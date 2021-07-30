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В имплементации "формулы Штайнмайера" нет никаких проблем, - Резников

В имплементации

Украина может имплементировать "формулу Штайнмайера", ее должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Для того, чтобы ее имплементировать в украинское законодательство, нужно всего-навсего вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год. Но там и без того есть пункт 10, который описывает эту формулу. Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил министр.

По словам Резникова, нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.

"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать формулу Штайнмайера - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для большинства украинцев нынешнее состояние конфликта на Донбассе - "меньшее зло", - Резников

Автор: 

Донбасс (26958) Резников Алексей (1170) Формула Штайнмайера (324)


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Топ комментарии
+47
нет ни какой формулы шрёдера, есть продажная твоя шкура
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30.07.2021 16:51 Ответить
+37
Вчора сказав що можемо дати воду в Крим якщо рашка попросить, сьогодні формула шахермахера, забили болт на протидію СП-2ще захоче?
Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
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30.07.2021 16:55 Ответить
+36
Есть мааааленькая проблема - народ Украины против!
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30.07.2021 16:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нет ни какой формулы шрёдера, есть продажная твоя шкура
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30.07.2021 16:51 Ответить
Формула Штанмайера - филькина грамота, как и "Минский протокол" . Никто вас, зеленые, не может обязать его "внедрять", кроме вас же самих.
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30.07.2021 19:14 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери, ботва пригожинская,какого шредера?
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30.07.2021 21:24 Ответить
Для них - какаяразница.
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30.07.2021 22:48 Ответить
А еще лучше посмотреть Путину в глаза и увидить тем критстально честного человека...идиот это диагноз.
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30.07.2021 16:53 Ответить
Вчора сказав що можемо дати воду в Крим якщо рашка попросить, сьогодні формула шахермахера, забили болт на протидію СП-2ще захоче?
Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
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30.07.2021 16:55 Ответить
Это же предатель! Он что думает, что суд над ним не состоится ?
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30.07.2021 21:12 Ответить
Опять пробуют почву. А вдруг все забыли про войну и можно протолкнуть все эти шахеры-махеры. Но думаю, что они ошибаются.
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30.07.2021 22:53 Ответить
Есть мааааленькая проблема - народ Украины против!
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30.07.2021 16:56 Ответить
Народ против, а 73% быдло-населения от избирателей пох.
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30.07.2021 17:00 Ответить
Плевать на нах. Улица в виде 24% перемелет этих даунов. В принципе, они и выходить никуда не будут. Их не чем не оторвешь от телека со "Скатами".
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30.07.2021 20:50 Ответить
Хотелось бы разделять вашу уверенность, но что-то мне кажется, что в третий раз народ не поднимется в такой массе. Но я знаю место с покрышками.
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30.07.2021 22:50 Ответить
Смішний ти. Без відмашки на це "перемелювання" з-за океану цих 24% оголосять кремлівськими агентами, які хочуть розвалити країну на замовлення пуйла, і закатають в асфальт під одностайне схвалення всього "демократичного світу".
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31.07.2021 01:16 Ответить
Самое интересное, что рюзьге тролли часто пишут на украинском языке...
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31.07.2021 15:23 Ответить
А упороті дебіли української вивчити не в змозі та і адекватного нічого не пишуть, тільки тупі висери.
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31.07.2021 19:27 Ответить
Украина не должна переписывать законы в угоду постороннего, иначе всё законодательство превратится туалетную бумагу.
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30.07.2021 16:59 Ответить
на гилляку....
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30.07.2021 17:00 Ответить
имплементация формулы Штайнмайера,это буде последнем что вы попытаетесь сделать, перед отъездом всем своим Шапито в Ростов
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30.07.2021 17:00 Ответить
Зачем же в Ростов, когда есть уютный отель на Лукьяновке...
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30.07.2021 17:22 Ответить
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30.07.2021 19:03 Ответить
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30.07.2021 17:37 Ответить
а с какого х..я гопникам с Донбасса(не путать с нормальными дончанами) особые привилегии ??
чем они отличаются от харьковчан или днепрян ???
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30.07.2021 17:01 Ответить
Зеублюдки продавшие за 30 сребрянников Украину , утилизируйтесь ! Идите мрази под «раскаты грома «, целуйте в очко педофила путлера и сумасшедшего лукашеску
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30.07.2021 17:02 Ответить
Цю формулу, Рєзніков, люди вам не дозволять впровадити.
Не треба гратися з вогнем.
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30.07.2021 17:08 Ответить
Які люди? Ніхто тих людей не питатиме, як і самого блазня. Раз сильні світу цього вирішили її впровадити, значить, вона буде впроваджена, і ніякі люди цьому не завадять.
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31.07.2021 01:21 Ответить
Ви недооцінюєте ненависть до зеленої влади у людей. Зараз тільки сірником чиркнути залишилося. Так само і при януковощу було - нібито усе спокійно, але сірник знайшовся.
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31.07.2021 09:49 Ответить
Знайшовся. Як визнали самі США, той сірник їм коштував 5 млрд. долярів...
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31.07.2021 13:46 Ответить
Резников врёт как все зебилы. Никакой "формулы" в упомянутом им Законе Украины нет.
Объясню по-простому: по этой "формуле" выборы в парламент Кипра могли бы проводиться в оккупированной турками северной части острова, а в парламент Молдовы- например в оккупированном парашей Тирасполе. Ничего подобного ни в законах этих 2-х стран, ни в Законе Украины, о котором врёт этот представитель "славного" семитского народа нет и никогда не было.
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30.07.2021 17:11 Ответить
Пліснявий, йди на путіна, разом з його формулою, яку ви назвали "штайнмаєра".
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30.07.2021 17:14 Ответить
Цих ублюдків треба утілізувати.
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30.07.2021 17:15 Ответить
А 31 серпня 2015 року забули ?
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30.07.2021 17:16 Ответить
Началось -,,нет ничего страшго ,если жрать зеленое говно ,,
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30.07.2021 17:18 Ответить
Есть. И будут ещё.
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30.07.2021 17:46 Ответить
резникоFF! йди в дупу.
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30.07.2021 18:04 Ответить
З цією Лугандонією вже дістали начисто.

