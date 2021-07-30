В имплементации "формулы Штайнмайера" нет никаких проблем, - Резников
Украина может имплементировать "формулу Штайнмайера", ее должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Для того, чтобы ее имплементировать в украинское законодательство, нужно всего-навсего вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год. Но там и без того есть пункт 10, который описывает эту формулу. Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил министр.
По словам Резникова, нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.
"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать формулу Штайнмайера - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический", - подытожил министр.
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Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
чем они отличаются от харьковчан или днепрян ???
Не треба гратися з вогнем.
Объясню по-простому: по этой "формуле" выборы в парламент Кипра могли бы проводиться в оккупированной турками северной части острова, а в парламент Молдовы- например в оккупированном парашей Тирасполе. Ничего подобного ни в законах этих 2-х стран, ни в Законе Украины, о котором врёт этот представитель "славного" семитского народа нет и никогда не было.
Рашка не поверне ніколи Україні так просто захоплену територію, Молдова може підтвердити.
Заморожувати нах... це все і рухатися вперед, інакше далі будуть гинути наші військові, гроші з бюджету будуть витрачатися в холосту. Треба кацапів через суди змушувати компенсувати Україні за зруйновану інфраструктуру, вбитих і покалічених людей.
Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины. ВЫ ХОТИТЕ что бы ЭТИ МЕЛКИЕ И ПРОДАЖНЫЕ ЛАВОЧНИКИ, БАКАЛЕЙЩИКИ, ПОЖИРАТЕЛИ ЛЯГУШЕК, ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА-ЧЕМБЕРЛЕНЫ ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В ОДНО СПЛОШНОЕ ОРДЛО ?
Будите гореть в Аду!
ВІДІРВАТИ ГОЛОВУ ЦІЄЙ СЄПАРСЬКІЙ ГНИДІ І ЗІГРАТИ У ФУТБОЛА
Щоб знало потвора як кремлівську х**ню нести в суспільство України
Є Конституція України в якій записано:
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Формула Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.
1. Україна повертає контроль над своїми східними кордонами (мирно, за допомогою ОБСЄ, миротворців ООН та усіх інших типу важливих організацій). Тому ЄДИНИЙ пункт, заради якого дипломати/керівники з різних країн збираються в мінському, нормандському, женевському або будь-якому іншому форматах - змусити РФ закрити свій кордон з Україною. Всі інші питання на таких перемовинах не обговорюються в силу непотрібності.2. Після отримання Україною повного контролю над східним кордоном бойовики незаконних збройних формувань так званих «лнр» та «днр» добровільно здають зброю.
3. Ті, кого українським військовим судом буде визначено військовими злочинцями - сидітимуть встановлені судами строки.
4. Мешканцям так званого ОРДЛО протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитись - чи хочуть вони жити в державі Україна.
5. Хто не хоче - протягом 3 місяців покидають Україну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує «виїздні». З умовою - не повертатись в Україну протягом 50 років після виїзду.
6. Ті, хто залишаться, на 10 років втрачають своє виборче право. В Донецькій та Луганській областях обиратися на виборні посади та служити в поліції протягом 10 років матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014-го мешкали на підконтрольній Києву території.
7. Особи, які були причетними до організації так званих «референдумів» про так звані «лнр» та «днр», і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди.
8. Під час виконання пунктів 1-7 Росія мовчить, ніби в рот води набрала!
9. Після виконання пунктів 1-7, за такою ж формулою проводиться звільнення Криму від рашистів.
10. Гарантом виконання формули Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі виступають усі ядерні країни, окрім РФ
P.S. Формула працює в умовах типу "ідеального газу": всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами.
P.P.S. Всі інші формули щодо даного питання - від прохіндеїв від політики або неуків - з'являються від того, що цивілізовані країни поки що не в змозі виконати п1. через те, що Росія - міжнародний гопник з ядерною зброєю, якого всі бояться!
https://www.facebook.com/sergiy.chonka.5/posts/2776794089220281