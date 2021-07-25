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Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ. ВИДЕО

Неподалеку от станции метро "Дворец спорта" в Киеве произошла драка и были слышны выстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

Уточняется, что было слышно 6 выстрелов. После этого мужчина упал. Его забрала скорая.

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Автор: 

драка (2027) Киев (25710) стрельба (3270)


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Топ комментарии
+30
Поки-що короткоствол дозволений лише суддям, депутатам, міністрам та іншим кримінальним елементам.
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25.07.2021 06:24 Ответить
+29
куясе, "при авакове был порядок" это что-то, мля, новое!
кто убил 5-летнего Кирила Тлявова, когда тот играл на детской площадке? не аваковские ли мусора?
кто изнасиловал свидетельницу во Врадиевке? не аваковские ли мусора?
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25.07.2021 07:22 Ответить
+21
Хм... У Молдові вільний обіг короткоствольної зброї- нема ніяких бородіно.
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25.07.2021 06:24 Ответить
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Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ - Цензор.НЕТ 3118
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25.07.2021 02:58 Ответить
крестьянин, тебе ствол не поможет. мушку не забудь спилить
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25.07.2021 03:03 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал?
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25.07.2021 13:02 Ответить
Там постоянно драки. И где видео камер ?
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25.07.2021 01:54 Ответить
Авакова нет, нет и порядка в стране.
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25.07.2021 01:57 Ответить
Порядка не было и с Аваковым.

Но, если ты за него с детства, то тогда конечно...
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25.07.2021 02:04 Ответить
куясе, "при авакове был порядок" это что-то, мля, новое!
кто убил 5-летнего Кирила Тлявова, когда тот играл на детской площадке? не аваковские ли мусора?
кто изнасиловал свидетельницу во Врадиевке? не аваковские ли мусора?
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25.07.2021 07:22 Ответить
Врадиевка при януке была.
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25.07.2021 10:52 Ответить
ай да, сорян, в Кагарлыке!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/25/7253116/
украинские "правоохранители" представляют из себя такие отбросы, что уже всё смешалось в кучу
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25.07.2021 12:21 Ответить
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25.07.2021 11:45 Ответить
Это как же будет все вспомнить! Я думаю, это сплотит пару.
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25.07.2021 02:05 Ответить
просто необходимо раздать всем стволы, кто умнее отсидятся недельки три дома, ...и мир станет чище, необходимое количество кавбоев очистят от себе подобных упырей достаточно быстро. А на Печерске мы увидим Бородино, мэрины будут смешаны с нашимы володарями))))
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25.07.2021 02:10 Ответить
а шо такое володари?
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25.07.2021 02:34 Ответить
ето владельцы не меринов?
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25.07.2021 02:39 Ответить
а что такое мэрины? мэры, что ли
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25.07.2021 02:46 Ответить
Хм... У Молдові вільний обіг короткоствольної зброї- нема ніяких бородіно.
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25.07.2021 06:24 Ответить
Обіг там далеко не вільний, плюс зброю можуть купити лише самі багаті.
А у нас нарід в 2019 вже доказав що недоумкуватий.
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25.07.2021 06:53 Ответить
Купити можна? Так. Звичайно, до США їм далеко, проте прав у громадянина Молдови у цьому плані більше, аніж у українця. Тим паче, що зброя наразі є у всіх, окрім законослухняних громадян.
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25.07.2021 07:18 Ответить
В США щороку до 10 000 смертей від короткоствола. Ти, звісно, уявляєш як купивши короткоствол тут же починаєш відстрілювати бандитів, ********* та корупціонерів, але куля прилетіти може і тобі, навіть якщо ти крутіший за Чака Норіса.
То все кіно, синку. В реальності воно не так як в бойовичках.
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25.07.2021 07:28 Ответить
Ок, тоді дійсно зброя нехай буде лише у прокурорів, суддів та криміналітету.

