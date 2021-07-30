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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для більшості українців нинішній стан конфлікту на Донбасі - "менше зло", - Резніков

Для більшості українців нинішній стан конфлікту на Донбасі -

Якщо українські воїни не будуть гинути на лінії зіткнення, то більшість українців цей статус-кво буде влаштовувати як "менше зло".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Так (влаштовує. - Ред.), як менше зло ... Люди до всього звикають", - сказав міністр. додавши, що цей статус-кво буде влаштовувати українців як "менше зло".

Водночас він також зазначив, що в цілому, ставлення до конфлікту і до україно-російських відносин стало змінюватися в деяких регіонах, коли вихідці з них стали гинути на фронті.

"Візьміть Миколаїв, наприклад. Раніше за своїми настроями він нагадував Севастополь - там теж були старі, радянські ще, суднобудівні заводи, які втратили замовлення. Але, після того, як почали гинути хлопці родом з Миколаївщини, ставлення різко змінилося", - пояснив Резніков.

Також читайте: Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков

Донбас (22358) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+22
Идиот...зеленый дебил..
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30.07.2021 14:37 Відповісти
+22
Як же ви задовбали, паскуди плісняві, зі звоєю безкінечною брехнею.
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30.07.2021 14:39 Відповісти
+20
Звідки беруться такі дані? Довелося опустити цілу торбу матюків в цьому запитанні...
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30.07.2021 14:36 Відповісти
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Звідки беруться такі дані? Довелося опустити цілу торбу матюків в цьому запитанні...
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30.07.2021 14:36 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан, щоб більшість населення змогла відчути на собі війну і сформувати правильне відношення до цієї ситуації!
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30.07.2021 14:48 Відповісти
Наша труслива і нерозумна влада не введе Воєнний стан, поки путін не піде в наступ. А путін обов'язково піде у наступ щоб закріпити рекордні ціни на газ новою нестабільністю в Європі! Тому Воєнний стан прийдеться вводити за будь яких обставин, тільки якщо ввести раніше то можна на цьому ще заробити грошей і політичний капітал. Відмовитись від зустріч з Байденом і оголосити Воєнний стан!
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30.07.2021 14:57 Відповісти
Забавный ты хлопец, Игорек. ЗЕбанутый дрыщ, который 4 раза убегал от призыва, даже писарем, как у него прописан ВУС, и военное положение. Да он от такого слова сам обосрется и задрыщет всю ОПу с перепугу. А по поводу отмены встречи с президентом супердержавы, которая единственная не выражает беспокойство а реально поставляет нам оружие говнокомандующему придется бежать на землю обетованную. Так что сообщи своему куратору на Лахта 2, что тебя тут обижают и поменяй погоняло.
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30.07.2021 15:11 Відповісти
Зеленський вже довів що може робити нестандартні кроки, які ніколи б не зробили попередники, тому для введення Воєнного стану у Зеленського найбільші шанси! А зустріч з Байденом потрібно робити після введення Воєнного стану!
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30.07.2021 18:11 Відповісти
я не буду платить налоги на "вастанавление бамбаза". идите на юг
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30.07.2021 14:58 Відповісти
Ніхто Донбас відновлювати не буде, навпаки програма реінтеграції буде включати повне виселення всіх проросійських мешканів в росію, евакуацію всіх заводів, закриття всіх шахт, демонтаж всіх багатоповерхівок в яких мешкає запойне проросійське бидло. Донбас буде одноповерховим, аграрним та українським!
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30.07.2021 18:14 Відповісти
Ніякого воєнного стану і повномасштабної війни! Навпаки треба йти до миру з Росією, раз перемогти ми не можемо і не хочемо. Ти точно відірваний від народу, Ігорю, раз хочеш піддати його війні, а сам напевно, немаєш навіть шраму. Тфу на тебе!
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30.07.2021 18:22 Відповісти
Обов'язок влади полягає в тім щоб вводити воєнний стан у разі збройної агресії проти України! Це не право, це обов'язок, який влада саботує вже 8 років! Тільки воєнний стан дає законне право військовим та цивільним зі зброєю в руках захищати свою країну від ворога та колаборантів, дає право законно вбивати ворогів будь якими засобами і будь якою зброєю!
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30.07.2021 18:26 Відповісти
Згідний з першою половиною, але не згідний з другою. Ведення війни регулюється, міжнародним правом, як договірним так і звичаєвим, зоокрема Гаазькою Конвенцією про звичаї і правила ведення сухопутної війни, Женевською конвенцією та додатковими протоколам до неї.
Ти ніколи не зможеш вбивати ворогів будь-якими способами й зброєю. бо станеш воєнним злочинцем і будеш покараний за таку "любов до України".
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30.07.2021 18:56 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебільному лохторату !!! Якщо зебілів локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!))
