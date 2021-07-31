Стрельба в Берлине - ранения получили 4 человека.

Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

По информации издания, ранены трое мужчин и женщина, им оказали медицинскую помощь на месте и направили в больницу.

На месте находятся сотрудники спасательной службы и полиции, ведется спецоперация. Другие подробности не сообщаются.

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