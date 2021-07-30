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Возобновить авиасообщение с Мариуполем на сегодняшний день нереально, - Резников

Возобновить авиасообщение с Мариуполем на сегодняшний день нереально, - Резников

Восстановление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем сегодня нереально, заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Об этом министр заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня (восстановление авиасообщения. - Ред.) нереально. Как вы помните, после того, как был сбит рейс MH-17 в 2014 году, был установлен запрет на совершение полетов на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, к городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", - отметил он.

По словам Резникова, недавно была создана рабочая группа под его председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском.

"С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу – после того, как мы это решение примем, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект", - добавил он.

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Автор: 

Мариуполь (5735) авиасообщение (795) Резников Алексей (1170)


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"что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено"

по-перше, що воно несе? по-друге, воно впевнено в тому, що супротивник хоч щось відвів?
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30.07.2021 14:36 Ответить
Вава таки трепло, сказал то что аэропорт в Мариуполе запустят, зелохи поверили
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30.07.2021 16:17 Ответить
Бориспольский аэропорт расположен в 90 км от Киева. Никого не смущает это расстояние, ибо это недалеко даже по европейским меркам. Бердянский аэропорт, находящийся в черте города, но требующий восстановления, расположен в менее 80 км от Мариуполя в безопасной(!) для полетов зоне от линии соприкосновения. Не проще ли восстановить существующий бердянский аэропорт, способный обеспечить авиасообщением как населенные пункты Приазовья Запорожской области (города Приморск, Токмак, Пологи, Мелитополь, пгт Кирилловка и др.), так и Мариуполь с населенными пунктам-сателлитами?! Полагаю, что в восстановлении бердянского аэропорта должны быть заинтересованы как областная администрация с военными, так и местный бизнес, что может ускорить динамику развития региона. Осталось найти консенсус между заинтересованными сторонами и средства на его реконструкцию. К сведению, стоимость строительства аэропорта в "чистом поле" всего-то(!) в 25 км западнее Мариуполя, как минимум, обойдется на порядок дороже!
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30.07.2021 16:45 Ответить
дебил? карту открой, потом километраж пиши. От центра Киева до аэропорта 35 км.
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03.12.2021 12:45 Ответить
 
 