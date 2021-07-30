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ЕС призывает Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях

ЕС призывает Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях

Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы.

Читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, нарушающих права человека, или лиц, иным образом причастных к торговле людьми.

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС. Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены. В этом контексте ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.

Также читайте: Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

Автор: 

Беларусь (7937) граница (5312) Лукашенко Александр (3625) мигранты (993) нелегалы (453) Евросоюз (17343) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
ЕС просит Лукашенку ...
финиш!!!
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30.07.2021 21:22 Ответить
+8
Надо же! Похоже что Бацька избрал верную стратегию, если уж сам Боррель взвыл. Бывает же...
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30.07.2021 21:24 Ответить
+7
В жопу еще поцелуйте, слизняки бесхребетные!
Или для вас еще не ясно, что диктатору, который без колебаний готов убивать, пытать и лишать свободы собственных сограждан, насрать и на вас и на ваши "ценности"?
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30.07.2021 21:31 Ответить
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ЕС просит Лукашенку ...
финиш!!!
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30.07.2021 21:22 Ответить
Призывает?! А, ну ладно.
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30.07.2021 21:23 Ответить
Надо же! Похоже что Бацька избрал верную стратегию, если уж сам Боррель взвыл. Бывает же...
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30.07.2021 21:24 Ответить
Озабоченные призывалы.
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30.07.2021 21:24 Ответить
Так на біженцях і постійних терактах в Европі кремлівська мафія СП-2 побудувала...
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30.07.2021 21:25 Ответить
Ещё вопрос, кто кого использует.
ЕС использует их не меньше, чем лукашенко.
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30.07.2021 21:27 Ответить
Интересен стратегический запас нелегалов у луки. Надолго хватит?
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30.07.2021 21:30 Ответить
***** подкинет чеченцев сколько надо.
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30.07.2021 21:34 Ответить
cecencev mi vozracajem obratno poslednyje godi
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30.07.2021 22:52 Ответить
так брацкая страна под боком...биомассы для тарана Европы в достаточном количестве. новый так сказать штамм гибридной войны.
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30.07.2021 21:43 Ответить
Ближний Восток и Африка неисчерпаемы,как и атом
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30.07.2021 21:51 Ответить
Teper raznyje prixodit no bolsisnstve kurdi.Oni spokojnije mnogyje govoriat po angliski.Bil u nas protest protiv nelegalov u granici,tak 4 prisli priamo na protest paprosili kofe Tut ix i vziali
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30.07.2021 23:12 Ответить
Авиакомпания Iraqi Airways удваивает количество рейсов в Минск https://belmarket.by/news/2021/07/23/news-46581.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Очень надолго.Хватит,чтобы Литве армагеддон устроить.
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31.07.2021 10:18 Ответить
В жопу еще поцелуйте, слизняки бесхребетные!
Или для вас еще не ясно, что диктатору, который без колебаний готов убивать, пытать и лишать свободы собственных сограждан, насрать и на вас и на ваши "ценности"?
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30.07.2021 21:31 Ответить
Они просто боятся новой волны эмигрантов: всяких сирийцев Меркель волевым решением приняла (хотя и попыталась их хоть частично распихать по другим государствам), повторение им не нужно, даже в минимальных масштабах.
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30.07.2021 21:40 Ответить
Не, ну у них мозги совсем атрофировались, просят Л.мудищева!
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30.07.2021 21:31 Ответить
я не понимаю , почему ЕС не решится на объявление озабоченности?
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30.07.2021 21:44 Ответить
Лемке призивает ЄС не заявляти подiбну херню. Вони або тупi або аби щось п,ерданути. Це все одно що закликати кацапів не сцяти у під'їздах
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30.07.2021 21:45 Ответить
