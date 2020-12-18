Чорновол пыталась не допустить смертей в ходе штурма офиса ПР. Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне, - Витренко

Татьяна Чорновол была одним из лидеров массовых протестов во времена Революции Достоинства и пыталась не допустить смертей в ходе штурма правительственных зданий и офиса ПР.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Политик вспомнил свой комментарий в адрес Татьяны Чорновол, написанный в декабре 2013 года после избиения журналистки.



"Вот что я писал о Татьяне Чорновол 25 декабря 2013 года, задолго до того, как мы познакомились. Недавно Татьяна написала пост поддержки в мой адрес, и пошел на ее страницу, чтобы его прочитать. Прочитал там о преследовании Татьяны, которое происходит прямо сейчас (из-за занятости не следил за этим, извините). Я не верю, что Татьяна намеренно хотела убить охранника офиса Партии Регионов, в чем ее обвиняют", - пишет Витренко.

"Это было народное восстание, на которое люди имеют естественное право, Татьяна была одним из лидеров массовых протестов, которые из-за жестокой, неадекватной, преступной реакции власти стали кровавыми. Как мне рассказывала сама Татьяна, она как раз пыталась не допустить смертей во время штурмов правительственных зданий и офиса Партии Регионов. Да, Татьяна - отважная и отчаянная. И, как я писал в 2013 году, эта отвага и дерзость символизирует борьбу украинцев во времена Революции Достоинства. Без этого, мы могли бы до сих пор жить под преступным режимом Януковича", - подчеркивает он.

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Витренко также акцентирует внимание на том, что организация массовых беспорядков, следствием которых стали соответстсвующие трагические события, подпадает под закон об амнистии.

"Хочется верить, что украинская Фемида будет на светлой стороне", - подытожил он.

Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.