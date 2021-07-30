Мошеннический колл-центр выявлен в СИЗО на Донетчине, - Нацполиция

В Донецкой области трое мужчин, находясь под стражей в СИЗО, занимались телефонным мошенничеством. Злоумышленники выманивали деньги за несуществующие товары и услуги по междугородной доставке грузов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что с начала 2021 года трое заключенных в возрасте 32-39 лет одного из следственных изоляторов Донетчины организовали бизнес с помощью мошеннических схем.

Первый способ заключался в продаже через интернет-объявления несуществующих товаров (например, офисного кресла) по сниженным ценам.

При реализации второй схемы мошенники выдавали себя за перевозчиков грузов. Они регистрировались на сайте перевозок, обманным путем получив от оператора код доступа. После получения заказа на доставку груза сообщники посылали для подтверждения фото водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, используя скан-копии чужих документов.

После того, как автомобиль якобы выехал за грузом, заказчика под различными предлогами (небольшая поломка, нужна заправка топливом) заставляли перевести средства на банковские карточки злоумышленников. В дальнейшем деньги выводились на мобильные счета или электронные кошельки. Отмечается, что во время преступлений злоумышленники прибегали к мистификаций, имитируя во время телефонного разговора звуки улицы и сигналы автомобилей.

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В результате обысков полицейские изъяли у фигурантов мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Участникам преступной группы объявлено подозрение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Среди пострадавших - жители разных областей Украины.

Подозреваемые находятся под стражей за совершение ряда преступлений (тяжкие телесные повреждения, наркооборот, угон, серийные кражи). Теперь им грозит еще один срок - от трех до восьми лет лишения свободы.

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