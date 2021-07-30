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Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров

Два пожарных самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии. В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.

Читайте: МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы Турции

Автор: 

пожар (5983) самолет (3659) Турция (3508) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+9
"Самолеты летят, - будем всез тушить!"
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 8874
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30.07.2021 20:11 Ответить
+6
Это Реальная Помощь , -А не Глубокая Озабоченность .
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30.07.2021 20:26 Ответить
+4
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 1263
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30.07.2021 20:21 Ответить
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Теперь ждем видосик от бубочки в фб, как наши самолеты тушат турецкие леса.
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30.07.2021 20:09 Ответить
"Самолеты летят, - будем всез тушить!"
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 8874
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30.07.2021 20:11 Ответить
Потрібно зупинити літаки які везуть з України туристів в Туреччину, щоб потім не рятувати тих туристів з ризиком для життя пілотів ЗСУ! Війна в країні а вони в Туреччину на відпочинок, курви! Воєнний стан і кордон на замок!
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30.07.2021 20:18 Ответить
при чому тут ЗСУ ? О_о
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30.07.2021 20:26 Ответить
ну раз прибыли, то значит еще не совсем конченые
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30.07.2021 20:10 Ответить
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 1263
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30.07.2021 20:21 Ответить
Зелемощь вражає....
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30.07.2021 20:22 Ответить
Это Реальная Помощь , -А не Глубокая Озабоченность .
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30.07.2021 20:26 Ответить
Главное - бедоносца застолбить в ОПе, чтобы не разносил проблемы по миру.............
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30.07.2021 20:28 Ответить
https://censor.net/ru/news/3280104/nabu_pytaetsya_zaderjat_nahodyaschegosya_v_rukah_sbu_chausa_videofoto

А это не те же отдыхающие, что украли Чауса, травку поджигали?
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30.07.2021 20:29 Ответить
 
 