Чорновол пыталась не допустить смертей в ходе штурма офиса ПР. Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне, - Витренко
Татьяна Чорновол была одним из лидеров массовых протестов во времена Революции Достоинства и пыталась не допустить смертей в ходе штурма правительственных зданий и офиса ПР.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
Политик вспомнил свой комментарий в адрес Татьяны Чорновол, написанный в декабре 2013 года после избиения журналистки.
"Вот что я писал о Татьяне Чорновол 25 декабря 2013 года, задолго до того, как мы познакомились. Недавно Татьяна написала пост поддержки в мой адрес, и пошел на ее страницу, чтобы его прочитать. Прочитал там о преследовании Татьяны, которое происходит прямо сейчас (из-за занятости не следил за этим, извините). Я не верю, что Татьяна намеренно хотела убить охранника офиса Партии Регионов, в чем ее обвиняют", - пишет Витренко.
"Это было народное восстание, на которое люди имеют естественное право, Татьяна была одним из лидеров массовых протестов, которые из-за жестокой, неадекватной, преступной реакции власти стали кровавыми. Как мне рассказывала сама Татьяна, она как раз пыталась не допустить смертей во время штурмов правительственных зданий и офиса Партии Регионов. Да, Татьяна - отважная и отчаянная. И, как я писал в 2013 году, эта отвага и дерзость символизирует борьбу украинцев во времена Революции Достоинства. Без этого, мы могли бы до сих пор жить под преступным режимом Януковича", - подчеркивает он.
Витренко также акцентирует внимание на том, что организация массовых беспорядков, следствием которых стали соответстсвующие трагические события, подпадает под закон об амнистии.
"Хочется верить, что украинская Фемида будет на светлой стороне", - подытожил он.
Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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А толєрастія зараз дає свої плоди у вигляді реваншу
Какая у нас нах... Фемида ? Одно позорище.
В 1999 році треба було голосувати за Марчука, а не за другий термін Кучми. Марчук теж не без недоліків, але то був найкращий тоді варіант.
На тодішніх виборах Марчука підтримав Левко Лук'яненко
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/levko-lukyanenko-podpisav-kanevskoe-soglashenie-evgeniy-marchuk-ne-otoshel-ot
Так пройняло, що аж скупа чоловіча сльоза прокотилася по неголеній щоці, та якийсь ком підкотив у горлянку.
Як тільки відригну отой во ком, одразу галопом поскакаю до газопостачальника, якому подам заяву, щоб мені ще десяточок відсоточків зверху на вартість газу накинули - Юркові на премію - хорошій людині не шкода.