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ДСНС попереджає про град і шквали 31 липня

ДСНС попереджає про град і шквали 31 липня

ДСНС попереджає про грози, град і сильні пориви вітру в окремих районах України 31 липня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС в твіттері.

"Попередження про грози, град і шквали в Україні. Вдень 31 липня у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

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негода (761) ДСНС (5192)


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Понятно, что не обошлось без Порошенко. Но доказать сложно.
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30.07.2021 15:31 Відповісти
"возможно вам будет интересно, но вчера я весь день вычерпывал из бейсманта вашу теплую безоблачную погоду."
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30.07.2021 15:34 Відповісти
Ну дайте хоть маленькую грозу в Киев!
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30.07.2021 16:39 Відповісти
 
 