ДСНС попереджає про град і шквали 31 липня
ДСНС попереджає про грози, град і сильні пориви вітру в окремих районах України 31 липня 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС в твіттері.
"Попередження про грози, град і шквали в Україні. Вдень 31 липня у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
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Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар30.07.2021 15:31 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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три - пятнадцать
показати весь коментар30.07.2021 15:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
амфаш
показати весь коментар30.07.2021 16:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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