Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ. ВИДЕО
Неподалеку от станции метро "Дворец спорта" в Киеве произошла драка и были слышны выстрелы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.
Уточняется, что было слышно 6 выстрелов. После этого мужчина упал. Его забрала скорая.
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+30 Владислав Носковский
показать весь комментарий25.07.2021 06:24 Ответить Ссылка
+29 Борменталь Незабаром
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+21 Владислав Носковский
показать весь комментарий25.07.2021 06:24 Ответить Ссылка
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Но, если ты за него с детства, то тогда конечно...
кто убил 5-летнего Кирила Тлявова, когда тот играл на детской площадке? не аваковские ли мусора?
кто изнасиловал свидетельницу во Врадиевке? не аваковские ли мусора?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/25/7253116/
украинские "правоохранители" представляют из себя такие отбросы, что уже всё смешалось в кучу
А у нас нарід в 2019 вже доказав що недоумкуватий.
То все кіно, синку. В реальності воно не так як в бойовичках.
Доречі, у США смерті від зареєстрованого короткостволу, чи все ж таки від нелегального?
Ти видалений з короткого списку людей, яких я поважаю.
Відпиляв пів ствола, приклад і з обрізом хоч у прокуратуру.
До речі днями Чехія ввела в обіг короткоствол.
Штати америки з вільним обігом зброї мають в десять разів меншу злочинність і в 10 разів меншу чисельність поліції ніж в Україні.
Слухайте й далі байки мусорів про неготове суспільство, вони вас захистять ага
и не разрешает нам пистолеты что бы мы не поубивали друг друга
Пора ещё алкашам и наркоманам выдать право на покупку и ношение огнестрельного оружия-будет второй Афганистан.
Другий через прокурорів почистив патрульну від нормальних хлопців... Примусово витискали із поліції кримінальними справами за те що вони пяних суддів і прокурорів ловили...
Дурдом патрульні зловили пяного суддю кримін суду б... навіть говорити не міг не те що їхати... Орли картавого відкрили на патрульних справу за перевищення повноважень.... І намікнули або звільняєшся і ми закриваєм справу або тебе любий суддя посадить...
І все половина звільнилась, навіть був час що не було кому патрулювати не хватало екіпажів....
А так звані активісти і патріоти зїхали одразу... не було навіть чути...
Гавкають тільки коли комусь треба... без бабла ні один патріот з дивану не встане...