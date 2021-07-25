Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ. ВИДЕО

Неподалеку от станции метро "Дворец спорта" в Киеве произошла драка и были слышны выстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

Уточняется, что было слышно 6 выстрелов. После этого мужчина упал. Его забрала скорая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн