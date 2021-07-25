Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО

Неподалік від станції метро "Палац спорту" уночі в Києві сталася бійка і були чутні постріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

Уточнюється, що було чутно 6 пострілів. Після цього чоловік впав. Його забрала швидка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним