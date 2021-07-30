Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав
Как минимум 40% украинцев являются обладателями антител к коронавирусу.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", - сказано в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что количество имеющих антитела украинцев может быть еще больше. В сентябре исследователи планируют представить более полный отчет, в котором учтут дополнительные факторы.
Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. Во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19. Всего отобрали образцы крови 6 тыс. 398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом.
Результат исследования украинские власти будут использовать для планирования дальнейших противоэпидемических мероприятий.
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Одна треть населения...а это не мало..
Поэтому истерия по поводу этого вируса это просто истерия...
Но это примерно на полгода, потом титр антител становится недостаточным и все поновой.
Даже Швеция отказалась от такого панубного пути и сейчас вовсю вакцинируется.
ПС Я давно заметил, что тысячи смертей украинцев антиваксерам абсолютно до одного мемста. Почему-то.
https://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що сьогодні, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі варіантом Дельта, хоч і захищають від нього гірше. «Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим», - пояснив Раян.
Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
Я переболел и через месяц здал 2 раза анализ на антитела. Не нашли вообще!!!!???