Стрілянина в Берліні - поранення зазнали 4 людини

Чотири людини в п'ятницю ввечері зазнали поранень унаслідок стрілянини в берлінському районі Веддінг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Berliner Zeitung.

За інформацією видання, поранено трьох чоловіків та жінку, їм надали медичну допомогу на місці і направили в лікарню.

На місці події перебувають співробітники рятувальної служби та поліції, проводиться спецоперація. Інші подробиці не повідомляються.

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