Призывает режим не использовать...---браво фарисеи! Как всегда вкусно. А ведь профукали ещё одного, но высокорослого, в отличии от любителя высоких каблуков. А ведь запросто возможен и такой вариант сюрпрайз. Подпишут эти двое бумажку про союзное государство, вкинут кацапам идею, а такая мысль была как то в тех местах и выберут длинного президентом страны огромной, а премьером станет *штепсель*. И приедет в ЕС конь длинный по приглашению---а куда деваться?. Можно и посмеяться конечно--- как бы плакать не пришлось!
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30.07.2021 21:47 Ответить
"ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов..."
То есть белорусам-проводникам ,что доставляют мигрантов к литовской границе,объявят санкции!Источник: https://censor.net/ru/n3280119
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30.07.2021 21:49 Ответить
А это не Лукашенко. Это Путин использует мигрантов. И уже не один год. Спящие ячейки ГРУ-ФСБ раскиданы по всей Европе. Ждут команды из Центра...
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30.07.2021 21:50 Ответить
Смешные! Мы тебе санкции , а ты нас не обижай!
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30.07.2021 22:13 Ответить
Правильно. Колхозника нужно не увещевать, а давить всей мощью
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30.07.2021 22:18 Ответить
Колхозник пока отбивается от российской базы в РБ.Хотите еще северный фронт получить?)Тогда-давите всей мощью
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31.07.2021 10:20 Ответить
Лукашенко: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался.https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nikogda-na-urovne-prezidentov-vopros-o-razmeschenii-rossijskih-baz-v-belarusi-ne-452941-2021/
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31.07.2021 10:21 Ответить
Predupredili zaraneje sto samozvanca zdut novyje sankciji za nelegalov,jesli on dalse budet ix zasylat.Tak mozet on neponial,budet jasnej.
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30.07.2021 22:25 Ответить
Kto vam skazal sto uzasnoje obracenyje s nimi?Oni polucajet pokusat za 14 evro v den.Vy takoje sebe nemozete pozvolit Medicina im bezplatnaA tak jesli oni spokojni kak vot kurdi tak netu problem,jesli nado bylo vybyrat kogo ostavit grazdan rosiji ili kurdov ja nedumaja ostavil kurdov.Oni vet i vojnax Irake i Siriji vojevali storone amerikancev takze
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30.07.2021 23:59 Ответить
Добавлю, вы тут упрекаете белорусов в нищете.А что такое 14evro в день? Это не только набор продуктов, но и оплата за доставку, повару заплатить, посудомойке, уборщице. Хотя бы три раза в день покушать надо? Это у нас 14evro много, а у вас - кот наплакал.
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31.07.2021 00:47 Ответить
Ja *********** vas nicite.14 evro i u nas uze nemalo.Pokusat oni polucajet skazem neploxo,i 3 raza v den.Tut govoriat picu gotovit po ixnimu zakazu tak i pretenziji nedolzno bit
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31.07.2021 01:23 Ответить
Если бы у Евросоюза не было двойных стандартов, то Литва заплатила бы за жестокое обращение с нелегалами. Говорят, живут они как в тюрьме, не хватает еды и воды,плохо с ними обращаются. Люди ж всё-таки. А как поступила ваша полиция с вашими же литовцами? Или это другое? Так вот то что вы осуждали у нас, сейчас тоже самое делаете у себя. Бумеранг дело такое....всегда возвращается. Теперь вам есть чем заняться, учитесь охранять свои границы, решайте свои проблемы и не лезьте к соседям со своим уставом.
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31.07.2021 00:13 Ответить
Ja vam pisal sto u vas Belorus tak liudi nekusajet kak tut nel egali.Primerno 450 evro tolko na pitanija idiot odnomu celoveku v mesiac.Bojus sto Belorus takoje zarplati redko kto polucajet ,tak sto na edu malo kto mozet stolko potratit kak tut nelegali.Vot tut vi promazali
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31.07.2021 00:21 Ответить
Может им и положено 450 evro, но это не значит что на них столько и тратят. Чего они еду и воду просят, если их так сытно кормят. А с жильём как, почему про палатки не расскажите, забыли про них? Нелегалы живут в палатках,не холодно им? Расскажите как полиция разгоняла местных жителей, это всё было в ваших новостях.
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31.07.2021 00:32 Ответить
Vam luce pomolcat sami zyviote v tiurme bez nenakix prav.liuboj moment mozet vas pobit arestovat za slovo.Eto nekomu ne sekret tiurma u vas,sovetski rezim xuze nikde netu.Zyviote vi ploxo ,daze ocen ploxo.Nelegali polucajet daze po zakazu piciu,i vodi tak tocno imejet.V platakax da budet zit,uvi doma ecio nepostrojili i etogo nebudet poskolku oni vremeno i budet zdes
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31.07.2021 00:48 Ответить
