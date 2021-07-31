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Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен

Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен

Российское правительство существенно ограничило возможности для американских диппредставительств нанимать рабочий персонал со следующего месяца, что будет иметь серьезные последствия для безопасности американских учреждений, а также взаимодействия дипломатов с властями РФ.

Об этом говорится в заявлении для прессы Государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Начиная с августа, правительство России запрещает Соединенным Штатам удерживать, принимать на работу или нанимать по контракту сотрудников из России и третьих стран - за исключением нашей службы охраны. Мы глубоко опечалены тем, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудников, а также десятки подрядчиков в наших дипломатических учреждениях в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны РФ "серьезно повлияют" на миссию, которую выполняют дипломатические учреждения США в России, в том числе на безопасность персонала, а также способность для американских представительств вести дипломатическую работу с правительством РФ.

"Хотя мы и расстроены действиями российского правительства, которые заставляют сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства и продолжат поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - отметил глава Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и США попытаются устранить проблемы в работе диппредставительств. Посол Салливан возвращается в Москву, Антонов - в Вашингтон, - Госдеп

Автор: 

россия (96455) дипломаты (641) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
Если пару человек оставить в посольстве, думаю этого будет вполне достаточно для поддержания формальных дипотношений с кремлём.
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31.07.2021 01:48 Ответить
+12
Да я представляю толпы американцев у московитских границ,так и рвутся на курорты Сызрани или на лечение в Воронеж,ну на худой конец получить вид на жительство в московских болотах.
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31.07.2021 08:21 Ответить
+11
Теперь парашники и бульбаши визы в США смогут получить только в Северной Корее.
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8303
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31.07.2021 07:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Если пару человек оставить в посольстве, думаю этого будет вполне достаточно для поддержания формальных дипотношений с кремлём.
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31.07.2021 01:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/236042 американцы в 4-ре раза чаще ездят в Рашу, чем кацапы в США. Кто выть будет?
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31.07.2021 04:34 Ответить
Американцы русского происхождения? К родственникам на отпуск?
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31.07.2021 06:15 Ответить
Коренные американцы, это индейцы, все остальные - понаехавшие))) Моя сестра еще при совке эмигрировала, меня там не прет
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31.07.2021 16:00 Ответить
Да я представляю толпы американцев у московитских границ,так и рвутся на курорты Сызрани или на лечение в Воронеж,ну на худой конец получить вид на жительство в московских болотах.
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31.07.2021 08:21 Ответить
😀😀😀
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31.07.2021 09:36 Ответить
Не представляй, а гугли. В США я был 4-ре раза, ездил к сестре, что там зырить? Ниарарский водопад, хоккей? Усе. А в Раше зырить есть чего.
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31.07.2021 16:16 Ответить
да уж на московии есть ..че зырить.. нищету помойки пожары АУЕ пьяные кацапы . Ну и куда из сша делись музеи .каньены .родео..футбол . заповедники .мюзиклы и миллионы других достопримечательностей которые вам кацапам и не снились. Или ты лапотное думаеш ты одно было в сша или на росии?
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31.07.2021 18:17 Ответить
В США голяк, в Раше Третьяковку за день не оббежишь)))
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31.07.2021 21:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/362833 В Раше Большой театр уже был, а США, как страны,еще не было)))
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01.08.2021 06:14 Ответить
боярки перепил?
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31.07.2021 08:50 Ответить
ну прижучили вы их, чем гордиться, они бандита в золотом гробу прикопали, у них траур, только чем вы похвастаетесь ?
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31.07.2021 08:52 Ответить
Ты с дуба рухнул, хрюсский
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31.07.2021 10:00 Ответить
То-есть, если учесть что за последние 10 лет в штаты поехало почти 2 миллиона кацапов только турыстов, то значит в лаптестан должно было приехать минимум 8 миллионов американцев.
Дядя, ты дурак? (с)

