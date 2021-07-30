Для большинства украинцев нынешнее состояние конфликта на Донбассе - "меньшее зло", - Резников
Если украинские воины не будут гибнуть на линии соприкосновения, то большинство украинцев этот статус-кво будет устраивать как "меньшее зло".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Люди ко всему привыкают. Поэтому, если наши ребята не будут гибнуть на линии соприкосновения…", - сказал Резников, добавив, что этот статус-кво будет устраивать украинцев как "меньшее зло".
В тоже время он также отметил, что в целом, отношение к конфликту и к украино-российским отношениям стало меняться в некоторых регионах, когда выходцы из них стали гибнуть на фронте.
"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но, после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось", - объяснил Резников.
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Ти ніколи не зможеш вбивати ворогів будь-якими способами й зброєю. бо станеш воєнним злочинцем і будеш покараний за таку "любов до України".
а тех кто сейчас там...или тех, чьи сыновья - мужья еще там... или тех, кто уже был там...или тех, кто ранен там или..... уже никогда не вернется - навряд ли...
На Украине и в Белоруссии окружающее славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Резник в общине еврейского местечка - это, как правило, второй после раввина человек, сведущий в Законе. Как вспоминают жители местечек: «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек. Он знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
взавтра Київ візьмуть, а зелені пожмуть плечима і скажуть"Нынешнее состояние конфликта на Донбассе устраивает большинство украинцев".
Як, виявляється, все просто в житті.
И завод хоть и местный, но был достоянием всей Украины.
И да, местных очень много ватников, но на моё удивление ватников и зебилов больше половины и в Западной Украине. Выборы президента и Верховной Рады это показали. Только Львов удержался.
об етом бы подумать когда в бумажку в голосовальную урну - но ето не про нас....
6 метровый забор и ров с Арахамиямии Брагарями,тьфу-крокодилами
зачем??? да маленькая локальная война лучше большой и широкомасштабной но.... как это
может именно устраивать..... устраивает означает что можно ничего не менять........ покажите их персонально тех кого это устраивает??? где они пусть напишут на майках - меня эта война
устраиваетЪ.... шо нету таких..... так кого она устраивает на самом деле???
дэбилблть