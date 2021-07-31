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Стрілянина в Берліні - поранення зазнали 4 людини

Стрілянина в Берліні - поранення зазнали 4 людини

Чотири людини в п'ятницю ввечері зазнали поранень унаслідок стрілянини в берлінському районі Веддінг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Berliner Zeitung.

За інформацією видання, поранено трьох чоловіків та жінку, їм надали медичну допомогу на місці і направили в лікарню.

На місці події перебувають співробітники рятувальної служби та поліції, проводиться спецоперація. Інші подробиці не повідомляються.

Дивіться також: Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7539) стрілянина (1801)


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Топ коментарі
+16
Стрельба в Берлине - ранения получили 4 человека.

Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг
.......................................................
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
По информации издания, ранены четверо мужчин и женщина...

Цікаво, хто з них не "человек"?
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
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31.07.2021 02:23 Відповісти
+14
Толерантность до добра не доведёт. Слать в Либерию или Гаити пусть там арабский мир строят.
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31.07.2021 01:24 Відповісти
+12
Откуда в Германии праворадикалы...
Разборки между арабскими кланами. Напустили всякого дерьма
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31.07.2021 01:05 Відповісти
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наверно у них тоже праворадикалы кого-то гоняют
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31.07.2021 01:02 Відповісти
Откуда в Германии праворадикалы...
Разборки между арабскими кланами. Напустили всякого дерьма
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31.07.2021 01:05 Відповісти
пропутинское дерьмо в Германии, типа бошировых, петровых и иже с ними, не лучше муслимов-отморозков!
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31.07.2021 11:24 Відповісти
Зачастую, сильно хуже.
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31.07.2021 23:27 Відповісти
кацапсиновы "дипломаты" ворованные велосипеды делили
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31.07.2021 09:14 Відповісти
Толерантность до добра не доведёт. Слать в Либерию или Гаити пусть там арабский мир строят.
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31.07.2021 01:24 Відповісти
снова стрелок "Харе Кришна" орал?
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31.07.2021 01:25 Відповісти
Шоу "дикари и шмеркель" продолжается. Уже все негры с арабами язык выучили и на работу устроились? Пять лет прошло уж.
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31.07.2021 02:13 Відповісти
Стрельба в Берлине - ранения получили 4 человека.

Четыре человека в пятницу вечером получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг
.......................................................
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
По информации издания, ранены четверо мужчин и женщина...

Цікаво, хто з них не "человек"?
Источник: https://censor.net/ru/n3280134
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31.07.2021 02:23 Відповісти
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31.07.2021 02:47 Відповісти
«Женщина - друг человека» (c)
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31.07.2021 08:52 Відповісти
5/4Х4=4... всё праильнаблть.......
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31.07.2021 10:46 Відповісти
В Чечне было 15 зачисток после войны Ельцина и после войны Путлера...,но то была не Граждданская война на срани РАБссийской...то были учения, типа принуждение к Миру
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31.07.2021 03:52 Відповісти
Германия явно в немилости у редакторов. Когда в США обрушился дом, об этом здесь не было ни слова. Как будто пытаются скрыть неприятные новости.
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31.07.2021 04:43 Відповісти
Самый популярный новостной (новостной Клара) сайт Украины, как они сами себя называют, рассказывает или не рассказывает новости по своему субъективному усмотрению.)
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31.07.2021 04:52 Відповісти
Америка табу.

Стрельба в Берлине - ранения получили 4 человека - Цензор.НЕТ 80
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31.07.2021 05:00 Відповісти
якщо подивитись на це фото
розумієшь що анал таки Є!!
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31.07.2021 06:20 Відповісти
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31.07.2021 08:28 Відповісти
...і фальшування виборів 2020 - також табу.
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31.07.2021 08:45 Відповісти
А ты субъективно идёшь нах.
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31.07.2021 07:17 Відповісти
Кацапы благодарят немчуру за сп-2.
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31.07.2021 07:16 Відповісти
наверно кацапсинам свежей муки из Аргентины подвезли
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31.07.2021 09:18 Відповісти
Не треба стрілки переводити й клеїти дурня. Пацаки благодарять дєдушку Жо, який дав відмашку на добудову.
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31.07.2021 14:01 Відповісти
ruskije pakastjat , sami ili chuzhimi rukami , naverno vtaroje .
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31.07.2021 08:01 Відповісти
Тем временем бывшие немецкий спортивный монстр позорится на Олимпиаде, с тремя золотыми медалями, два из которых у какой-то графини фон Бредоф по дрессировке лошадей. Впрочем Германия деградировала в спорте уже достаточно давно.
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31.07.2021 08:24 Відповісти
Выстрелы и ножевые ранения на стоянке хозяйственного магазина в Берлине
https://www.nw.de/nachrichten/panorama/23061314_Grosseinsatz-nach-Schuessen-in-Berlin-Wedding-vier-Verletzte.html

