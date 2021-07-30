Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ
Як мінімум 40% українців є власниками антитіл до коронавірусу.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром громадського здоров'я МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - сказано в повідомленні.
У ЦГЗ зазначили, що кількість українців, які мають антитіла, може бути ще більшою. У вересні дослідники планують представити більш повний звіт, в якому врахують додаткові чинники.
Збір даних для дослідження тривав з 7 червня по 9 липня 2021 року. У всіх регіонах України працювали 54 мобільні бригади, які проводили забір крові й опитували українців про їхній досвід захворювання COVID-19. Всього відібрали зразки крові 6 тис. 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином.
Результат дослідження українська влада використовуватиме для планування подальших протиепідемічних заходів.
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Одна треть населения...а это не мало..
Поэтому истерия по поводу этого вируса это просто истерия...
Но это примерно на полгода, потом титр антител становится недостаточным и все поновой.
Даже Швеция отказалась от такого панубного пути и сейчас вовсю вакцинируется.
ПС Я давно заметил, что тысячи смертей украинцев антиваксерам абсолютно до одного мемста. Почему-то.
https://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що сьогодні, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі варіантом Дельта, хоч і захищають від нього гірше. «Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим», - пояснив Раян.
Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
Я переболел и через месяц здал 2 раза анализ на антитела. Не нашли вообще!!!!???