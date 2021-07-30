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Новости Коронавирус и карантин
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Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав

Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав

Как минимум 40% украинцев являются обладателями антител к коронавирусу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что количество имеющих антитела украинцев может быть еще больше. В сентябре исследователи планируют представить более полный отчет, в котором учтут дополнительные факторы.

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. Во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19. Всего отобрали образцы крови 6 тыс. 398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом.

Читайте: Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

Результат исследования украинские власти будут использовать для планирования дальнейших противоэпидемических мероприятий.

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) иммунитет (4)


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Топ комментарии
+8
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8612
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30.07.2021 20:01 Ответить
+7
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7609
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30.07.2021 19:59 Ответить
+6
Отсюда вывод...порядка 40 процентов украинцев уже переболели этим типа страшным и смертельным вирусом...и даже не заметили этого...
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30.07.2021 20:09 Ответить
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Брудна вакцинація..
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30.07.2021 19:57 Ответить
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8612
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30.07.2021 20:01 Ответить
чогось у різних контор різні дані: рнbо та моз має на 298 уколів мeншe ніж мiнфiн (скрiн)
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination мiнфiн уколов beз вiдома моз?
Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2717"
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30.07.2021 21:20 Ответить
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7609
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30.07.2021 19:59 Ответить
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9237
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30.07.2021 20:00 Ответить
Так1 Люба! Є! В кишені піджака! В пакетику!
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30.07.2021 20:13 Ответить
Отсюда вывод...порядка 40 процентов украинцев уже переболели этим типа страшным и смертельным вирусом...и даже не заметили этого...
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30.07.2021 20:09 Ответить
А те которые переболели и заметили не входят в эти 40%?
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30.07.2021 21:32 Ответить
Ну отними 5 процентов официально переболевших...и 2 процента вакцинированных..и получишь 33 процента тех кто этот типа страшный ..и типа смертельный вирус даже не заметил..
Одна треть населения...а это не мало..
Поэтому истерия по поводу этого вируса это просто истерия...
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30.07.2021 21:44 Ответить
Отнимать я умею.но писал ты совершенно о другом
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30.07.2021 22:47 Ответить
Не заметили подростки и молодежь до 30. Кто постарше и не заметил, счастливчик.
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30.07.2021 23:01 Ответить
Нет. Это все равно, что экстраполировать результаты выборов на одном участке на всю страну.
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30.07.2021 22:36 Ответить
це вони кожному з них антітєла підраховували чі підрахуювали?
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30.07.2021 20:17 Ответить
И тут напрашивается сам собой вывод - Тогда зачем нужна массовая вакцинация !? ЗАЧЕМ !!??
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30.07.2021 20:29 Ответить
Затем чтобы не умирало по 100 человек в день как в Кацапии.
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30.07.2021 20:46 Ответить
ха.. так ведь кацапы ласты клеют как раз от вакцинации !!!
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30.07.2021 23:19 Ответить
ну не 100 человек в день...
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31.07.2021 00:00 Ответить
жаль что не по 100 .....
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31.07.2021 00:01 Ответить
Эти 40% (если, конечно выводы тех ученых правильные) получили антитела ценой смертей 52,9 тыс украинцев. Чтобы они были у 95% пожертвуют жизнями 52,9/40*55=72,7 тысячи.
Но это примерно на полгода, потом титр антител становится недостаточным и все поновой.
Даже Швеция отказалась от такого панубного пути и сейчас вовсю вакцинируется.
ПС Я давно заметил, что тысячи смертей украинцев антиваксерам абсолютно до одного мемста. Почему-то.
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31.07.2021 08:46 Ответить
В мире ускорилось распространение штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины бесполезны, - говорят во Всемирной организации здравоохранения.
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31.07.2021 12:36 Ответить
Ну почему все антиваксеры вместо того, чтобы дать ссылку на источник, практически всегда пересказывают его? А когда проверяешь их слова - там либо не совсем так, либо совсем не так...
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31.07.2021 12:53 Ответить
Вhttps://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ сесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу «Дельта» не є більш смертоносним, ніж інші штами, але він значно заразніший. Про це сказала експерт ВООЗ Марія ван Керкхове на брифінгу в п'ятницю, 30 липня, пише The Guardian. «Безумовно, варіант Дельта - це варіант, який викликає у нас серйозне занепокоєння. Він більш заразний, ніж навіть варіант Альфа. Є лабораторні дослідження, які свідчать, що цей штам поширюється швидше. Водночас ми не зареєстрували підвищений рівень смертності», - вказала вона.
https://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що сьогодні, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі варіантом Дельта, хоч і захищають від нього гірше. «Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим», - пояснив Раян.
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31.07.2021 23:04 Ответить
а МОЗ не хочет опрылюдныть результаты дослидження, сколько людей умерло в результате экспериментов Вошьдя и его зекомандЫ над здоровьем чужих им украинцев и после чего получилось 40% выживших, уже с антителами..?
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30.07.2021 20:35 Ответить
Коронавирус - это первое нетрадиционное оружие политических систем против народов. Политические системы стараются спасти себя, их глиняные ноги уже трещат и крошатся, все, что можно было протащить раньше, теперь уже не катит, люди это понимают, поэтому придумали вирус.

Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
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30.07.2021 20:49 Ответить
Хе-хе. А кацапам всё заговор марсиан против рептилоидов мерещится. На плоской земле
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30.07.2021 21:07 Ответить
читайте телеграм-канал "Генерал СВР" - там как раз сейчас подробно об этом пишут
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30.07.2021 21:08 Ответить
И каким образом получили сии 40%?
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30.07.2021 21:50 Ответить
Взяли с вокзала 10 бомжей, у 4 выявили антитела, посчитали - 40% украинцев имеют антитела! Утрирую, но всё было примерно так.
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30.07.2021 22:38 Ответить
Та ти шо!!! Точно?!!!!

Я переболел и через месяц здал 2 раза анализ на антитела. Не нашли вообще!!!!???
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30.07.2021 22:35 Ответить
У меня нет антител. Хотя, я контачил с больными очень близко, даже были некоторые признаки начала болезни. Но текила с салом и чесноком убила все нахрен. Вместе с антителами.
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30.07.2021 23:03 Ответить
подайте на патент в ВООЗ))
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31.07.2021 00:01 Ответить
Так можно на вакцинах сэкономить, а то на дороги не хватает.
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31.07.2021 09:00 Ответить
Сдаю кровь. На станции переливания сделали тест на антитела, и нашли. За два месяца до этого сопливил. Был на больничном. Тест не делали.
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31.07.2021 09:48 Ответить
 
 