Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд
Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-нардепа Татьяны Чорновол в умышленном убийстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ГБР отмечают, что по данным предварительного расследования, "18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса".
Сейчас сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.
Обвинительный акт в соответствии с требованиями статьи 291 УПК Украины направлен в суд.
Напомним, 15 декабря экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".
10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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ДБР офіційно звинуватило Т.Чорновол у вбивстві під час Євромайдану. Це не лише юридичний прецедент, після якого подібні звинувачення можна вручати кожному майданівцю, це тест влади наскільки суспільство далі готове толерувати переписування Зеленським історії по лекалам кремля.
Все протестующие на майдане ФОПы, могут получить свои 8000 грв., прямо там, ударами дубинки по горбу...
как бы ты не истерил, уважаемый аноним. Для успокоения советую скушать шоколадную рошенку, может поможет.
Відпрацьований шлак.
Что там ищут орлы БенядиктоваЛки и тайные присдужники Портнова?
Только как это согласуется с тем, что бубочка с Ленкой возлагал цветы на Годовщину Майдана?
Кстати, у нас патриотов не судят, не помню такого, чтобы кого-то засудили.
Це я вже мовчу, скільки по СІЗО сидять багато місяців.
А тут за день спрацювали... ударникі!
А разве не поджигала ? Видео есть. Сама же кричала - сжечь. Или если за "Майдан" то всё спишется ? И вообще, персона стрёмная.
Она же мать!
А Таня Черновол тоже мать двоих детей, муж погиб, и ее судят
Выпихивая дурака Татарова на передовую борьбы с "иновлиянием" Ермак усиленно ищет контакты с демократами в США. Там уже и Ламза и Гринштейн и Вуддок - весь зоопарк.
Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.
Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку. Як все розпливчато. Буратіно з його полем чудес просто відпочиває. Там могла вирости, якась кількість золотих на дереві, а тут буде рости мінімум мішками.