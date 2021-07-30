ДСНС попереджає про град і шквали 31 липня

ДСНС попереджає про грози, град і сильні пориви вітру в окремих районах України 31 липня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС в твіттері.

"Попередження про грози, град і шквали в Україні. Вдень 31 липня у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

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