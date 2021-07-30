ЕС призывает Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях

Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы.

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ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, нарушающих права человека, или лиц, иным образом причастных к торговле людьми.

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС. Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены. В этом контексте ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.

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В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.