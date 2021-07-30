УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8738 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 337 4

Відновити авіасполучення з Маріуполем на сьогодні нереально, - Резніков

Відновити авіасполучення з Маріуполем на сьогодні нереально, - Резніков

Відновлення авіаційного сполучення з прифронтовим Маріуполем сьогодні нереальне, заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні (відновлення авіасполучення. - Ред.) нереальне. Як ви пам'ятаєте, після того, як був збитий рейс MH-17 у 2014 році, була встановлена ​​заборона на здійснення польотів на цивільних бортах на відстані 120 км від лінії зіткнення. Маріуполь розташовується за 25 км. І тому, за всієї поваги до мешканців міста, до міського голови Вадима Бойченка, сьогодні це неможливо", - зазначив він.

За словами Резнікова, нещодавно була створена робоча група під його головуванням, яка вивчає можливості будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом.

"З урахуванням того, що важке озброєння переважно від лінії зіткнення було відведено, ми вважаємо за можливе дещо скоротити відстань, про яку я говорив. Ми зараз вивчаємо це питання. Але скажу відразу - після того, як ми це рішення ухвалимо, ми відправимо документи в міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. І тільки після їхнього дозволу ми зможемо реалізувати цей проєкт", - додав він.

Також читайте: "Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму

Автор: 

Маріуполь (3254) авіасполучення (3085) Резніков Олексій (1447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено"

по-перше, що воно несе? по-друге, воно впевнено в тому, що супротивник хоч щось відвів?
показати весь коментар
30.07.2021 14:36 Відповісти
Вава таки трепло, сказал то что аэропорт в Мариуполе запустят, зелохи поверили
показати весь коментар
30.07.2021 16:17 Відповісти
Бориспольский аэропорт расположен в 90 км от Киева. Никого не смущает это расстояние, ибо это недалеко даже по европейским меркам. Бердянский аэропорт, находящийся в черте города, но требующий восстановления, расположен в менее 80 км от Мариуполя в безопасной(!) для полетов зоне от линии соприкосновения. Не проще ли восстановить существующий бердянский аэропорт, способный обеспечить авиасообщением как населенные пункты Приазовья Запорожской области (города Приморск, Токмак, Пологи, Мелитополь, пгт Кирилловка и др.), так и Мариуполь с населенными пунктам-сателлитами?! Полагаю, что в восстановлении бердянского аэропорта должны быть заинтересованы как областная администрация с военными, так и местный бизнес, что может ускорить динамику развития региона. Осталось найти консенсус между заинтересованными сторонами и средства на его реконструкцию. К сведению, стоимость строительства аэропорта в "чистом поле" всего-то(!) в 25 км западнее Мариуполя, как минимум, обойдется на порядок дороже!
показати весь коментар
30.07.2021 16:45 Відповісти
дебил? карту открой, потом километраж пиши. От центра Киева до аэропорта 35 км.
показати весь коментар
03.12.2021 12:45 Відповісти
 
 