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убийство (6358) Чорновол Татьяна (654) Витренко Юрий (376)

Чорновол пыталась не допустить смертей в ходе штурма офиса ПР. Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне, - Витренко

Чорновол пыталась не допустить смертей в ходе штурма офиса ПР. Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне, - Витренко

Татьяна Чорновол была одним из лидеров массовых протестов во времена Революции Достоинства и пыталась не допустить смертей в ходе штурма правительственных зданий и офиса ПР.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Политик вспомнил свой комментарий в адрес Татьяны Чорновол, написанный в декабре 2013 года после избиения журналистки.

Чорновол пыталась не допустить смертей в ходе штурма офиса ПР. Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне, - Витренко 01
"Вот что я писал о Татьяне Чорновол 25 декабря 2013 года, задолго до того, как мы познакомились. Недавно Татьяна написала пост поддержки в мой адрес, и пошел на ее страницу, чтобы его прочитать. Прочитал там о преследовании Татьяны, которое происходит прямо сейчас (из-за занятости не следил за этим, извините). Я не верю, что Татьяна намеренно хотела убить охранника офиса Партии Регионов, в чем ее обвиняют", - пишет Витренко.

"Это было народное восстание, на которое люди имеют естественное право, Татьяна была одним из лидеров массовых протестов, которые из-за жестокой, неадекватной, преступной реакции власти стали кровавыми. Как мне рассказывала сама Татьяна, она как раз пыталась не допустить смертей во время штурмов правительственных зданий и офиса Партии Регионов. Да, Татьяна - отважная и отчаянная. И, как я писал в 2013 году, эта отвага и дерзость символизирует борьбу украинцев во времена Революции Достоинства. Без этого, мы могли бы до сих пор жить под преступным режимом Януковича", - подчеркивает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд

Витренко также акцентирует внимание на том, что организация массовых беспорядков, следствием которых стали соответстсвующие трагические события, подпадает под закон об амнистии.

"Хочется верить, что украинская Фемида будет на светлой стороне", - подытожил он.

Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Топ комментарии
+9
ні, треба було спалити та перевішати багато ригів, щоб ті, хто вцилів, бігли з української тземлі світ за очи і більне ніколи не поверталися!
А толєрастія зараз дає свої плоди у вигляді реваншу
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18.12.2020 14:38
+6
Респект Вітренко!
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18.12.2020 14:57
+5
Респект Вітренко! А де Юля Дівка? Де Толя Єфрейтор? Де Ваня Сміттєзад? Де Швабода і Нацсуки? Мертва тиша, це все що потрібно знати про патріотів.
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18.12.2020 15:38
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ні, треба було спалити та перевішати багато ригів, щоб ті, хто вцилів, бігли з української тземлі світ за очи і більне ніколи не поверталися!
А толєрастія зараз дає свої плоди у вигляді реваншу
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18.12.2020 14:38 Ответить
Зря активистов и патриотов трогаете. Хотя - все по сценарию портновой- ***** ...
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18.12.2020 14:52 Ответить
Це було до того, як вона стала депутаткою.
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18.12.2020 14:56 Ответить
Респект Вітренко!
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18.12.2020 14:57 Ответить
( Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне )

Какая у нас нах... Фемида ? Одно позорище.
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18.12.2020 14:59 Ответить
Адекватный комментарий адекватного человека.
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18.12.2020 14:59 Ответить
Все це наслідки кучминого правління, який за свої 10 років створив олігархію. Після Кучми олігархія все більше "розквітала" і дійшла до того, що ми зараз маємо.
В 1999 році треба було голосувати за Марчука, а не за другий термін Кучми. Марчук теж не без недоліків, але то був найкращий тоді варіант.
На тодішніх виборах Марчука підтримав Левко Лук'яненко
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/levko-lukyanenko-podpisav-kanevskoe-soglashenie-evgeniy-marchuk-ne-otoshel-ot
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18.12.2020 15:07 Ответить
Ой яке ж воно джєнтєльмєн хрєнов, отой во Юрко, гадської мами Вітренчихи синок! Це так зворушливо! Просто якесь мі-мі-мі!
Так пройняло, що аж скупа чоловіча сльоза прокотилася по неголеній щоці, та якийсь ком підкотив у горлянку.
Як тільки відригну отой во ком, одразу галопом поскакаю до газопостачальника, якому подам заяву, щоб мені ще десяточок відсоточків зверху на вартість газу накинули - Юркові на премію - хорошій людині не шкода.
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18.12.2020 15:14 Ответить
Пан Вітренко не отримує премію з Ваших коштів за газ, а відсоток-бонус за виконану на відмінно роботу. І така практика у всьому світі. Чий він син також не має значення, бо він своїми діями доказав, що працює на Україну, доказав справами, а не язиком, як деякі "патрійоти".
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18.12.2020 15:42 Ответить
Ой-йой! Ситуація стала ще мі-мі-мішнішою! Навіть, загрозливо мі-мі-мішнішою. Виявляється, у синка гадської мами Вітренчихи є такі статечні захисники. Я вражений. Це вже не одна скупа сльоза, це вже град сліз. І це вже не ком у горлі, це вже суцільний тромб на весь стравохід і бронхи. Щойно проплачуся і проблююся, одразу стрімголов до газопостачальника - нехай накидає зверху на вартість газу вже не десяточок, а двадцяточок відсоточків - Юрасеві на премію - бо це ж така практика у всьому світі.
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18.12.2020 16:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/477538 - бот подоляквий. Його завдання - брехати та оббріхувати тут, на форумі. Тому найкраще в такій ситуації - посилати його нах і спамити.
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18.12.2020 16:06 Ответить
Респект Вітренко! А де Юля Дівка? Де Толя Єфрейтор? Де Ваня Сміттєзад? Де Швабода і Нацсуки? Мертва тиша, це все що потрібно знати про патріотів.
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18.12.2020 15:38 Ответить
Позиція, коли учасники Майдану виправдовуються перед катами, що розстріляли Небесну сотню, ганебна та програшна.
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18.12.2020 16:29 Ответить
А мама что сказала?
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18.12.2020 16:40 Ответить
Контреволюція регіоналів під прикриттям «Володі».
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18.12.2020 19:59 Ответить
О, всплыл новый патриот, Витренко!
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18.12.2020 22:53 Ответить
 
 