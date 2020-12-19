Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол

Дело против бывшего народного депутата Татьяны Чорновол в 2014 году возбудил действующий заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, который в то время работал в Главном управлении Министерства внутренних дел. Сейчас дело фактически вернулась в его руки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Татьяна Чорновол рассказала в эфире телеканала hromadske.

Она заявила, якобы дело против нее инициировали бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Андрей Смирнов путем вмешательства в работу Государственного бюро расследований (ГБР). Тогда же ведомством руководил бывший адвокат президента беглого Януковича Александр Бабиков.

"Я не скажу, что сейчас эта клика ослабла с уходом Богдана и Бабикова. Мы еще должны вспомнить, что есть и Татаров, которого назначили в Офис президента", - сказала Чорновил.

Она рассказала, что 18 февраля 2014 дело против нее возбудил действующий заместитель главы ОП Олег Татаров, который в то время работал в ГУ МВД.

"Обвинение мне появилось когда у Татарова еще не было уголовного дела. Вручение мне обвинения совпало по времени с проблемами у Татарова. Но готовилось оно давно. Приказ на предоставление мне обвинения, завершение дела и передачи в суд давал именно Татаров ... Был определенный перерыв и Татаров снова вернулся к этому делу", - сказала бывшая депутат.

В то же время бывшая народный депутат заявила, что не считает Богдана и Татарова "разными командами" Офиса президента.

Кроме этого Татьяна Чорновол заявила, что ее дело, а также еще несколько громких дел, собирались использовать для дискредитации Революции Достоинства.

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Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.