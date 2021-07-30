Для большинства украинцев нынешнее состояние конфликта на Донбассе - "меньшее зло", - Резников

Если украинские воины не будут гибнуть на линии соприкосновения, то большинство украинцев этот статус-кво будет устраивать как "меньшее зло".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Люди ко всему привыкают. Поэтому, если наши ребята не будут гибнуть на линии соприкосновения…", - сказал Резников, добавив, что этот статус-кво будет устраивать украинцев как "меньшее зло".

В тоже время он также отметил, что в целом, отношение к конфликту и к украино-российским отношениям стало меняться в некоторых регионах, когда выходцы из них стали гибнуть на фронте.

"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но, после того, как начали гибнуть ребята родом с Николаевщины, отношение резко изменилось", - объяснил Резников.

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