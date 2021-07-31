Стрілянина в Берліні - поранення зазнали 4 людини
Чотири людини в п'ятницю ввечері зазнали поранень унаслідок стрілянини в берлінському районі Веддінг.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Berliner Zeitung.
За інформацією видання, поранено трьох чоловіків та жінку, їм надали медичну допомогу на місці і направили в лікарню.
На місці події перебувають співробітники рятувальної служби та поліції, проводиться спецоперація. Інші подробиці не повідомляються.
Топ коментарі
+16 Кіля Азіров
показати весь коментар31.07.2021 02:23 Відповісти Посилання
+14 Владимир Бабчинский
показати весь коментар31.07.2021 01:24 Відповісти Посилання
+12 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар31.07.2021 01:05 Відповісти Посилання
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Разборки между арабскими кланами. Напустили всякого дерьма
Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг
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Источник: https://censor.net/ru/n3280134
По информации издания, ранены четверо мужчин и женщина...
Цікаво, хто з них не "человек"?
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
розумієшь що анал таки Є!!
https://www.nw.de/nachrichten/panorama/23061314_Grosseinsatz-nach-Schuessen-in-Berlin-Wedding-vier-Verletzte.html
По информации немецкого агентства печати, полиция расследует связь с многодетными семьями арабского происхождения.