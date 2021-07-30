ЕС призывает Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях
Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев белорусским режимом", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы.
ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, нарушающих права человека, или лиц, иным образом причастных к торговле людьми.
"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ ЕС. Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены. В этом контексте ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.
В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.
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финиш!!!
ЕС использует их не меньше, чем лукашенко.
Или для вас еще не ясно, что диктатору, который без колебаний готов убивать, пытать и лишать свободы собственных сограждан, насрать и на вас и на ваши "ценности"?
То есть белорусам-проводникам ,что доставляют мигрантов к литовской границе,объявят санкции!Источник: https://censor.net/ru/n3280119
Дальше по поводу вашего полигона. Наши митингующие так же нарушали закон и порядок, но вы их оправдываете.
Что нам ваши санкции? Мы под ними и так живём больше 20 лет.
У нас в правительстве умные люди, найдут выход. Вот вас поздравляю, своих граждан отправили по миру с протянутой рукой, зато на их место с достатком прибывает. Живите, радуйтесь, размножайтесь, может быть когда нибудь и в Литве будет население в 10 мл.
Колхозник европейские ценности и принципы на фуфельнике вертел. Его интересует только собственное выхивание в качестве диктатора страны
По данным Росстат, только 3,7% россиян могут похвастаться доходом от 100 тысяч рублей ($1370) в месяц, 8,1% - больше 75 тысяч ($1025). Половина населения (50,5%) страны, которая занимает второе место в мире по добыче газа и нефти, живёт на сумму до 27 тысяч рублей ($370) ежемесячно. Каждый третий (32,3%) получает меньше 19 тысяч рублей ($260), практически каждый пятый (19,2%) имеет доход ниже 14 тысяч рублей ($190) в месяц. По итогам 2020 года в России за чертой бедности оказалось 12,8% населения страны (17,8 млн человек) - только по официальным данным. Это даже не бедность, а нищета, ведь официальный порог установлен на уровне 11 329 рублей ($155) в месяц.
**** apibrėžimą, viduriniajai klasei priskiriami gyventojai, ********* nuo 75 proc. iki 200 proc. vidutinių (medianos) šalies pajamų, o Lietuvoje į šią grupę patenka gyventojai, prieš mokesčius uždirbantys nuo 819 iki 2184 eurų. "Pagal šį apibrėžimą, Lietuvos viduriniajai klasei galima priskirti 57 proc. šalies gyventojų − tai yra beveik tiek pat, kiek šiuo metu lietuvių patys save priskiria viduriniajai klasei.
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