На всё у вас есть оправдание. А в нашу страну летят только обвинения. Помолчать придётся вам! На днях ваши полицейские жестоко разогнали мирных жителей, которые всего лишь собрались высказать своё мнение. Выходит и у вас полицейские бьют мирных граждан? Выходит литовцы в тюрьме живут без никаких прав.
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31.07.2021 07:55 Ответить
Interesno kto samoliot zaloznikami vzial zalozniki s nasimi grazdanami.Vot sprosyte ix im daze vodi nedali v aeroportu pro edu daze necego i govorit.Vot priciom oni vet tam turisti s detmi byli?Tam vopros kto na kogo napal ,te liudi zasli vojeni poligon,to jest gde im strogo nelzia zaxodit.Idi mitinguj pered seimom nikto tebe nicego neskazet tut demokaratija.Nicego tut nevyxodit,nesravnyvajte dva raznyje veci
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31.07.2021 08:13 Ответить
Почему вы этот самолёт в Вильнюсе не посадили?,а развернули на границе и отправили в Минск. Испугались что письмо с угрозой может быть правдой?и про граждан своих забыли. Или это было кому то нужно? Ваш пилот решал где ему приземляться. После проверки самолёт благополучно продолжил полёт и благополучно приземлился в Вильнюсе, так где тут какой самолёт взяли в заложники? Вот после этого был такой же случай в Берлине. Столько же времени ушло на проверку, как и у нас, только там пассажиры полетели дальше на другом борту, а этот борт выходит немцы в плен взяли.
Дальше по поводу вашего полигона. Наши митингующие так же нарушали закон и порядок, но вы их оправдываете.
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31.07.2021 09:11 Ответить
potomu sto vas dispecer tak prikazal tak posodili Vilnius bil riadom im daze neskazali v ciom problema.Nikto vasix skazok nebudet slusat,polucili sankciji,teper imejte.Teper ecio za nelegalov polucite vsio verno toze budet,naverniaka i sektorijanije pojdut dalse.Vot amerika jesli vediot sankciji na neft i udobrenije vi ix nikde neprodadyte,a vet pokupali i ES, norvegi,brity,brazili mnogo.Tak sto problemi u vas budet ecio bolse pri takom vasim povedeniji.Eto uze vasi problemi za svoji postubki budete otvecat
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31.07.2021 09:52 Ответить
Наш диспетчер не приказал, а рекомендовал. Разницу чувствуете?
Что нам ваши санкции? Мы под ними и так живём больше 20 лет.
У нас в правительстве умные люди, найдут выход. Вот вас поздравляю, своих граждан отправили по миру с протянутой рукой, зато на их место с достатком прибывает. Живите, радуйтесь, размножайтесь, может быть когда нибудь и в Литве будет население в 10 мл.
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31.07.2021 11:44 Ответить
А вообще, vidasik, политика она такая грязная. Люди должны оставаться людьми. Давайте лучше дружить!.
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31.07.2021 11:46 Ответить
tak vet druzim s vasim liudmi ix tut mnogo rabotajet i zyviot u nas.Jesli im tut ploxo nejexali zdes.Samoje bolsoje kolicestvo tu i raboatejet s Belorus u nas
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31.07.2021 12:22 Ответить
Vi tak govorite nasix liudej otpravili po vsemu miru.Da net u nix svoboda jest gde zit i rabotat.Po statistike tut 42000 prijexalok nam eto 2019 godu i 20000 ejexalo.Vydyte bolse tut prijezdzajet k nam cem ujedut dva raza bolse.Vasix s Belorus tut rabotali i zyli u nas svyse 20000,tak mogli i *********** ob etom.Vi zyviote ocen ploxo i bedno pri diktatore mne iskreni zal vasix liudej
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31.07.2021 12:18 Ответить
Прежде чем судить приезжайте в Беларусь и посмотрите как тут живут люди. Есть бедные, но есть и богатые, их не мало. как в любой стране. Когда увидите всё своими глазами, то может быть своих людей жалеть будете. Литовцы, латыши уезжают не потому что у них свобода, где хотят живут и работают, а потому что нет работы в Литве и Латвии, а семью кормить надо и заплатить за всё надо. Те кто уезжает на заработки, есть в каждой стране и даже в Польше, поляки едут в Австрию и Англию, каждый ищет где ему лучше. Белорусов у вас действительно много, но чему тут удивляться если у вас белорусские земли. У меня под Вильнюсом есть родня, там белорусы жили испокон веков. Не надо нас жалеть,у нас всё отлично, вам бы нашего "Диктатора" и в Литве было бы всё отлично.
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31.07.2021 13:41 Ответить
Vi nepyste ot imeni vasix, liudej poskolku bolsinstvo iz nix jest protiv samozvanca lukosenka.Ot svojego imeni pisite.Vydeli mi mitingi tam pol miliona liudej na nix protiv lukosenka v Minske,vydeli mitingi drugix gorodax vot menije ix byla xoroso pokazano, grazdanina l ukosenka poderzyvajet tolko na sile svojix debylov vojenix struktur
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31.07.2021 15:57 Ответить
Ну пол миллиона или нет, вопрос спорный. У нас по возрасту могли голосовать 6 миллионов. Моя подруга против Лукашенко, но на выборах голосовала за него. Женщина -загадка.
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31.07.2021 17:08 Ответить
