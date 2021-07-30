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В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков

В імплементації

Україна може імплементувати "формулу Штайнмаєра", її повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Для того, щоб її імплементувати в українське законодавство, потрібно всього-на-всього вставити її в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", який діє з 2015 року і продовжується щороку.

Але там і без того є пункт 10, який описує цю формулу. Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений Україна із задоволенням на нього піде", - зазначив міністр.

За словами Рєзнікова, нюанс в тому, що імплементацію "формули Штайнмаєра" повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ, але російська сторона і запрошені представники окупаційних адміністрацій наполягають на тому, що український закон про особливий статус Донбасу потрібно переписати. "Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти і імплементувати формулу Штайнмаєра - тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур "Комплексу заходів"? Це питання до наших європейських партнерів - якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави - чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне", - підсумував міністр.

Також читайте: "Формула Штайнмаєра" на засіданнях ТКГ не обговорювалася, - членкиня делегації Іванова

Донбас (22358) Резніков Олексій (1447) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+47
нет ни какой формулы шрёдера, есть продажная твоя шкура
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30.07.2021 16:51 Відповісти
+37
Вчора сказав що можемо дати воду в Крим якщо рашка попросить, сьогодні формула шахермахера, забили болт на протидію СП-2ще захоче?
Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
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30.07.2021 16:55 Відповісти
+36
Есть мааааленькая проблема - народ Украины против!
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30.07.2021 16:56 Відповісти
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нет ни какой формулы шрёдера, есть продажная твоя шкура
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30.07.2021 16:51 Відповісти
Формула Штанмайера - филькина грамота, как и "Минский протокол" . Никто вас, зеленые, не может обязать его "внедрять", кроме вас же самих.
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30.07.2021 19:14 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери, ботва пригожинская,какого шредера?
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30.07.2021 21:24 Відповісти
Для них - какаяразница.
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30.07.2021 22:48 Відповісти
А еще лучше посмотреть Путину в глаза и увидить тем критстально честного человека...идиот это диагноз.
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30.07.2021 16:53 Відповісти
Вчора сказав що можемо дати воду в Крим якщо рашка попросить, сьогодні формула шахермахера, забили болт на протидію СП-2ще захоче?
Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
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30.07.2021 16:55 Відповісти
Это же предатель! Он что думает, что суд над ним не состоится ?
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30.07.2021 21:12 Відповісти
Опять пробуют почву. А вдруг все забыли про войну и можно протолкнуть все эти шахеры-махеры. Но думаю, что они ошибаются.
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30.07.2021 22:53 Відповісти
Есть мааааленькая проблема - народ Украины против!
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Народ против, а 73% быдло-населения от избирателей пох.
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30.07.2021 17:00 Відповісти
Плевать на нах. Улица в виде 24% перемелет этих даунов. В принципе, они и выходить никуда не будут. Их не чем не оторвешь от телека со "Скатами".
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30.07.2021 20:50 Відповісти
Хотелось бы разделять вашу уверенность, но что-то мне кажется, что в третий раз народ не поднимется в такой массе. Но я знаю место с покрышками.
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30.07.2021 22:50 Відповісти
Смішний ти. Без відмашки на це "перемелювання" з-за океану цих 24% оголосять кремлівськими агентами, які хочуть розвалити країну на замовлення пуйла, і закатають в асфальт під одностайне схвалення всього "демократичного світу".
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31.07.2021 01:16 Відповісти
Самое интересное, что рюзьге тролли часто пишут на украинском языке...
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31.07.2021 15:23 Відповісти
А упороті дебіли української вивчити не в змозі та і адекватного нічого не пишуть, тільки тупі висери.
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31.07.2021 19:27 Відповісти
Украина не должна переписывать законы в угоду постороннего, иначе всё законодательство превратится туалетную бумагу.
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30.07.2021 16:59 Відповісти
на гилляку....
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30.07.2021 17:00 Відповісти
имплементация формулы Штайнмайера,это буде последнем что вы попытаетесь сделать, перед отъездом всем своим Шапито в Ростов
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30.07.2021 17:00 Відповісти
Зачем же в Ростов, когда есть уютный отель на Лукьяновке...
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30.07.2021 17:22 Відповісти
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30.07.2021 19:03 Відповісти
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30.07.2021 17:37 Відповісти
а с какого х..я гопникам с Донбасса(не путать с нормальными дончанами) особые привилегии ??
чем они отличаются от харьковчан или днепрян ???
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30.07.2021 17:01 Відповісти
Зеублюдки продавшие за 30 сребрянников Украину , утилизируйтесь ! Идите мрази под «раскаты грома «, целуйте в очко педофила путлера и сумасшедшего лукашеску
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30.07.2021 17:02 Відповісти
Цю формулу, Рєзніков, люди вам не дозволять впровадити.
Не треба гратися з вогнем.
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30.07.2021 17:08 Відповісти
Які люди? Ніхто тих людей не питатиме, як і самого блазня. Раз сильні світу цього вирішили її впровадити, значить, вона буде впроваджена, і ніякі люди цьому не завадять.
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31.07.2021 01:21 Відповісти
Ви недооцінюєте ненависть до зеленої влади у людей. Зараз тільки сірником чиркнути залишилося. Так само і при януковощу було - нібито усе спокійно, але сірник знайшовся.
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31.07.2021 09:49 Відповісти
Знайшовся. Як визнали самі США, той сірник їм коштував 5 млрд. долярів...
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31.07.2021 13:46 Відповісти
Резников врёт как все зебилы. Никакой "формулы" в упомянутом им Законе Украины нет.
Объясню по-простому: по этой "формуле" выборы в парламент Кипра могли бы проводиться в оккупированной турками северной части острова, а в парламент Молдовы- например в оккупированном парашей Тирасполе. Ничего подобного ни в законах этих 2-х стран, ни в Законе Украины, о котором врёт этот представитель "славного" семитского народа нет и никогда не было.
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30.07.2021 17:11 Відповісти
Пліснявий, йди на путіна, разом з його формулою, яку ви назвали "штайнмаєра".
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30.07.2021 17:14 Відповісти
Цих ублюдків треба утілізувати.
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30.07.2021 17:15 Відповісти
А 31 серпня 2015 року забули ?
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30.07.2021 17:16 Відповісти
Началось -,,нет ничего страшго ,если жрать зеленое говно ,,
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30.07.2021 17:18 Відповісти
Есть. И будут ещё.
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30.07.2021 17:46 Відповісти
резникоFF! йди в дупу.
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30.07.2021 18:04 Відповісти
З цією Лугандонією вже дістали начисто.

