Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров
Два пожарных самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии. В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - сказано в сообщении.
В ГСЧС отметили, что сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.
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+9 Rhodesian
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+4 Sergii Ustim
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А это не те же отдыхающие, что украли Чауса, травку поджигали?