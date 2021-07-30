ГСЧС предупреждает о граде и шквалах 31 июля
ГСЧС предупреждает о грозах, граде и сильных порывах ветра в отдельных районах Украины 31 июля 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в твиттере.
"Предупреждение о грозах, граде и шквалах в Украине. Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)".
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Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий30.07.2021 15:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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три - пятнадцать
показать весь комментарий30.07.2021 15:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
амфаш
показать весь комментарий30.07.2021 16:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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