.

"Я не скажу, что сейчас эта клика ослабла с уходом Богдана и Бабикова. Мы еще должны вспомнить, что есть и Татаров, которого назначили в Офис президента", - сказала Чорновил.

Она рассказала, что 18 февраля 2014 дело против нее возбудил действующий заместитель главы ОП Олег Татаров, который в то время работал в ГУ МВД.

"Обвинение мне появилось когда у Татарова еще не было уголовного дела. Вручение мне обвинения совпало по времени с проблемами у Татарова. Но готовилось оно давно. Приказ на предоставление мне обвинения, завершение дела и передачи в суд давал именно Татаров ... Был определенный перерыв и Татаров снова вернулся к этому делу", - сказала бывшая депутат.

В то же время бывшая народный депутат заявила, что не считает Богдана и Татарова "разными командами" Офиса президента.

Кроме этого Татьяна Чорновол заявила, что ее дело, а также еще несколько громких дел, собирались использовать для дискредитации Революции Достоинства.

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Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Топ комментарии
+24
Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2111
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19.12.2020 00:49
+19
Давай Таня, вот кого не хватает так это тебя - мочи этих слизняков.
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19.12.2020 00:42
+13
" Гарант " на стадіоні розпинався , що буде боротись з корупцією , топав ніжками , цибав , бризкав слиною. І що маємо , тепер , не допускає слідчих НАБУ в т. н. ОПУ , де ховається корупціонер Татаров , щоб вручити злодюзі підозру , а на скільки мільярдів долярів " віддав " Коломойському , як розрахунок за " пост " , народнього добра і грошей , а Ермак зі своїм братком , а медмаски , і захисні костюми , що було продано його оточенням в період пандемії , а вкрадене на " відкатах " на т.н. " великому крадівництві " , тощо. Зелені злидні , перестаньте грабувати країну і народ ! Тюрьма за вами " плаче " !
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19.12.2020 01:32
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Давай Таня, вот кого не хватает так это тебя - мочи этих слизняков.
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19.12.2020 00:42 Ответить
Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2111
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19.12.2020 00:49 Ответить
чмыри отвлекают от дела Черновол засиранием информационного пространства.
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19.12.2020 00:57 Ответить
а то вообще позорище...!!! дураков ТГК не пущать более...хотя что с этих болезных взять...
квартал головного мозга...
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19.12.2020 00:59 Ответить
Тема, когда начнется суд - не раскрыта!
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19.12.2020 00:56 Ответить
шо-то мне подсказывает что карьера Тартарова закончится прежде чем Черновол пойдёт в суд...
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19.12.2020 00:57 Ответить
Выиграет цена вопроса, и предполагаемая сумма в его решении ... Впрочем, как и всегда.
Что с одной, что с другой стороны.
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19.12.2020 01:09 Ответить
Не для того россія вклала $6 млрд. в дискредитацію Порошенка.
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19.12.2020 01:11 Ответить
А где это написано? Сам придумал, или в методичке прочитал?
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19.12.2020 02:02 Ответить
закінчиться в кар'єрі...мєчтать-то не заборонено?
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19.12.2020 01:11 Ответить
заграница нам поможет...Вашингтон после инагурации Байдена думаю возмёт ситуацию под плотный контроль...в пику мацкве...
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19.12.2020 01:14 Ответить
я про піщані кар'єри...
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19.12.2020 01:21 Ответить
Прийде дядя з Вашингтона з новим праведним законом... А самим собі допомогти слабо? Вийти на майдан з протестами проти Великого крадівництва народних грошей, корупції, брехні і безправ'я, беззаконня і зради.
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19.12.2020 11:24 Ответить
" Гарант " на стадіоні розпинався , що буде боротись з корупцією , топав ніжками , цибав , бризкав слиною. І що маємо , тепер , не допускає слідчих НАБУ в т. н. ОПУ , де ховається корупціонер Татаров , щоб вручити злодюзі підозру , а на скільки мільярдів долярів " віддав " Коломойському , як розрахунок за " пост " , народнього добра і грошей , а Ермак зі своїм братком , а медмаски , і захисні костюми , що було продано його оточенням в період пандемії , а вкрадене на " відкатах " на т.н. " великому крадівництві " , тощо. Зелені злидні , перестаньте грабувати країну і народ ! Тюрьма за вами " плаче " !
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19.12.2020 01:32 Ответить
Лучшая реабилитация через наш "справедливый" суд..
Відволання уваги охлосу перед якоюсь
падлючистю влади.. Як завжи..Вже 30 років..
Ще не звикли??
🤣🤣
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19.12.2020 01:32 Ответить
Весна прийдет и ЗЕЛЕНОЕ ГОРЕ УКРАИНЫ станет досиживать свой пост , как максимум с правами символическими в ПАРЛАМЕНТСКО- президентской стране ну только так во избежание хаоса ради до новых выборов.
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19.12.2020 01:37 Ответить
Ей ГЕРОЯ надо давать а не вас СКОТОВ слушать. ТВАРИ НЕНАВИЖУ
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19.12.2020 02:29 Ответить
