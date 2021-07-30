Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм "дельта" не является более смертоносным по сравнению со штаммом COVID-19, который обнаружили в Ухане в начале пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что "дельта" является гораздо заразнее - не означает, что риск летального исхода выше.
Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.
"Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным", - пояснил Райан.
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https://www.youtube.com/watch?v=StCgpBs3ef4&t=13s Симпсонс, 2010
теперь они начнут убеждать в похожести по вредности мутантов-вирусов?
Ну не расстраивайтесь...на какой нить лямбде свое возьмете...
Следовательно 33 процента населения Украины переболели этим типа страшным..и типа смертельным вирусом и даже не заметили его...ну может чихнули пару раз...😀
Так что перестань бояться мальчик...тебе просто расскащали страшную сказку про вирус..
Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.
Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.
А в нас, Трюдо так намагається нарешті отримати мажоритарний уряд (хоче позачергові вибори оголосити), що всі виплати бізнесам і працівникам продовжені до майже кінця жовтня. Щойно з сусідом розмовляла, він мені прямо каже - купівля голосів. Люди не хочуть вертатися на роботу. На фіга старатися, працювати, коли тобі нормальні подачки уряд платить ? Працювати нема кому. У нас просто завал.
От так одні "борці" і "радєтєлі за здоров*я" піпла збагачуюються, інші - рейтинги піднімають і заробляють електоральні бали.
А барани вірують, що про них хтось "піклується".
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508
Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. 58% percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.
Тобто - 61% щеплених серед госпіталізованих.
Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.
Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.
Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.
Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.
Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.
15 з 20-ти померлих цього місяця були ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНІ.
Тому припиніть свої брехні про "захист" і "ефективність" щодо важких випадків, госпіталізацій та смертей.
До того ж, в тому самому Ізраелі більше половини нових випадків - двічі штрикнуті.
Или причина не важна, главное паника?