По информации немецкого агентства печати, полиция расследует связь с многодетными семьями арабского происхождения.
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31.07.2021 08:45 Відповісти
сизорылый вертухай из руского наркокартеля "мид рф" орудующий под личиной "Машка" опроверг слухи о перестрелке между членами притона "посольство рф" при дележе аргентинской муки и ворованых рускими "дипломатами" велосипедов. "Машка" заявил,что слухи не обоснованы,поскольку всем участникам разборки удалось благополучно срыгнуть с места события и укрыться на посольской малине до прибытия немецкой полиции .


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31.07.2021 08:57 Відповісти
ну,с велосипедами ты явно погорячился,в этом вопросе украинцы впереди рассеи всей:https://www.dw.com/de/wie-gestohlene-fahrr%C3%A4der-in-der-ukraine-landen/a-58254686 вот те ссылочка(правда эт DW-немецкий в русской и украинской версии этой статьи нет но даже по немецки можно понять куда и какое количество,,элитных"велосипедов(эт так себе на минуточку 2-5 и даже 8-10 тысяч евро стоимостью)
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31.07.2021 10:25 Відповісти
P.S.исчезают*(сори упустил)
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31.07.2021 10:27 Відповісти
ну за сп-2 и не такое стерпят
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31.07.2021 10:49 Відповісти
Тут карасо....
Стрілянина в Берліні - пораненя зазнали 4 людини - Цензор.НЕТ 5854
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31.07.2021 11:42 Відповісти
Оце вам прямий результат "денацифЄкації" з послідуючою глобалізацією.
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31.07.2021 14:04 Відповісти
Так це чекає і Україну. Чи ти вже передумав іти в Європу?
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31.07.2021 14:37 Відповісти
в Польше такого нет....хотя тоже Европа
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31.07.2021 16:49 Відповісти
В них ще все попереду.
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31.07.2021 19:29 Відповісти
Ні, Кіля, не попереду. Поляки свідомо не пускають до себе чорних і жовтих.
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31.07.2021 21:26 Відповісти
Вічно відмазки ліпить все одно не вийде. Основна частина ЄС, яка біженців приймає, рано чи пізно змусить приймати їх і решту хитрожопих ЄСовців. Інакше або санкції, або нах з пляжу...
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31.07.2021 21:38 Відповісти
сильно ЕС бритов напугало...)))
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01.08.2021 10:12 Відповісти
Тобто, Польща та інші країни, яких примушуватимуть приймати біженців, просто вийдуть з ЄС? Тоді чого ми так туди рвемось? Теж біженців захотілось?
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01.08.2021 16:51 Відповісти
не выдумывай..
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01.08.2021 10:11 Відповісти
А я туди й не збирався йти, Кіля. Там скоро буде халіфат, і араби заженуть аборигенів у рабство й змусять на себе працювати.
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31.07.2021 21:25 Відповісти
...а товаришка муркєль за знищення своєї країни отримала в 2016 році грошову винагороду з фонду Калєргі.
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31.07.2021 14:05 Відповісти
Чернлмазых побольше пускает.ставьте на пособие квартиры бесплатные.а нам уйх даже на работу можно поехать так что жрите
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31.07.2021 14:07 Відповісти
Опять бармалеи. Пора Фюреру возвращаться и решать вопрос с черножопыми в окончательном формате...
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31.07.2021 18:31 Відповісти
Не повернеться. ДенацифЄкація дала потрібний глобалістам результат: справжніх чоловіків у Німеччині не лишилося.
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31.07.2021 21:28 Відповісти
А жаль - хорошая была нация, в пример другим.
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01.08.2021 16:23 Відповісти
ЭТО 100% РОССИНИ ВОДУ МУТЯТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.08.2021 06:56 Відповісти
НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖАТЬ РОССИЯН В ЕС !!!
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01.08.2021 06:56 Відповісти
Попомните еще товарища Гитлера, он во многом был прав!
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01.08.2021 08:58 Відповісти
Да они уже о нем сильно тоскуют
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01.08.2021 16:24 Відповісти
 
 