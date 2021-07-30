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Новини Коронавірус і карантин
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Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ

Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ

Як мінімум 40% українців є власниками антитіл до коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром громадського здоров'я МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що кількість українців, які мають антитіла, може бути ще більшою. У вересні дослідники планують представити більш повний звіт, в якому врахують додаткові чинники.

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Збір даних для дослідження тривав з 7 червня по 9 липня 2021 року. У всіх регіонах України працювали 54 мобільні бригади, які проводили забір крові й опитували українців про їхній досвід захворювання COVID-19. Всього відібрали зразки крові 6 тис. 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином.

Результат дослідження українська влада використовуватиме для планування подальших протиепідемічних заходів.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) імунітет (6)


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Топ коментарі
+8
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8612
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30.07.2021 20:01 Відповісти
+7
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7609
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30.07.2021 19:59 Відповісти
+6
Отсюда вывод...порядка 40 процентов украинцев уже переболели этим типа страшным и смертельным вирусом...и даже не заметили этого...
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30.07.2021 20:09 Відповісти
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Брудна вакцинація..
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30.07.2021 19:57 Відповісти
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8612
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30.07.2021 20:01 Відповісти
чогось у різних контор різні дані: рнbо та моз має на 298 уколів мeншe ніж мiнфiн (скрiн)
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination мiнфiн уколов beз вiдома моз?
Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2717"
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30.07.2021 21:20 Відповісти
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7609
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30.07.2021 19:59 Відповісти
Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9237
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30.07.2021 20:00 Відповісти
Так1 Люба! Є! В кишені піджака! В пакетику!
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30.07.2021 20:13 Відповісти
Отсюда вывод...порядка 40 процентов украинцев уже переболели этим типа страшным и смертельным вирусом...и даже не заметили этого...
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30.07.2021 20:09 Відповісти
А те которые переболели и заметили не входят в эти 40%?
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30.07.2021 21:32 Відповісти
Ну отними 5 процентов официально переболевших...и 2 процента вакцинированных..и получишь 33 процента тех кто этот типа страшный ..и типа смертельный вирус даже не заметил..
Одна треть населения...а это не мало..
Поэтому истерия по поводу этого вируса это просто истерия...
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30.07.2021 21:44 Відповісти
Отнимать я умею.но писал ты совершенно о другом
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30.07.2021 22:47 Відповісти
Не заметили подростки и молодежь до 30. Кто постарше и не заметил, счастливчик.
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30.07.2021 23:01 Відповісти
Нет. Это все равно, что экстраполировать результаты выборов на одном участке на всю страну.
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30.07.2021 22:36 Відповісти
це вони кожному з них антітєла підраховували чі підрахуювали?
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30.07.2021 20:17 Відповісти
И тут напрашивается сам собой вывод - Тогда зачем нужна массовая вакцинация !? ЗАЧЕМ !!??
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30.07.2021 20:29 Відповісти
Затем чтобы не умирало по 100 человек в день как в Кацапии.
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30.07.2021 20:46 Відповісти
ха.. так ведь кацапы ласты клеют как раз от вакцинации !!!
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30.07.2021 23:19 Відповісти
ну не 100 человек в день...
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31.07.2021 00:00 Відповісти
жаль что не по 100 .....
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31.07.2021 00:01 Відповісти
Эти 40% (если, конечно выводы тех ученых правильные) получили антитела ценой смертей 52,9 тыс украинцев. Чтобы они были у 95% пожертвуют жизнями 52,9/40*55=72,7 тысячи.
Но это примерно на полгода, потом титр антител становится недостаточным и все поновой.
Даже Швеция отказалась от такого панубного пути и сейчас вовсю вакцинируется.
ПС Я давно заметил, что тысячи смертей украинцев антиваксерам абсолютно до одного мемста. Почему-то.
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31.07.2021 08:46 Відповісти
В мире ускорилось распространение штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины бесполезны, - говорят во Всемирной организации здравоохранения.
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31.07.2021 12:36 Відповісти
Ну почему все антиваксеры вместо того, чтобы дать ссылку на источник, практически всегда пересказывают его? А когда проверяешь их слова - там либо не совсем так, либо совсем не так...
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31.07.2021 12:53 Відповісти
Вhttps://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ сесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу «Дельта» не є більш смертоносним, ніж інші штами, але він значно заразніший. Про це сказала експерт ВООЗ Марія ван Керкхове на брифінгу в п'ятницю, 30 липня, пише The Guardian. «Безумовно, варіант Дельта - це варіант, який викликає у нас серйозне занепокоєння. Він більш заразний, ніж навіть варіант Альфа. Є лабораторні дослідження, які свідчать, що цей штам поширюється швидше. Водночас ми не зареєстрували підвищений рівень смертності», - вказала вона.
https://ua.news/ua/voz-opredelyla-smertnost-ot-shtamma-delta/ Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що сьогодні, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі ефективним способом запобігання зараженню, в тому числі варіантом Дельта, хоч і захищають від нього гірше. «Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим», - пояснив Раян.
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31.07.2021 23:04 Відповісти
а МОЗ не хочет опрылюдныть результаты дослидження, сколько людей умерло в результате экспериментов Вошьдя и его зекомандЫ над здоровьем чужих им украинцев и после чего получилось 40% выживших, уже с антителами..?
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30.07.2021 20:35 Відповісти
Коронавирус - это первое нетрадиционное оружие политических систем против народов. Политические системы стараются спасти себя, их глиняные ноги уже трещат и крошатся, все, что можно было протащить раньше, теперь уже не катит, люди это понимают, поэтому придумали вирус.

Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
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30.07.2021 20:49 Відповісти
Хе-хе. А кацапам всё заговор марсиан против рептилоидов мерещится. На плоской земле
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30.07.2021 21:07 Відповісти
читайте телеграм-канал "Генерал СВР" - там как раз сейчас подробно об этом пишут
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30.07.2021 21:08 Відповісти
И каким образом получили сии 40%?
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30.07.2021 21:50 Відповісти
Взяли с вокзала 10 бомжей, у 4 выявили антитела, посчитали - 40% украинцев имеют антитела! Утрирую, но всё было примерно так.
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30.07.2021 22:38 Відповісти
Та ти шо!!! Точно?!!!!

Я переболел и через месяц здал 2 раза анализ на антитела. Не нашли вообще!!!!???
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30.07.2021 22:35 Відповісти
У меня нет антител. Хотя, я контачил с больными очень близко, даже были некоторые признаки начала болезни. Но текила с салом и чесноком убила все нахрен. Вместе с антителами.
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30.07.2021 23:03 Відповісти
подайте на патент в ВООЗ))
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31.07.2021 00:01 Відповісти
Так можно на вакцинах сэкономить, а то на дороги не хватает.
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31.07.2021 09:00 Відповісти
Сдаю кровь. На станции переливания сделали тест на антитела, и нашли. За два месяца до этого сопливил. Был на больничном. Тест не делали.
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31.07.2021 09:48 Відповісти
 
 