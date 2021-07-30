Для більшості українців нинішній стан конфлікту на Донбасі - "менше зло", - Резніков

Якщо українські воїни не будуть гинути на лінії зіткнення, то більшість українців цей статус-кво буде влаштовувати як "менше зло".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Так (влаштовує. - Ред.), як менше зло ... Люди до всього звикають", - сказав міністр. додавши, що цей статус-кво буде влаштовувати українців як "менше зло".

Водночас він також зазначив, що в цілому, ставлення до конфлікту і до україно-російських відносин стало змінюватися в деяких регіонах, коли вихідці з них стали гинути на фронті.

"Візьміть Миколаїв, наприклад. Раніше за своїми настроями він нагадував Севастополь - там теж були старі, радянські ще, суднобудівні заводи, які втратили замовлення. Але, після того, як почали гинути хлопці родом з Миколаївщини, ставлення різко змінилося", - пояснив Резніков.

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