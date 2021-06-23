Справу Чорновол розглядатиме Дарницький райсуд Києва

Київський апеляційний суд 23 червня визначив підсудність кримінального провадження стосовно народної депутатки України VIII скликання, обвинуваченої в умисному вбивстві під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції Гідності в лютому 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"23 червня 2021 року постановою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання в.о. голови Печерського районного суду міста Києва про визначення підсудності кримінального провадження за обвинуваченням громадянки Ч. задоволено, матеріали кримінального провадження направлені в Дарницький районний суд міста Києва", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 червні 2021 року троє суддів Печерського районного суду Києва, які повинні були розглядати справу стосовно колишнього народного депутата Тетяни Чорновол, взяли самовідвід. Захисник Чорновол Ірина Кузіна пояснила, що судді брали участь в одній із великих "майданівських" справ, - і саме з цієї справи раніше було виділено епізод про події на вулиці Липська, 10, щодо офісу "Партії регіонів", який зараз інкримінують Чорновол. "Тепер справа має йти на перерозподіл. Але в Печерському суді більше не вистачає суддів - тобто, суддів кримінальної спеціалізації, - які могли б розглянути цю справу ... Тому через апеляційний суд справу буде, швидше за все, передано до іншого суду", - сказала Кузіна.