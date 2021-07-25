Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО
Неподалік від станції метро "Палац спорту" уночі в Києві сталася бійка і були чутні постріли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.
Уточнюється, що було чутно 6 пострілів. Після цього чоловік впав. Його забрала швидка.
Топ коментарі
+30 Владислав Носковский
показати весь коментар25.07.2021 06:24 Відповісти Посилання
+29 Борменталь Незабаром
показати весь коментар25.07.2021 07:22 Відповісти Посилання
+21 Владислав Носковский
показати весь коментар25.07.2021 06:24 Відповісти Посилання
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Но, если ты за него с детства, то тогда конечно...
кто убил 5-летнего Кирила Тлявова, когда тот играл на детской площадке? не аваковские ли мусора?
кто изнасиловал свидетельницу во Врадиевке? не аваковские ли мусора?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/25/7253116/
украинские "правоохранители" представляют из себя такие отбросы, что уже всё смешалось в кучу
А у нас нарід в 2019 вже доказав що недоумкуватий.
То все кіно, синку. В реальності воно не так як в бойовичках.
Доречі, у США смерті від зареєстрованого короткостволу, чи все ж таки від нелегального?
Ти видалений з короткого списку людей, яких я поважаю.
Відпиляв пів ствола, приклад і з обрізом хоч у прокуратуру.
До речі днями Чехія ввела в обіг короткоствол.
Штати америки з вільним обігом зброї мають в десять разів меншу злочинність і в 10 разів меншу чисельність поліції ніж в Україні.
Слухайте й далі байки мусорів про неготове суспільство, вони вас захистять ага
и не разрешает нам пистолеты что бы мы не поубивали друг друга
Пора ещё алкашам и наркоманам выдать право на покупку и ношение огнестрельного оружия-будет второй Афганистан.
Другий через прокурорів почистив патрульну від нормальних хлопців... Примусово витискали із поліції кримінальними справами за те що вони пяних суддів і прокурорів ловили...
Дурдом патрульні зловили пяного суддю кримін суду б... навіть говорити не міг не те що їхати... Орли картавого відкрили на патрульних справу за перевищення повноважень.... І намікнули або звільняєшся і ми закриваєм справу або тебе любий суддя посадить...
І все половина звільнилась, навіть був час що не було кому патрулювати не хватало екіпажів....
А так звані активісти і патріоти зїхали одразу... не було навіть чути...
Гавкають тільки коли комусь треба... без бабла ні один патріот з дивану не встане...