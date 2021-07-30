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Новини
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Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж

Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж

Два пожежні літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули до Туреччини для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для допомоги турецьким пожежникам Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі і Грузії. О 15:08 літаки вилетіли з м.Одеса та о 17:53 здійснили посадку в аеропорту "Газіпаша Аланія", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що зараз загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га.

Читайте також: Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4365) літак (2983) Туреччина (3636) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+9
"Самолеты летят, - будем всез тушить!"
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 8874
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30.07.2021 20:11 Відповісти
+6
Это Реальная Помощь , -А не Глубокая Озабоченность .
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30.07.2021 20:26 Відповісти
+4
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 1263
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30.07.2021 20:21 Відповісти
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Теперь ждем видосик от бубочки в фб, как наши самолеты тушат турецкие леса.
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30.07.2021 20:09 Відповісти
"Самолеты летят, - будем всез тушить!"
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 8874
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30.07.2021 20:11 Відповісти
Потрібно зупинити літаки які везуть з України туристів в Туреччину, щоб потім не рятувати тих туристів з ризиком для життя пілотів ЗСУ! Війна в країні а вони в Туреччину на відпочинок, курви! Воєнний стан і кордон на замок!
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30.07.2021 20:18 Відповісти
при чому тут ЗСУ ? О_о
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30.07.2021 20:26 Відповісти
ну раз прибыли, то значит еще не совсем конченые
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30.07.2021 20:10 Відповісти
Два украинских самолета прибыли в Турцию для помощи в тушении пожаров - Цензор.НЕТ 1263
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30.07.2021 20:21 Відповісти
Зелемощь вражає....
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30.07.2021 20:22 Відповісти
Это Реальная Помощь , -А не Глубокая Озабоченность .
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30.07.2021 20:26 Відповісти
Главное - бедоносца застолбить в ОПе, чтобы не разносил проблемы по миру.............
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30.07.2021 20:28 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3280104/nabu_pytaetsya_zaderjat_nahodyaschegosya_v_rukah_sbu_chausa_videofoto

А это не те же отдыхающие, что украли Чауса, травку поджигали?
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30.07.2021 20:29 Відповісти
 
 