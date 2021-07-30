ГСЧС предупреждает о граде и шквалах 31 июля

ГСЧС предупреждает о грозах, граде и сильных порывах ветра в отдельных районах Украины 31 июля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в твиттере.

"Предупреждение о грозах, граде и шквалах в Украине. Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)".

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