Доречі, у США смерті від зареєстрованого короткостволу, чи все ж таки від нелегального?
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25.07.2021 08:57 Ответить
І від того і від того, мій маленький Рембо.
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25.07.2021 08:58 Ответить
Чесно, раніше підтримував твої тези, навіть погляди у нас багато в чому сходяться. Проте оце твоє "мій маленький рембо" показує тебе не в найкращому світлі.
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25.07.2021 09:12 Ответить
Насрати, віриш?
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25.07.2021 20:02 Ответить
Вірю.
Ти видалений з короткого списку людей, яких я поважаю.
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25.07.2021 23:08 Ответить
Без проблем.
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25.07.2021 23:19 Ответить
Сцикло,прибери слово бандерівець з свого поганяла і будеш просто жалюгідним порохоботом.
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25.07.2021 11:35 Ответить
Веди себе культурно, зебіле.
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25.07.2021 20:03 Ответить
Не вгадав холоп Сивоногого Бариги. Я Українець. Прибери Бандеру з свого погоняла.
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25.07.2021 20:10 Ответить
Холоп російського клоуна, тобі навіть не зрозуміти що таке- бути українцем, бо ти все собі хазяїна шукаєш.
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25.07.2021 20:16 Ответить
Жалюгідний порохоботе ти навіть не уявляєш,як можна бути за Україну,а не за персоналії,готовий виправдати всі злочини свого Свиночолого господаря,а Членограй продовжує підлу справу Бариги,Україна,ще не мала українського президента і українське керівництво.
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26.07.2021 01:41 Ответить
Чекаєш Бойка, чи Юлю?
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26.07.2021 07:41 Ответить
Справедливості.
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26.07.2021 12:58 Ответить
Зрозумів. Симоненка?
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26.07.2021 18:49 Ответить
Бандери і Шухевича.
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27.07.2021 08:46 Ответить
А з ********?
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27.07.2021 13:49 Ответить
Чому, якщо розмова заходить про зброю, завжди згадують США? А давайте наводити приклади з країнами, що ближче до нас як географічно так й ментально. Чехія наприклад. Законодавство, стосовно зброї, дуже ліберальне. Стволів на руках мільйони, але "Дикого Заходу" на вулицях нема.
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25.07.2021 09:25 Ответить
Може там жорстка відповідальність за кривляння при людях стволом і заборона на носіння в публічних місцях? Може ствол для охорони власності потрібен і відповідне законодавство про самозахист?
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25.07.2021 09:35 Ответить
Саме цікаве, що в Чехії Можна носити зброю в публічних місцях. А блазнювання зі зброєю в руках на людях, то саме від того, що ця зброя поза законом.
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25.07.2021 09:46 Ответить
Може того шо всі відчувають безнаказаність в Україні бо ніхто ніколи за таке не несе серйозну відповілальність.Хуліганка маленька і штраф і тд...Проблема в безкарності і в халяві і травмати треба взагалі заборонити-їх частіше "використовують"-вони ж не вбивають! Вони частіше спонукають виї...ся! Це ж Травмат"-(звісно можна й сковородкою людину вбити)-знач можна й пульнуть а ось коли вогнепал дістав то все по другому
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25.07.2021 09:59 Ответить
А це все наслідок того, що багато років ми не маємо права на зброю і максимальний самозахист. Факт зброї є, але законодавство недолуге. Тому і поводження таке саме. Якщо законодавчо людина має право мати і використовувати зброю, то формуються правила та принципи поводження зі зброєю у суспільстві.
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25.07.2021 10:08 Ответить
А в Україні щороку ще більше людей гинуть під колесами авто, і від кухонних ножів під час п'яних розборок. То давайте заборонимо автомобілі, кухонні ножі і алкоголь!
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25.07.2021 10:47 Ответить
Чую комуняцькі нотки тіпа у громадян не повинно бути зброї на рукаї ніякої, а у нас в Україні вже мільони мисливських стволів на руках і багато з них полуавтоматика. Короткоствол нарізний багато не зміне.
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25.07.2021 19:25 Ответить
З мисливською рушницею в бар чи на дискотеку не сходиш...
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25.07.2021 20:02 Ответить
Це чому ж ?
Відпиляв пів ствола, приклад і з обрізом хоч у прокуратуру.
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25.07.2021 21:50 Ответить
Погугли скільки вбивств в США де вільний обіг і скільки на расіє де обігу зброї типу немає
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25.07.2021 21:09 Ответить
В рашкі скломий і алкоголізм поколінь та снохацтво.
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25.07.2021 21:58 Ответить
У сша кількість вбивств в два раза нижча ніж в кацапії і Україні на душу населення.
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26.07.2021 09:17 Ответить
А, і ;суддям, депутатам, міністрам та іншим кримінальним елементам;, як ти пишеш- так от, маминому Рембо їх в будь-якому разі не дозволять відстрілювати.
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25.07.2021 07:38 Ответить
Якесь дивне звернення, "мамин рембо". У мене таке відчуття, що ти зверхньо ставишся до оточуюючих за принципом д'Артаньяна.
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25.07.2021 09:10 Ответить
Є трохи.
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25.07.2021 21:59 Ответить
ЦІКАВО ЧОМУ ТИ ПОСТІЙНО ПІДКРЕСЛЮЄШ СВОЮ НАРІДНУ РОЗУМОВУ ВІДСТАЛІСТЬ.
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25.07.2021 08:32 Ответить
Твою.
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25.07.2021 08:43 Ответить
разрешите пистолеты гражданским и все станут очень приветливыми ...
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25.07.2021 04:46 Ответить
Поки-що короткоствол дозволений лише суддям, депутатам, міністрам та іншим кримінальним елементам.
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25.07.2021 06:24 Ответить
только резинострелы, и журналистам еще...
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25.07.2021 13:13 Ответить
а в ближайшем будущем никто разрешать легализацию короткоствола и перерабатывать УПК с целью отмены "рабства" в самозащите не будет
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25.07.2021 16:24 Ответить
Я вас може здивую, але на руках у українців короткостволу ДУЖЕ багато. Але ця зброя поза законом. А ось коли громадянин хоче придбати пістолет з оформленням усіх довідок, реєстрацією в поліції, відстрілом набоїв в куля/гільзотеку, то НІЗЗЗЯЯЯ! БО ПОВБИВАЄТЕ ОДИН ОДНОГО! Тобто виходить у тих, кому зброю не можна - вона є, але тим, кому зброю можна дозволити її неможна.
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25.07.2021 09:35 Ответить
Ага менти годують нас наративами бабців біля під'їзду, типу "суспільство ще не готове", "повбиваєте один одного". Тільки бандити й судді мають зброю. А холопам захист не положен. Міліція з часів совка захищає лише своїх- хто хоч раз писав заяву у відділку той знає. А суди- тим більше. І все це за наші податки.