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30.07.2021 14:48 Відповісти
Идиот...зеленый дебил..
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30.07.2021 14:37 Відповісти
Ідіотизм це не надовго,це назавжди !!!!))))
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30.07.2021 14:51 Відповісти
Як же ви задовбали, паскуди плісняві, зі звоєю безкінечною брехнею.
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30.07.2021 14:39 Відповісти
і чисто брехнею і впевненою зомбуючую брехнею, яка випровдовує (як їм здається) їхню безвідповідальність, безпорадність, неміч і небажання бачити правду...
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30.07.2021 14:49 Відповісти
Брехня ,це сенс імітаціі!!!)))
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30.07.2021 14:54 Відповісти
Устраивать украинцев будет тогда, когда кокочленцы Лугадона будут постоянно нести потери. Народ должен видеть результат, а не просто сиденье и демагогию. А насчёт Севастополя, то там особо одарённая публика, ветераны и околоветераны Черноморского Флота Совка - это особое состояние головного мозга , а сейчас ещё кавказские хулиганы добавились, развеселить обстановку так сказать
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30.07.2021 14:40 Відповісти
Влаштовувати нас все буде, коли ніякої луганди не буде, В Криму і на Донбасі кордон буде під контролем ЗСУ і рф сплатить збитки, завдані окупацією.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Мені досить і припинення аґресії Росії проти України, про відновлення територіальної цілісності та репарації я навіть і не мрію.
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30.07.2021 18:24 Відповісти
Нынешнее состояние конфликта на Донбассе устраивает большинство украинцев, - Резников - Цензор.НЕТ 2572
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30.07.2021 14:41 Відповісти
вообще охренел и чувство реальности потерял? гибель наших ребят от обстрелов почти каждый день по его мнению устраивает большинство украинцев? еще один тупой зеленый недоумок
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30.07.2021 14:45 Відповісти
маланцев - так точно устраивает...
а тех кто сейчас там...или тех, чьи сыновья - мужья еще там... или тех, кто уже был там...или тех, кто ранен там или..... уже никогда не вернется - навряд ли...
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30.07.2021 14:46 Відповісти
Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и традиционной общинной жизнью. Поскольку у евреев религия и законы Торы играли исключительно большое значение и в повседневности, род занятий, связанных с религией, так же занимал важное место в существовании еврейской общины. Соответственно, эти занятия отразились и в еврейских фамилиях, таких как Шойхет (резник), Габай (староста синагоги), Шамес (синагогальный служка), Кантор или Хазан (певец, ведущий молитву в синагоге), Парнас (представитель общины в отношениях с властью) и так далее. К этой же группе фамилий относится и фамилия Резников.
На Украине и в Белоруссии окружающее славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Резник в общине еврейского местечка - это, как правило, второй после раввина человек, сведущий в Законе. Как вспоминают жители местечек: «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек. Он знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
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30.07.2021 16:52 Відповісти
******* - в етом вся слуговня...
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30.07.2021 14:46 Відповісти
Як і свого часу Зєлєнскій влаштовував більшість (73 відсотки) громадян. 😏 Час іде. Скільки відсотків громадян влаштовує Зєлєнскій тепер? Хоча якщо чюситучція з Донбасом когось влалтвує, то ці хтось не можуть вважатися громадянами. Вони просто населення. Громадяни - люди з громадянською позицією. А що це за громадянська позиція, яка поблажливо до того, що на частині окупованої землі мало не кожного дня окупанти вбивають і калічать синів і доньок України?
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30.07.2021 14:46 Відповісти
Ну типу мир за всяку ціну й збереження життєвих сил українського народу це теж позиція. Та й немає різниця між населенням і громадянами в ******** державах, всі хто тут народився автоматично набувають громадянство через jus soli, jus ******** або обидва відразу.
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30.07.2021 18:28 Відповісти
Дошло, наконец-то? что большинству налогоплательщиков очередные кормильцы просто не нужны. стройте у нас дороги, ремонтируйте школы и больницы. а больных бациллой рюзького мира отгородите стеной. лепрозорий.
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30.07.2021 14:47 Відповісти
сам придумал, чорт?! меня не устраивает что убивают нашего бойца, а мы не можеи градом в ответку херакнуть по тому сектору, не в зависимости от того что там, поле ил жилой типа дом!
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30.07.2021 14:47 Відповісти
приїхали
взавтра Київ візьмуть, а зелені пожмуть плечима і скажуть"Нынешнее состояние конфликта на Донбассе устраивает большинство украинцев".
Як, виявляється, все просто в житті.
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30.07.2021 14:47 Відповісти
