Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж
Два пожежні літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули до Туреччини для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Для допомоги турецьким пожежникам Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі і Грузії. О 15:08 літаки вилетіли з м.Одеса та о 17:53 здійснили посадку в аеропорту "Газіпаша Аланія", - сказано в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що зараз загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га.
Топ коментарі
+9 Rhodesian
показати весь коментар30.07.2021 20:11 Відповісти Посилання
+6 Володимир Вовкодав #421631
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+4 Sergii Ustim
показати весь коментар30.07.2021 20:21 Відповісти Посилання
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А это не те же отдыхающие, что украли Чауса, травку поджигали?