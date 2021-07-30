В імплементації "формули Штайнмаєра" немає жодних проблем, - Резніков
Україна може імплементувати "формулу Штайнмаєра", її повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Для того, щоб її імплементувати в українське законодавство, потрібно всього-на-всього вставити її в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", який діє з 2015 року і продовжується щороку.
Але там і без того є пункт 10, який описує цю формулу. Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений Україна із задоволенням на нього піде", - зазначив міністр.
За словами Рєзнікова, нюанс в тому, що імплементацію "формули Штайнмаєра" повинна обговорювати політична підгрупа ТКГ, але російська сторона і запрошені представники окупаційних адміністрацій наполягають на тому, що український закон про особливий статус Донбасу потрібно переписати. "Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти і імплементувати формулу Штайнмаєра - тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур "Комплексу заходів"? Це питання до наших європейських партнерів - якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави - чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне", - підсумував міністр.
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Чого ще бажає ЗЄДЄРЬМАК?
чем они отличаются от харьковчан или днепрян ???
Не треба гратися з вогнем.
Объясню по-простому: по этой "формуле" выборы в парламент Кипра могли бы проводиться в оккупированной турками северной части острова, а в парламент Молдовы- например в оккупированном парашей Тирасполе. Ничего подобного ни в законах этих 2-х стран, ни в Законе Украины, о котором врёт этот представитель "славного" семитского народа нет и никогда не было.
Рашка не поверне ніколи Україні так просто захоплену територію, Молдова може підтвердити.
Заморожувати нах... це все і рухатися вперед, інакше далі будуть гинути наші військові, гроші з бюджету будуть витрачатися в холосту. Треба кацапів через суди змушувати компенсувати Україні за зруйновану інфраструктуру, вбитих і покалічених людей.
Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины. ВЫ ХОТИТЕ что бы ЭТИ МЕЛКИЕ И ПРОДАЖНЫЕ ЛАВОЧНИКИ, БАКАЛЕЙЩИКИ, ПОЖИРАТЕЛИ ЛЯГУШЕК, ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА-ЧЕМБЕРЛЕНЫ ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В ОДНО СПЛОШНОЕ ОРДЛО ?
Будите гореть в Аду!
ВІДІРВАТИ ГОЛОВУ ЦІЄЙ СЄПАРСЬКІЙ ГНИДІ І ЗІГРАТИ У ФУТБОЛА
Щоб знало потвора як кремлівську х**ню нести в суспільство України
Є Конституція України в якій записано:
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Формула Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.
1. Україна повертає контроль над своїми східними кордонами (мирно, за допомогою ОБСЄ, миротворців ООН та усіх інших типу важливих організацій). Тому ЄДИНИЙ пункт, заради якого дипломати/керівники з різних країн збираються в мінському, нормандському, женевському або будь-якому іншому форматах - змусити РФ закрити свій кордон з Україною. Всі інші питання на таких перемовинах не обговорюються в силу непотрібності.2. Після отримання Україною повного контролю над східним кордоном бойовики незаконних збройних формувань так званих «лнр» та «днр» добровільно здають зброю.
3. Ті, кого українським військовим судом буде визначено військовими злочинцями - сидітимуть встановлені судами строки.
4. Мешканцям так званого ОРДЛО протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитись - чи хочуть вони жити в державі Україна.
5. Хто не хоче - протягом 3 місяців покидають Україну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує «виїздні». З умовою - не повертатись в Україну протягом 50 років після виїзду.
6. Ті, хто залишаться, на 10 років втрачають своє виборче право. В Донецькій та Луганській областях обиратися на виборні посади та служити в поліції протягом 10 років матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014-го мешкали на підконтрольній Києву території.
7. Особи, які були причетними до організації так званих «референдумів» про так звані «лнр» та «днр», і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди.
8. Під час виконання пунктів 1-7 Росія мовчить, ніби в рот води набрала!
9. Після виконання пунктів 1-7, за такою ж формулою проводиться звільнення Криму від рашистів.
10. Гарантом виконання формули Кондратюка щодо урегулювання конфлікту на Донбасі виступають усі ядерні країни, окрім РФ
P.S. Формула працює в умовах типу "ідеального газу": всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами.
P.P.S. Всі інші формули щодо даного питання - від прохіндеїв від політики або неуків - з'являються від того, що цивілізовані країни поки що не в змозі виконати п1. через те, що Росія - міжнародний гопник з ядерною зброєю, якого всі бояться!
https://www.facebook.com/sergiy.chonka.5/posts/2776794089220281