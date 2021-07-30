В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков

Україна може імплементувати "формулу Штайнмаєра", її повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Для того, щоб її імплементувати в українське законодавство, потрібно всього-на-всього вставити її в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", який діє з 2015 року і продовжується щороку.

Але там і без того є пункт 10, який описує цю формулу. Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений Україна із задоволенням на нього піде", - зазначив міністр.

За словами Рєзнікова, нюанс в тому, що імплементацію "формули Штайнмаєра" повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ, але російська сторона і запрошені представники окупаційних адміністрацій наполягають на тому, що український закон про особливий статус Донбасу потрібно переписати. "Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти і імплементувати формулу Штайнмаєра - тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур "Комплексу заходів"? Це питання до наших європейських партнерів - якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави - чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне", - підсумував міністр.

Також читайте: "Формула Штайнмаєра" на засіданнях ТКГ не обговорювалася, - членкиня делегації Іванова