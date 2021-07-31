Стрельба в Берлине - ранения получили 4 человека
Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Berliner Zeitung.
По информации издания, ранены трое мужчин и женщина, им оказали медицинскую помощь на месте и направили в больницу.
На месте находятся сотрудники спасательной службы и полиции, ведется спецоперация. Другие подробности не сообщаются.
Топ комментарии
+16 Кіля Азіров
показать весь комментарий31.07.2021 02:23 Ответить Ссылка
+14 Владимир Бабчинский
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+12 Benjie Lucic #475977
показать весь комментарий31.07.2021 01:05 Ответить Ссылка
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Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг
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Источник: https://censor.net/ru/n3280134
По информации издания, ранены четверо мужчин и женщина...
Цікаво, хто з них не "человек"?
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
розумієшь що анал таки Є!!
https://www.nw.de/nachrichten/panorama/23061314_Grosseinsatz-nach-Schuessen-in-Berlin-Wedding-vier-Verletzte.html
По информации немецкого агентства печати, полиция расследует связь с многодетными семьями арабского происхождения.