Рашка не поверне ніколи Україні так просто захоплену територію, Молдова може підтвердити.
Заморожувати нах... це все і рухатися вперед, інакше далі будуть гинути наші військові, гроші з бюджету будуть витрачатися в холосту. Треба кацапів через суди змушувати компенсувати Україні за зруйновану інфраструктуру, вбитих і покалічених людей.
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30.07.2021 18:16 Відповісти
Ахтыжкурва! В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 5715
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30.07.2021 18:35 Відповісти
что бы предавать Украину у ее предателей нет абюсолютно никаких проблем .Будь то подельник куйла фриц Штанмаер ,будь -то "зе слуга"
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30.07.2021 18:45 Відповісти
Видать зелёный янелох давно уже все подписал, а эти гниды бегают как тараканы по кухне, в надежде что Украина съест очередное предательство
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30.07.2021 19:30 Відповісти
Уберите хитрожопых из власти - они потопят страну!!!
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30.07.2021 19:38 Відповісти
Как? Расстрелы, конечно, радикально, но это метод европейской страны.
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30.07.2021 19:53 Відповісти
Зеленые твари,- предатели и пособники руSSких террористов и всяческих путин-фирштейнов, вас самих, без всякой формулы, пора вешать на киевских каштанах!

Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины. ВЫ ХОТИТЕ что бы ЭТИ МЕЛКИЕ И ПРОДАЖНЫЕ ЛАВОЧНИКИ, БАКАЛЕЙЩИКИ, ПОЖИРАТЕЛИ ЛЯГУШЕК, ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА-ЧЕМБЕРЛЕНЫ ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В ОДНО СПЛОШНОЕ ОРДЛО ?
Будите гореть в Аду!
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30.07.2021 19:54 Відповісти
Чемберлена в эту кодлу не нужно, он не оттуда.
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30.07.2021 21:39 Відповісти
Похоже в молодости Резников наперстки крутил аж гай гудив! И ведь не кому этого цыгана оборзевшего от безнаказвннрсти и вседозволенности вернуть в табор, где ему самое место!
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30.07.2021 20:06 Відповісти
Останній раз імплементація закінчилась невеличким чаюванням на Майдані. Чудова ідея, ви головне підгадайте це на осінь