До речі днями Чехія ввела в обіг короткоствол.

Штати америки з вільним обігом зброї мають в десять разів меншу злочинність і в 10 разів меншу чисельність поліції ніж в Україні.

Слухайте й далі байки мусорів про неготове суспільство, вони вас захистять ага
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25.07.2021 10:54 Ответить
очень приятно осознавать что государство заботится о нас
и не разрешает нам пистолеты что бы мы не поубивали друг друга
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25.07.2021 18:50 Ответить
Страйкбольная команда вышла погулять.
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25.07.2021 08:49 Ответить
Ни дня без стрельбы. Страна-сказка.
Пора ещё алкашам и наркоманам выдать право на покупку и ношение огнестрельного оружия-будет второй Афганистан.
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25.07.2021 09:08 Ответить
Видати чи не видати, а в алкаша і наркомана зброя недовго затримається.
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25.07.2021 09:24 Ответить
Центр Києва, стрілянина і бійки кожен день. А де ховаються сотні тисяч правоохоронців? Де переодягнені агенти, інформатори, відеоспостереження?
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25.07.2021 09:49 Ответить
Нужно увеличить численность МВД до 700000 чел., и тогдааа!!!
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25.07.2021 14:10 Ответить
в каждом отделении
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25.07.2021 18:39 Ответить
Українцям необхідний короткоствол і закон про його застосування,першочегово дозволити короткоствол всім ветеранам війни з москвофашистами.
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25.07.2021 11:38 Ответить
там серед ветеранів самих ветеранів буде мо кожен пятий, інші мимо проходили
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25.07.2021 18:41 Ответить
Аваков разом з Луценко розвалив поліцію остаточно... перший потужними реформами, в результаті яких департаменти наповнились всяким збродом, головна задача якого зібрати гроші і передати наверх....
Другий через прокурорів почистив патрульну від нормальних хлопців... Примусово витискали із поліції кримінальними справами за те що вони пяних суддів і прокурорів ловили...
Дурдом патрульні зловили пяного суддю кримін суду б... навіть говорити не міг не те що їхати... Орли картавого відкрили на патрульних справу за перевищення повноважень.... І намікнули або звільняєшся і ми закриваєм справу або тебе любий суддя посадить...
І все половина звільнилась, навіть був час що не було кому патрулювати не хватало екіпажів....
А так звані активісти і патріоти зїхали одразу... не було навіть чути...
Гавкають тільки коли комусь треба... без бабла ні один патріот з дивану не встане...
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25.07.2021 11:44 Ответить
Чтоб прекратить стрелянину на улицах нужно больше короткостволов! Больше настоящих короткостволов нужно народу! Нужно выдавать ствол вместе с паспортом! Все станут не рабами, начнут всех бояться и наступит порядок! Уф, у меня все. Я кончил.
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25.07.2021 12:39 Ответить
якщо кінчив - вимий руки
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25.07.2021 21:16 Ответить
Стволы народу низя, вызывайте полицию. Но, если так рассуждать, то и пожар самому нельзя тушить, ведь на то есть пожарные.
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25.07.2021 13:13 Ответить
та і їжу готувати теж не потрібно бо є професійні повари та ресторани
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25.07.2021 21:17 Ответить
Богобоязненный. правильнославящий народ выходит на тропу войны ! Ежедневные новости сводят с ума самых стойких. Количество неадекватных поступков зашкаливает. А делать шо? Назад в пещеры ? Может надо книжки хорошие читать ? Аминь.
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25.07.2021 13:41 Ответить
Явно предупреждал что он будет стрелять . Но нет . Лез как Бетмен только не я .Итог.
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25.07.2021 14:47 Ответить
звідки подібні висновки?
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25.07.2021 21:18 Ответить
 
 