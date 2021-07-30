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Новости Силовики
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Мошеннический колл-центр выявлен в СИЗО на Донетчине, - Нацполиция

Мошеннический колл-центр выявлен в СИЗО на Донетчине, - Нацполиция

В Донецкой области трое мужчин, находясь под стражей в СИЗО, занимались телефонным мошенничеством. Злоумышленники выманивали деньги за несуществующие товары и услуги по междугородной доставке грузов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что с начала 2021 года трое заключенных в возрасте 32-39 лет одного из следственных изоляторов Донетчины организовали бизнес с помощью мошеннических схем.

Первый способ заключался в продаже через интернет-объявления несуществующих товаров (например, офисного кресла) по сниженным ценам.

При реализации второй схемы мошенники выдавали себя за перевозчиков грузов. Они регистрировались на сайте перевозок, обманным путем получив от оператора код доступа. После получения заказа на доставку груза сообщники посылали для подтверждения фото водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, используя скан-копии чужих документов.

После того, как автомобиль якобы выехал за грузом, заказчика под различными предлогами (небольшая поломка, нужна заправка топливом) заставляли перевести средства на банковские карточки злоумышленников. В дальнейшем деньги выводились на мобильные счета или электронные кошельки. Отмечается, что во время преступлений злоумышленники прибегали к мистификаций, имитируя во время телефонного разговора звуки улицы и сигналы автомобилей.

Смотрите: Псевдополицейские и якобы работники банков выманили у украинцев миллион гривен, - киберполиция. ВИДЕО

В результате обысков полицейские изъяли у фигурантов мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Участникам преступной группы объявлено подозрение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Среди пострадавших - жители разных областей Украины.

Подозреваемые находятся под стражей за совершение ряда преступлений (тяжкие телесные повреждения, наркооборот, угон, серийные кражи). Теперь им грозит еще один срок - от трех до восьми лет лишения свободы.

Смотрите: Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура. ФОТО

Автор: 

мошенничество (1254) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Донецкая область (10139)


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Топ комментарии
+10
умиляет!!мобилы в сизо!!не удивлюсь если окажется что в одной из камер и ,,офис"был оборудован!!(со всей надлежащей оргтеникой с секретаршей)
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31.07.2021 00:12 Ответить
+7
Впевнений, начальник СІЗО в долі. За такі проступки потрібно того ж керівника СІЗО, як мінімум знімати з посади, а як максимум судити за співучасть. Перевіряючих, які робили обшук в камері і не знайшли мобіл - звільнити з роботи по статті за недбале виконання службових обов'язків із забороною в подальшому працювати в пенітенціарних та силових структурах. Думаю, що подібна ситуація існує в 90% СВЗО чи колоній і 100%, що їх керівництво в долі.
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31.07.2021 01:52 Ответить
+5
А рядовых сотрудников понизить в петухи? 😁😁😁
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31.07.2021 08:33 Ответить
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Хіба тільки там, всі працюють на резутьтат
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31.07.2021 00:07 Ответить
почему сразу мошенники? их можно экспертами или соучередителями ассоциации назвать, или экономистами.
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31.07.2021 00:09 Ответить
умиляет!!мобилы в сизо!!не удивлюсь если окажется что в одной из камер и ,,офис"был оборудован!!(со всей надлежащей оргтеникой с секретаршей)
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31.07.2021 00:12 Ответить
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31.07.2021 02:21 Ответить
Нафіга дозволили телефони в СІЗО? Хто цей геній?
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31.07.2021 00:15 Ответить
і телефони і інтернет ... не СІЗО а курорт...ще й макарони безкоштовно ))))
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31.07.2021 08:42 Ответить
Я підозріваю, що вони перебувають в новітніх віп камерах Малюськи (бабло рєшаєт усьо)
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31.07.2021 00:15 Ответить
Какой талант пропадает)
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31.07.2021 00:45 Ответить
та не пропадает ))) судя по всему
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31.07.2021 08:43 Ответить
Мошеннический колл-центр выявлен в СИЗО на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1946
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31.07.2021 01:23 Ответить
Впевнений, начальник СІЗО в долі. За такі проступки потрібно того ж керівника СІЗО, як мінімум знімати з посади, а як максимум судити за співучасть. Перевіряючих, які робили обшук в камері і не знайшли мобіл - звільнити з роботи по статті за недбале виконання службових обов'язків із забороною в подальшому працювати в пенітенціарних та силових структурах. Думаю, що подібна ситуація існує в 90% СВЗО чи колоній і 100%, що їх керівництво в долі.
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31.07.2021 01:52 Ответить
Надо начальника колл-центра сделать рядовым сотрудником
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31.07.2021 08:01 Ответить
А рядовых сотрудников понизить в петухи? 😁😁😁
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31.07.2021 08:33 Ответить
1- заплатив за мобілку ... часу вдосталь ... можна і "попрацювати"...
2- "заробив" грошенят , трохи поділився ...
3- на решту - бухло , їжа пристойна , наркота а то і бабу пришлють
4- а ми і дальше "працюємо"...
Во що значить правильне вкладування первинного капіталу
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31.07.2021 02:29 Ответить
Берите за жопу администрацию учереждения
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31.07.2021 06:53 Ответить
Та ну их в жопу, от тюрьмы и сумы не зарекайся.
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31.07.2021 08:46 Ответить
Какой нынче зэк образованный ??? Раньше- то 5 классов и ни слова без мата,а тут прям Ай Ти специалисты!?? Столь хитроумные схемы вызывают уважение...Где же они подучились? Неужели в СИЗО курсы открыли? Картину испортили "проверяющие"... Шмонали умельцев не вертухаи, а полиция .....Это уже произвол ! Отвлекают людей от работы и бросают тень на дружный коллектив.
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31.07.2021 09:38 Ответить
ЗАО 'Гарэм 24' на связи.
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31.07.2021 10:12 Ответить
Видно киданули какого-то большого дядю. Обычно их не трогают и прикрывают от слишком назойливых и жаждущих справедливости лохов.
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31.07.2021 14:03 Ответить
 
 