В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 1666
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30.07.2021 20:07 Відповісти
Кто такой Резников ? Просто неот3.14женыйзебил.
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30.07.2021 20:38 Відповісти
Резникова геть ! Лучше обменять на военно пленных.
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30.07.2021 21:10 Відповісти
Та заткните кто-нибудь пасть этой кацапской гниде
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30.07.2021 21:11 Відповісти
Украина может имплементировать "формулу Штайнмайера". Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3280064

ВІДІРВАТИ ГОЛОВУ ЦІЄЙ СЄПАРСЬКІЙ ГНИДІ І ЗІГРАТИ У ФУТБОЛА
Щоб знало потвора як кремлівську х**ню нести в суспільство України
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30.07.2021 21:54 Відповісти
В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков - Цензор.НЕТ 6383
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30.07.2021 21:58 Відповісти
п-ть не мешки ворочать
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30.07.2021 22:12 Відповісти
По ходу фсбешник дерьмак взял за яйца лисого. Сейчас авакяна нет, кто зебилушку защищать будет.
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30.07.2021 22:16 Відповісти
Формула штайнмаєра = силова зміна влади. Це наш ультиматум, який всім давно відомі, якщо ризикнуть, то я теж обов'язково візьму участь у зміні режиму
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30.07.2021 22:27 Відповісти
минские протоколы и эту формулу, отнесите в общественный сортир.
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30.07.2021 22:28 Відповісти
Є формула "штани маєра", а я хочу формулу "Піфагорові штани" - на всі сторони равни.
Є Конституція України в якій записано:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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30.07.2021 22:33 Відповісти
Зря вы на Резникова. Он мозги епьот кацап с этой формулой уже 2 года, но никто ничего не думает исполнять.
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30.07.2021 22:36 Відповісти
Пакт Путина-Штайнмайера. Як казав Кучма:"Так це ж уже було!" Назывался по-другому -пакт Молотова-Риббентропа.
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30.07.2021 22:58 Відповісти
Мля... становлюсь антисемитом
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30.07.2021 23:00 Відповісти
Кондратюк Зеленському: Володя, У Мене Є 100% Формула Щоб Зупинити Вiйнy Донбасі. Перше Що Потрібно(Формула "Штанмаєра" відпочиває)!!!
Формула Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.
1. Україна повертає контроль над своїми східними кордонами (мирно, за допомогою ОБСЄ, миротворців ООН та усіх інших типу важливих організацій). Тому ЄДИНИЙ пункт, заради якого дипломати/керівники з різних країн збираються в мінському, нормандському, женевському або будь-якому іншому форматах - змусити РФ закрити свій кордон з Україною. Всі інші питання на таких перемовинах не обговорюються в силу непотрібності.2. Після отримання Україною повного контролю над східним кордоном бойовики незаконних збройних формувань так званих «лнр» та «днр» добровільно здають зброю.
3. Ті, кого українським військовим судом буде визначено військовими злочинцями - сидітимуть встановлені судами строки.
4. Мешканцям так званого ОРДЛО протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитись - чи хочуть вони жити в державі Україна.
5. Хто не хоче - протягом 3 місяців покидають Україну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує «виїздні». З умовою - не повертатись в Україну протягом 50 років після виїзду.
6. Ті, хто залишаться, на 10 років втрачають своє виборче право. В Донецькій та Луганській областях обиратися на виборні посади та служити в поліції протягом 10 років матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014-го мешкали на підконтрольній Києву території.
7. Особи, які були причетними до організації так званих «референдумів» про так звані «лнр» та «днр», і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди.
8. Під час виконання пунктів 1-7 Росія мовчить, ніби в рот води набрала!
9. Після виконання пунктів 1-7, за такою ж формулою проводиться звільнення Криму від рашистів.
10. Гарантом виконання формули Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі виступають усі ядерні країни, окрім РФ
P.S. Формула працює в умовах типу "ідеального газу": всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами.
P.P.S. Всі інші формули щодо даного питання - від прохіндеїв від політики або неуків - з'являються від того, що цивілізовані країни поки що не в змозі виконати п1. через те, що Росія - міжнародний гопник з ядерною зброєю, якого всі бояться!
https://www.facebook.com/sergiy.chonka.5/posts/2776794089220281
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31.07.2021 00:58 Відповісти
Кондратюк це хто? Караоке на майдані?
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31.07.2021 01:25 Відповісти
Влада "какая разница" переконує нас, що цю формулу можна записати в закон. Це здача України і поворот в обійми недоімперії. Закон, про яуий бреше слуга зебілів мав свою тимчасовість - рівно на рік.
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31.07.2021 10:37 Відповісти
Мочить дерьмака с остальной сепарней.
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10.08.2021 14:49 Відповісти
 
 