Возобновить авиасообщение с Мариуполем на сегодняшний день нереально, - Резников
Восстановление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем сегодня нереально, заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Об этом министр заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня (восстановление авиасообщения. - Ред.) нереально. Как вы помните, после того, как был сбит рейс MH-17 в 2014 году, был установлен запрет на совершение полетов на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, к городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", - отметил он.
По словам Резникова, недавно была создана рабочая группа под его председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском.
"С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу – после того, как мы это решение примем, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект", - добавил он.
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