Рашка не поверне ніколи Україні так просто захоплену територію, Молдова може підтвердити.
Заморожувати нах... це все і рухатися вперед, інакше далі будуть гинути наші військові, гроші з бюджету будуть витрачатися в холосту. Треба кацапів через суди змушувати компенсувати Україні за зруйновану інфраструктуру, вбитих і покалічених людей.
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30.07.2021 18:16 Ответить
Ахтыжкурва! В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 5715
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30.07.2021 18:35 Ответить
что бы предавать Украину у ее предателей нет абюсолютно никаких проблем .Будь то подельник куйла фриц Штанмаер ,будь -то "зе слуга"
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30.07.2021 18:45 Ответить
Видать зелёный янелох давно уже все подписал, а эти гниды бегают как тараканы по кухне, в надежде что Украина съест очередное предательство
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30.07.2021 19:30 Ответить
Уберите хитрожопых из власти - они потопят страну!!!
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30.07.2021 19:38 Ответить
Как? Расстрелы, конечно, радикально, но это метод европейской страны.
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30.07.2021 19:53 Ответить
Зеленые твари,- предатели и пособники руSSких террористов и всяческих путин-фирштейнов, вас самих, без всякой формулы, пора вешать на киевских каштанах!

Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины. ВЫ ХОТИТЕ что бы ЭТИ МЕЛКИЕ И ПРОДАЖНЫЕ ЛАВОЧНИКИ, БАКАЛЕЙЩИКИ, ПОЖИРАТЕЛИ ЛЯГУШЕК, ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА-ЧЕМБЕРЛЕНЫ ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В ОДНО СПЛОШНОЕ ОРДЛО ?
Будите гореть в Аду!
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30.07.2021 19:54 Ответить
Чемберлена в эту кодлу не нужно, он не оттуда.
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30.07.2021 21:39 Ответить
Похоже в молодости Резников наперстки крутил аж гай гудив! И ведь не кому этого цыгана оборзевшего от безнаказвннрсти и вседозволенности вернуть в табор, где ему самое место!
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30.07.2021 20:06 Ответить
Останній раз імплементація закінчилась невеличким чаюванням на Майдані. Чудова ідея, ви головне підгадайте це на осінь

В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 1666
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30.07.2021 20:07 Ответить
Кто такой Резников ? Просто неот3.14женыйзебил.
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30.07.2021 20:38 Ответить
Резникова геть ! Лучше обменять на военно пленных.
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30.07.2021 21:10 Ответить
Та заткните кто-нибудь пасть этой кацапской гниде
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30.07.2021 21:11 Ответить
Украина может имплементировать "формулу Штайнмайера". Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3280064

