Відновити авіасполучення з Маріуполем на сьогодні нереально, - Резніков

Відновлення авіаційного сполучення з прифронтовим Маріуполем сьогодні нереальне, заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні (відновлення авіасполучення. - Ред.) нереальне. Як ви пам'ятаєте, після того, як був збитий рейс MH-17 у 2014 році, була встановлена ​​заборона на здійснення польотів на цивільних бортах на відстані 120 км від лінії зіткнення. Маріуполь розташовується за 25 км. І тому, за всієї поваги до мешканців міста, до міського голови Вадима Бойченка, сьогодні це неможливо", - зазначив він.

За словами Резнікова, нещодавно була створена робоча група під його головуванням, яка вивчає можливості будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом.

"З урахуванням того, що важке озброєння переважно від лінії зіткнення було відведено, ми вважаємо за можливе дещо скоротити відстань, про яку я говорив. Ми зараз вивчаємо це питання. Але скажу відразу - після того, як ми це рішення ухвалимо, ми відправимо документи в міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. І тільки після їхнього дозволу ми зможемо реалізувати цей проєкт", - додав він.

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