Більшість піплу дивляться Сватів і їм пофігу що відбувається на Донбасі.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Можно его обзывать и проклинать , но когда все годы войны из ночных клубов раздаются радостные песенки , то понимаешь что он просто констатирует факт.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Так завжди було і нема на то ради. Чув легенду, що в війні за Незалежність 13 колоній(США) брало участь лише 3% населення.
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30.07.2021 18:30 Відповісти
Що за маячня! Де це було, щоб війна задовольняла цілу націю?
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30.07.2021 14:52 Відповісти
На початках завжди є воєнний фурор, і нація хоче війни, згадай черги до військоматів і добровольчий рух в 2014.Час пройшов і народ більше не хоче війни, бо пізнав її ціну та й в демократії владу служить нації, а не навпаки.
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30.07.2021 18:37 Відповісти
И после того, как московитская гнида с украинским паспортом - Новинский - обанкротил и порезал на металлолом Николаевский судостроительный завод.
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30.07.2021 14:52 Відповісти
а это разве не местные жители голосовали за рыгов или опзж? за что боролись, на то и напоролись.
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30.07.2021 14:58 Відповісти
Он являлся и является собственником того завода.
И завод хоть и местный, но был достоянием всей Украины.
И да, местных очень много ватников, но на моё удивление ватников и зебилов больше половины и в Западной Украине. Выборы президента и Верховной Рады это показали. Только Львов удержался.
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30.07.2021 15:10 Відповісти
А может быть это Резников не на своем месте находится? Ему не место в правительстве, раз он заявляет подобное %((((. Эти выводы он сделал с учетом каких таких статистических данных? Они там вообще все офонарели?
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30.07.2021 14:54 Відповісти
у них там нет собственности. она у ахметки. а он и так заработает. опять же налоги платить не нужно) и можно из бюджета за тамошнюю коммуналку тянуть безвозмездно. а местные ордловцы просто клинические идиоты.
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30.07.2021 15:00 Відповісти
в зюзином какраз и место
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30.07.2021 15:32 Відповісти
и так еще 3 года минимум - после них будут руины...
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30.07.2021 14:55 Відповісти
после них Украины может не быть...и разве не мы виноваты?
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30.07.2021 15:02 Відповісти
вы.
об етом бы подумать когда в бумажку в голосовальную урну - но ето не про нас....
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30.07.2021 15:06 Відповісти
нет ,не устраивает:
6 метровый забор и ров с Арахамиямии Брагарями,тьфу-крокодилами
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30.07.2021 14:56 Відповісти
Какого адекватного и нормального человека может устраивать нынешняя война на Донбассе? Это зеленое шобло дорвавшееся до власти -позорное сборище наркоманов , идиотов и предателей. Таким оно войдет в историю и останется в памяти народа.....
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30.07.2021 15:02 Відповісти
сегодня резников дежурный по вбросам ????
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30.07.2021 15:08 Відповісти
разве что этот гандон считает не выходя из своего кабинета.......... как такое можно ляпнуть и
зачем??? да маленькая локальная война лучше большой и широкомасштабной но.... как это
может именно устраивать..... устраивает означает что можно ничего не менять........ покажите их персонально тех кого это устраивает??? где они пусть напишут на майках - меня эта война
устраиваетЪ.... шо нету таких..... так кого она устраивает на самом деле???
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30.07.2021 15:14 Відповісти
щас будет везде постить шо этодругое шо вырвали из контекста и неправильнопонели.....
дэбилблть
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30.07.2021 15:27 Відповісти
Путлер не для того свою ржавщину перебрасывает на Донбасс для утилизации домбабвян и украинцев, чтобы "привыкать". Ты, гандон Резников , забыл, что кремлевский фюрер не признает существование украинцев?
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30.07.2021 15:26 Відповісти
Що "меньшее зло" те, коли орки обстріляли звязківців і штаб за 15 км. від лінії розмежування безнаказанно? Нагадаю, 3 дні тому, 7 поранених, 2 жінки і важкому стані. Напевне меньше зло, коли про війну заборонили говорити по телевізору? Описують тільки як Сцикун поїхав на "лінію розмежування". Кого з ким розмежовує та лінія Сцикун за 2,5 років не сказав. Не говорити про війну - значить її закінчити. ЦЕ за ЗЕЛЕНОЮ ЛОГІКОЮ.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
"меньшее зло". Я что-то не поняла, а какое большее зло, которое не устраивает большинство украинцев по мнению Резникова?
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30.07.2021 16:46 Відповісти
Наприклад, повномасштабна війна з бомбардуванням авіацією міст та АЕС.
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30.07.2021 18:40 Відповісти
Нравится этой Инородной службе когда на теле Украины такие гнойники,можно все время с пациента качать кэш,по их мнению война и пандемия для них дар Божий..
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30.07.2021 16:52 Відповісти
Резников, ти падло! ***!
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30.07.2021 17:53 Відповісти
 
 