ВІДІРВАТИ ГОЛОВУ ЦІЄЙ СЄПАРСЬКІЙ ГНИДІ І ЗІГРАТИ У ФУТБОЛА
Щоб знало потвора як кремлівську х**ню нести в суспільство України
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30.07.2021 21:54 Ответить
В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 6383
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30.07.2021 21:58 Ответить
п-ть не мешки ворочать
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30.07.2021 22:12 Ответить
По ходу фсбешник дерьмак взял за яйца лисого. Сейчас авакяна нет, кто зебилушку защищать будет.
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30.07.2021 22:16 Ответить
Формула штайнмаєра = силова зміна влади. Це наш ультиматум, який всім давно відомі, якщо ризикнуть, то я теж обов'язково візьму участь у зміні режиму
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30.07.2021 22:27 Ответить
минские протоколы и эту формулу, отнесите в общественный сортир.
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30.07.2021 22:28 Ответить
Є формула "штани маєра", а я хочу формулу "Піфагорові штани" - на всі сторони равни.
Є Конституція України в якій записано:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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30.07.2021 22:33 Ответить
Зря вы на Резникова. Он мозги епьот кацап с этой формулой уже 2 года, но никто ничего не думает исполнять.
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30.07.2021 22:36 Ответить
Пакт Путина-Штайнмайера. Як казав Кучма:"Так це ж уже було!" Назывался по-другому -пакт Молотова-Риббентропа.
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30.07.2021 22:58 Ответить
Мля... становлюсь антисемитом
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30.07.2021 23:00 Ответить
Кондратюк Зеленському: Володя, У Мене Є 100% Формула Щоб Зупинити Вiйнy Донбасі. Перше Що Потрібно(Формула "Штанмаєра" відпочиває)!!!
Формула Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.
1. Україна повертає контроль над своїми східними кордонами (мирно, за допомогою ОБСЄ, миротворців ООН та усіх інших типу важливих організацій). Тому ЄДИНИЙ пункт, заради якого дипломати/керівники з різних країн збираються в мінському, нормандському, женевському або будь-якому іншому форматах - змусити РФ закрити свій кордон з Україною. Всі інші питання на таких перемовинах не обговорюються в силу непотрібності.2. Після отримання Україною повного контролю над східним кордоном бойовики незаконних збройних формувань так званих «лнр» та «днр» добровільно здають зброю.
3. Ті, кого українським військовим судом буде визначено військовими злочинцями - сидітимуть встановлені судами строки.
4. Мешканцям так званого ОРДЛО протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитись - чи хочуть вони жити в державі Україна.
5. Хто не хоче - протягом 3 місяців покидають Україну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує «виїздні». З умовою - не повертатись в Україну протягом 50 років після виїзду.
6. Ті, хто залишаться, на 10 років втрачають своє виборче право. В Донецькій та Луганській областях обиратися на виборні посади та служити в поліції протягом 10 років матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014-го мешкали на підконтрольній Києву території.
7. Особи, які були причетними до організації так званих «референдумів» про так звані «лнр» та «днр», і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди.
8. Під час виконання пунктів 1-7 Росія мовчить, ніби в рот води набрала!
9. Після виконання пунктів 1-7, за такою ж формулою проводиться звільнення Криму від рашистів.
10. Гарантом виконання формули Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі виступають усі ядерні країни, окрім РФ
P.S. Формула працює в умовах типу "ідеального газу": всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами.
P.P.S. Всі інші формули щодо даного питання - від прохіндеїв від політики або неуків - з'являються від того, що цивілізовані країни поки що не в змозі виконати п1. через те, що Росія - міжнародний гопник з ядерною зброєю, якого всі бояться!
https://www.facebook.com/sergiy.chonka.5/posts/2776794089220281
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31.07.2021 00:58 Ответить
Кондратюк це хто? Караоке на майдані?
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31.07.2021 01:25 Ответить
Влада "какая разница" переконує нас, що цю формулу можна записати в закон. Це здача України і поворот в обійми недоімперії. Закон, про яуий бреше слуга зебілів мав свою тимчасовість - рівно на рік.
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31.07.2021 10:37 Ответить
Мочить дерьмака с остальной сепарней.
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10.08.2021 14:49 Ответить
 
 