"vidasik"- тупой ребёнок... ему и 18 лет нет, а вы с ним, как со взсрослым человеком спорите.... он далше своего хутора никогда неузжеал.. и все его знания- только пропоагандистские писульки в офоциозных СМИ... Неведитесь на дебилов, ему бессмысленно что то обяснять- он манкурт...
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31.07.2021 17:37 Ответить
"Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом"
Колхозник европейские ценности и принципы на фуфельнике вертел. Его интересует только собственное выхивание в качестве диктатора страны
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30.07.2021 22:17 Ответить
Причём тут БТ. Про это писали в литовском и латышском русскоязычном новостном портале. Такая у них демократия,никакая.
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31.07.2021 08:43 Ответить
Procytajeteluce sto pro rasku piset ix zyzn po ruski .Vot eto vase buduce da i togo ecio nebudet
По данным Росстат, только 3,7% россиян могут похвастаться доходом от 100 тысяч рублей ($1370) в месяц, 8,1% - больше 75 тысяч ($1025). Половина населения (50,5%) страны, которая занимает второе место в мире по добыче газа и нефти, живёт на сумму до 27 тысяч рублей ($370) ежемесячно. Каждый третий (32,3%) получает меньше 19 тысяч рублей ($260), практически каждый пятый (19,2%) имеет доход ниже 14 тысяч рублей ($190) в месяц. По итогам 2020 года в России за чертой бедности оказалось 12,8% населения страны (17,8 млн человек) - только по официальным данным. Это даже не бедность, а нищета, ведь официальный порог установлен на уровне 11 329 рублей ($155) в месяц.
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31.07.2021 10:26 Ответить
dlia sravnenije Litva kotoraja neimejet ne gaza ne nefti i po vasemu zyviot ploxo sravneniju s raskoj imejet te ze 3% no te polucajet vyse 2184 evro v mesiac.No tut sredni klas jest az 57% kotoryje polucajet ot 819 evro do 2184 evro v mesiac,to jest jesli sravnit s raskoj tam polovina i 370 dolarov nepolucajet raznica ocen bolsaja ot 3 do 7 raz tut vyse doxodi.Jest konecno tut liudi i minimalku nepolucajet 450 evro no kak pravilo takyje raboatejt pol etata
**** apibrėžimą, viduriniajai klasei priskiriami gyventojai, ********* nuo 75 proc. iki 200 proc. vidutinių (medianos) šalies pajamų, o Lietuvoje į šią grupę patenka gyventojai, prieš mokesčius uždirbantys nuo 819 iki 2184 eurų. "Pagal šį apibrėžimą, Lietuvos viduriniajai klasei galima priskirti 57 proc. šalies gyventojų − tai yra beveik tiek pat, kiek šiuo metu lietuvių patys save priskiria viduriniajai klasei.
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31.07.2021 11:34 Ответить
Ot, pusdurnis kaimietis... Tikrai toliau savo kaimo nebuvęs... 819 ant popieriaus- 560 į rankas. Čia vidutinė klasė? Nu *****- tavo kaime, gal ir vidutinės pajamos 560 eurų... Aš žaviuosi tavimi- tu kiečiausias komikas.... Džiugini ir juokini mane ir mano draugus... Reto debilumo vaikas...
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31.07.2021 17:25 Ответить
Ja pacientu durdoma bolse nebudu otvecat. Svojemu vraciu pisi,on otvetit.A tak ban mozet cenzor admini zametit na trolia vnimanija.
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31.07.2021 19:29 Ответить
Papasakok, **** ten tvora sulaiko emigerius... Ir kada ją pastatys? Kas kaime- bulvės nuravėtos? **** vasaros atostogos, mokytoja liepė daug perskaityti?
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31.07.2021 19:44 Ответить
Oni mitingujet kazdi den u samoupravlenije ili VIlniuse.Eto razreseno,no bil incident kogda prisli na poligon tam 50 celovek i xoteli spravocirovat zazgli sini ot masin napali na oxranu,tak da ix arestovali.Tut vsio verno po mojemu
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31.07.2021 10:19 Ответить
Kuda ix vi predlogajete derzat?poligone tam infrostruktura jest.
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31.07.2021 10:23 Ответить
Какая к черту политика, чистый бизнес!
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31.07.2021 08:35 Ответить
Глава МИД Литвы выразил иракскому коллеге «глубокую озабоченность» из-за увеличения количества авиарейсов из Багдада в Минск
Авиакомпания Iraqi airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в белорусскую столицу
https://www.kp.by/online/news/4374651/ Во времена настали-в Киев я вылететь не могу,а в Багдад-пожалуйста
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31.07.2021 10:11 Ответить
Кстати-в Украину,мигранты даже под дулом автомата не пойдут.Граница на замке!!)))
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31.07.2021 10:24 Ответить
Не парьтесь ребята.Щас усатый фашист подумает и перенаправит мигрантский поток через Украину. Запросто.Причем, это намного безопаснее и валюта в Быларусь потечет рекой.
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31.07.2021 17:18 Ответить
 
 