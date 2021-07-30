Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ

Як мінімум 40% українців є власниками антитіл до коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром громадського здоров'я МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що кількість українців, які мають антитіла, може бути ще більшою. У вересні дослідники планують представити більш повний звіт, в якому врахують додаткові чинники.

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Збір даних для дослідження тривав з 7 червня по 9 липня 2021 року. У всіх регіонах України працювали 54 мобільні бригади, які проводили забір крові й опитували українців про їхній досвід захворювання COVID-19. Всього відібрали зразки крові 6 тис. 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином.

Результат дослідження українська влада використовуватиме для планування подальших протиепідемічних заходів.