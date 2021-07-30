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Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ

Штамм

Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм "дельта" не является более смертоносным по сравнению со штаммом COVID-19, который обнаружили в Ухане в начале пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что "дельта" является гораздо заразнее - не означает, что риск летального исхода выше.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

"Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным", - пояснил Райан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штамм коронавируса заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными, - Центр по контролю заболеваний США

Автор: 

ВОЗ (780) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А так хотелось да?? Уже даже на третью прививку разводить начали..😀
Ну не расстраивайтесь...на какой нить лямбде свое возьмете...
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30.07.2021 21:47 Ответить
+7
😀 Ну расскажи мне еще ужастиков на ночь...а вдруг я тоже перепугаюсь как ты..
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30.07.2021 22:04 Ответить
+7
Колоть вас лохи, не переколоть! А тут еще Сорос купил производство тестов - тестировать вас лохи не перетестировать! Бабки крутятся, вакцина мутится!! ....Компания Пфайцер к 2022 году готовит 3 млрд доз!! Для почти половины населения Земли?? Разве не посредством вакцинации в 2020-21гг они собирались остановить пандемию?! Пфайцер уже сожрала Зенеку и стала практически монополистом на рынке. Мир находится на стадии "Аушвиц-лайт"...
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30.07.2021 23:46 Ответить
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Жизнь имитирует искусство.
https://www.youtube.com/watch?v=StCgpBs3ef4&t=13s Симпсонс, 2010
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30.07.2021 21:39 Ответить
"Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ" - Собранного в Ухане.
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30.07.2021 21:41 Ответить
УХАНЬ
Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 863
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30.07.2021 21:45 Ответить
ВОЗ первое время не хотел...очень не хотел объявлять пандемию...
теперь они начнут убеждать в похожести по вредности мутантов-вирусов?
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30.07.2021 21:45 Ответить
А так хотелось да?? Уже даже на третью прививку разводить начали..😀
Ну не расстраивайтесь...на какой нить лямбде свое возьмете...
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30.07.2021 21:47 Ответить
Ну ты герой .... Тебе сколько лет? Своих еще не хоронил? Лучшей защиты ,чем вакцинация нет ! И не дай Бог,тебе прочувствовать это на собственном опыте.
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30.07.2021 21:59 Ответить
😀 Ну расскажи мне еще ужастиков на ночь...а вдруг я тоже перепугаюсь как ты..
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30.07.2021 22:04 Ответить
Сынок,спи спокойно и не пугайся , у тебя всё впереди.
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30.07.2021 22:09 Ответить
Дурашка...в Украине у порядка 40 процентов населения обнаружены антитела...при этом официально переболело 5 процентов..а вакцинировано 2...
Следовательно 33 процента населения Украины переболели этим типа страшным..и типа смертельным вирусом и даже не заметили его...ну может чихнули пару раз...😀
Так что перестань бояться мальчик...тебе просто расскащали страшную сказку про вирус..
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30.07.2021 22:13 Ответить
есть также семьи, которые похоронили своих абсолютно здоровых родственников после проведенной вакцинации....
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30.07.2021 23:53 Ответить
Щас опять боты повылазят и заноют против жуткой насильной вакцинации😁😁😁😁
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30.07.2021 22:24 Ответить
Скопіюю з іншої теми:
Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.
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30.07.2021 23:05 Ответить
Думаю, після тривалого поливання антисептиками, носіння масок і уникання мікробів взагалі, це - незворотній фінал, вакцинка просто його прискорила.
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30.07.2021 23:12 Ответить
Зараз третім укольчиком вони доконають тих, з 60+, кого не добили двома попередніми + діток від 5 до 11, яких вони почали штрикати: написали ж відкритим текстом, кому ширяють =вакцинку=.

А в нас, Трюдо так намагається нарешті отримати мажоритарний уряд (хоче позачергові вибори оголосити), що всі виплати бізнесам і працівникам продовжені до майже кінця жовтня. Щойно з сусідом розмовляла, він мені прямо каже - купівля голосів. Люди не хочуть вертатися на роботу. На фіга старатися, працювати, коли тобі нормальні подачки уряд платить ? Працювати нема кому. У нас просто завал.

От так одні "борці" і "радєтєлі за здоров*я" піпла збагачуюються, інші - рейтинги піднімають і заробляють електоральні бали.
А барани вірують, що про них хтось "піклується".
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30.07.2021 23:22 Ответить
Продовження.
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508
Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. 58% percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.
Тобто - 61% щеплених серед госпіталізованих.

Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.
Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.

Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.

Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.
Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.

15 з 20-ти померлих цього місяця були ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНІ.
Тому припиніть свої брехні про "захист" і "ефективність" щодо важких випадків, госпіталізацій та смертей.
До того ж, в тому самому Ізраелі більше половини нових випадків - двічі штрикнуті.
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30.07.2021 23:09 Ответить
Та хто ж їм тепер повірить... А як там справи зі штамом "лямбда"?
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30.07.2021 23:38 Ответить
Колоть вас лохи, не переколоть! А тут еще Сорос купил производство тестов - тестировать вас лохи не перетестировать! Бабки крутятся, вакцина мутится!! ....Компания Пфайцер к 2022 году готовит 3 млрд доз!! Для почти половины населения Земли?? Разве не посредством вакцинации в 2020-21гг они собирались остановить пандемию?! Пфайцер уже сожрала Зенеку и стала практически монополистом на рынке. Мир находится на стадии "Аушвиц-лайт"...
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30.07.2021 23:46 Ответить
Откуда тогда такая паника?
Или причина не важна, главное паника?
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31.07.2021 08:34 Ответить
Не, главное бабло, накошенное за счёт паники.
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31.07.2021 11:45 Ответить
 
 