Це ціна руського миру. Повне знищення Революції достоїнства, потоптання Небесної Сотні--переслідування тих хто вижив. Тоді Україна звільнена від свободи, має право жити як холопи кремлятника, до повного знищення народу, аби звільнити територію для військових баз і радіоактивних сміттєзвалищ. РФ
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19.12.2020 02:42 Ответить
дійсно? Я б навіть краще не сказав
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19.12.2020 03:05 Ответить
"Не будет никакого реванша!" - уверяли они. "Та если шо - мы его сметем!" - верещали они. Ну и где все эти сметатели сейчас, когда реванш русни прет полным ходом? Молча стирают-гладят свои триколоры с колорадками, которые 5 лет прятали под диванами?
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19.12.2020 03:13 Ответить
Це політичні репресії. Цинічна і замовна справа безнадійно дискредитує владу. Татаров дрібний посадовець, якому замовляють таке більш впливові гравці.
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19.12.2020 04:25 Ответить
Поскольку они пытаются дискредитировать майдан, то это означает, что есть запрос на это среди населения Украины. Особенно на Юго-Востоке. Пытаются придержать падение рейтинга зелёных.
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19.12.2020 04:48 Ответить
на ето есть запрос у 20% населения Украины,остальные 80% все больше ненавидят Зеленского!
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19.12.2020 05:02 Ответить
Как известно, утопающие и за соломинку хватаются.
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19.12.2020 05:11 Ответить
Но и западу и центру и Юго-Востоку следует помнить главное, что зелёные есть куклами карабаса Коломойского.
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19.12.2020 05:06 Ответить
..І знову цей ригівський гнидник Тартаров !
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19.12.2020 05:03 Ответить
Зробив це РАЗОМ !
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19.12.2020 06:51 Ответить
Татаров не просто "ригівський гнидник" а еще и был заверброван кацапскими спецслужбами ( не помню кем именно) в 2011 году. Погоняло "Кувшиников". Странная кличка, возможно потому что ассоциируется своей крысиной заточью с гоголевским рассказом "Кувшинное рыло". Подробней об этом и болезни Хутина на телеграмм канале: Генерал СВР,
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19.12.2020 07:10 Ответить
ціква інформація. татр порушував справу проти Тетяни 18 лютого, то він не тільки гидив з екрана, але і був одним із авторів темників для суддів і їх виконавцем. масові вбивства не фіксували, оглядів місця стрільби не проводили. та гільзи не підбирались. А другий зам Єрмака Смирнов був адвокатом жіночого садиста хіміка. татр прохвесор з криміналістики, по справі Паші за заявою Смірнова була проведена повторна експертиза, внаслідок якої реабілітуючу Пашу постанову скасували. Бо не підтвердився попередній висновок, що Паша стріляв лежачи (?) Пазл складається. По справі Тетяни хочуть через суд визнати, що революція гідності - це масові заворушення, які потягнули особливо тяжкі наслідки. І послідуюча амністія яйця виїденого не вартує. Того то сутулий прокурорський так довго проводив ситуативну експертизу і її не провели до цього часу. То може і порушена справа СБУпо непобудованому музею теж з цієї опери. враховуючи, що портний адепт суркова, то і не дивно. Бідолаха вовк печерський - все не потягне. Портний займаючись мавпуванням з російського кпк свідомо не вніс норму про те, що постанову винесена по реабілітуючих підставах може бути скасована виключно судом, так в російському кпк і оскаржується в загальному порядку. Нічого, невеликий проміжок часу і ця норма буде змінена.
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19.12.2020 06:00 Ответить
Таня Черновол нуждается в общественной защите. Думаю Рыбников в своем последнем рассказе не зря ей вручил две канистры бензина, которые случайно от искры дубинки "беркута" сожгли елку вместе с ЗЕ. Василий чует ситуацию, за Таню Черновол многие на Майдан пойдут, и правильно сделают.
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19.12.2020 07:16 Ответить
Остается только посочувствовать:- предыдущая Рада, нарушая Конституцию, не признала войну ( нет добровольцев, не может быть пленных ), тогда бы прошла нормальная зачистка всех служб и органов от предателей и сегодня тюрьмы были бы переполнены не патриотами, а "нужными" людьми.
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19.12.2020 08:07 Ответить
В глаз всем булавочкой,
Она больная с справочкой.
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19.12.2020 08:21 Ответить
Не понимаю, а шо так зебилье отрицательно настроено к Тане? Штаб-квартиру ваших подельников спалила, обидно?
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19.12.2020 08:58 Ответить
#Тетяна Чорновол, це я! А також більшість свідомих громадян країни.
Не розумію зелень, коли вони намагаючись відволікти суспільство від чергового свого зашквару постійно зачипають Майдан. Це ж якісь фантомні болі
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19.12.2020 09:48 Ответить
татарова на Майдан і на кілок
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19.12.2020 11:15 Ответить
В итоге Тане ничего не будет! Эти дебилы, нервы конечно попортят...
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19.12.2020 13:32 Ответить
Таня,Таня що ти робила 5 років в владі?. Чого ти не довела до логічного кінця справу колоборантів і зрадників. Думала. що все пронесе, але архіви не горять.
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19.12.2020 13:59 Ответить
Держись Танюша, народ с тобой, не дадут этим мразям обидеть тебя.
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19.12.2020 17:38 Ответить
 
 