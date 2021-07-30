Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж

Два пожежні літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули до Туреччини для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для допомоги турецьким пожежникам Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі і Грузії. О 15:08 літаки вилетіли з м.Одеса та о 17:53 здійснили посадку в аеропорту "Газіпаша Аланія", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що зараз загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га.

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