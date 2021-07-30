Для більшості українців нинішній стан конфлікту на Донбасі - "менше зло", - Резніков
Якщо українські воїни не будуть гинути на лінії зіткнення, то більшість українців цей статус-кво буде влаштовувати як "менше зло".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Так (влаштовує. - Ред.), як менше зло ... Люди до всього звикають", - сказав міністр. додавши, що цей статус-кво буде влаштовувати українців як "менше зло".
Водночас він також зазначив, що в цілому, ставлення до конфлікту і до україно-російських відносин стало змінюватися в деяких регіонах, коли вихідці з них стали гинути на фронті.
"Візьміть Миколаїв, наприклад. Раніше за своїми настроями він нагадував Севастополь - там теж були старі, радянські ще, суднобудівні заводи, які втратили замовлення. Але, після того, як почали гинути хлопці родом з Миколаївщини, ставлення різко змінилося", - пояснив Резніков.
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Ти ніколи не зможеш вбивати ворогів будь-якими способами й зброєю. бо станеш воєнним злочинцем і будеш покараний за таку "любов до України".
а тех кто сейчас там...или тех, чьи сыновья - мужья еще там... или тех, кто уже был там...или тех, кто ранен там или..... уже никогда не вернется - навряд ли...
На Украине и в Белоруссии окружающее славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Резник в общине еврейского местечка - это, как правило, второй после раввина человек, сведущий в Законе. Как вспоминают жители местечек: «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек. Он знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
взавтра Київ візьмуть, а зелені пожмуть плечима і скажуть"Нынешнее состояние конфликта на Донбассе устраивает большинство украинцев".
Як, виявляється, все просто в житті.
И завод хоть и местный, но был достоянием всей Украины.
И да, местных очень много ватников, но на моё удивление ватников и зебилов больше половины и в Западной Украине. Выборы президента и Верховной Рады это показали. Только Львов удержался.
об етом бы подумать когда в бумажку в голосовальную урну - но ето не про нас....
6 метровый забор и ров с Арахамиямии Брагарями,тьфу-крокодилами
зачем??? да маленькая локальная война лучше большой и широкомасштабной но.... как это
может именно устраивать..... устраивает означает что можно ничего не менять........ покажите их персонально тех кого это устраивает??? где они пусть напишут на майках - меня эта война
устраиваетЪ.... шо нету таких..... так кого она устраивает на самом деле???
дэбилблть