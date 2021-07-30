Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм "дельта" не является более смертоносным по сравнению со штаммом COVID-19, который обнаружили в Ухане в начале пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что "дельта" является гораздо заразнее - не означает, что риск летального исхода выше.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

"Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным", - пояснил Райан.

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