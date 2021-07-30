В имплементации "формулы Штайнмайера" нет никаких проблем, - Резников

Украина может имплементировать "формулу Штайнмайера", ее должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Для того, чтобы ее имплементировать в украинское законодательство, нужно всего-навсего вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год. Но там и без того есть пункт 10, который описывает эту формулу. Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил министр.

По словам Резникова, нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.

"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать формулу Штайнмайера - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический", - подытожил министр.

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