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html Nonimmigrant Visa Statistics
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31.07.2021 11:39 Ответить
..правильно-в г Владивостоке
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31.07.2021 05:32 Ответить
Уборщицу и сантехника достаточно.
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31.07.2021 07:25 Ответить
Ноу хау - посол, он же резидент, он же на рецепшене, он же привратник))
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31.07.2021 01:57 Ответить
привратник русский там ж написано - охрана козломорда "за исключением нашей службы охраны"
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31.07.2021 20:41 Ответить
Мавзолейная гопота стала политическим Трупом... США признали советское дерьмо аж в 1933 году....,типа Мировую ливарюцию Сралина-чЛенина...,посол Литвинов очень старался тогда наладить дипотношения и єколномические связи с Франклин Делано Рузвельтом...наверно знал что скоро советским баранам пришлет Тушонки...
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31.07.2021 03:48 Ответить
так!
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31.07.2021 05:06 Ответить
Байден астанавитесь... РАБссия итак без гроша в кармане...Снимите санкции полезные...,мы харошая Питерская Гопота по имени ГУЛАГ Сралина....
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31.07.2021 05:29 Ответить
вчера выводил старые зависшие в вэбманях евро.... посушил мозг, как это сделать - было не просто но забрал.... и вам советую!
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31.07.2021 08:20 Ответить
В американском посольстве исчезнет русский дух.
Это когда каждая кухарка и уборщица может управлять танком или шпионскими гаджетами.
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31.07.2021 05:29 Ответить
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe булдe узкого язька
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31.07.2021 20:44 Ответить
Надо всех сократить-оставить одно диппредставительство на во Владивостоке
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31.07.2021 05:31 Ответить
консульство в симфере) и принимать по украинским паспортам)
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31.07.2021 09:06 Ответить
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1319
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31.07.2021 05:32 Ответить
Порошенко звонит Байдену й каже...
Mr. Байден,тут українці кажуть що ви зраду зрадную розвели на увесь Білий Світ і Білий Дім...
Байден подумал й каже...,та то я пошуткував з Меркель,у стилі 95 кварталу,бо вона огент КГБіста Путлєра та ШТАЗі зі стажем великим...
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31.07.2021 05:37 Ответить
На сентябрских выборах в Германии победу может одержать Анналена Бербок,ярая антироссиякая дама из партии "Союз 90/Зеленые",с 2018 года она занимает пост председателя партии совместно с Робертом Хабеком...,Дай Боже що буде так... Новий Канцлер,нова й політика
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31.07.2021 05:48 Ответить
Германия играет ключевую роль в ЕС,а значт Мавзолейные хмыри будут любым способом обситать Бербок и ее партию,вплоть до хакерских атак на ее интернет-ресурсы...,эти крысы пойдут на все...,но есть в этом и +...,все узнают на кого сделали ставку в Германии крысы Путлера...
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31.07.2021 06:01 Ответить
Ватники будут в трауре, хана батистовым портянкам и кирзачам, снова в лапти и онучи
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31.07.2021 06:17 Ответить
Такое поведение Америки развязывает руки россии и она дальше может быковать на международной арене.
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31.07.2021 06:51 Ответить
Сильна і потужна Америка закінчилася після Рейгана
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31.07.2021 08:12 Ответить
Теперь парашники и бульбаши визы в США смогут получить только в Северной Корее.
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8303
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31.07.2021 07:29 Ответить
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe будe узкого язька
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31.07.2021 20:46 Ответить
Узке-йазична челюсть не позволит.
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01.08.2021 13:55 Ответить
, Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства и продолжат поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией"


Фляг вам у руки довпойопи, ще вмиється цими *предсказуемыми и стабильными отношениями * з расеей
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31.07.2021 08:10 Ответить
вмиєтеся*
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31.07.2021 08:13 Ответить
Очень важная новость для Украины. Бугага.
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31.07.2021 08:14 Ответить
А детей россиян, что живут в США в ответ отправить к родителям -- такой ответ возможен?
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31.07.2021 08:32 Ответить
Давно пора
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31.07.2021 09:05 Ответить
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe булдe узкого язька
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31.07.2021 20:47 Ответить
Детишек русских с Америки домой отправьте учиться
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31.07.2021 09:32 Ответить
Вообще в целом американскому народу глубоко наплевать сколько сотрудников в американском посольстве в раше.
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31.07.2021 09:35 Ответить
Да хватит уже лебезить перед западом! Пора великой расии подняться с колен и ...опустить железный занавес! Закрыть дорогу тлетворному влиянию ,оградить правильнославящего человека от контактов ,а на границу вернуть Карацупу. Остаётся инет....Ввести цензуру и вернуть худсоветы! Ой, та и зачем суровым челябинцам та Америка???
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31.07.2021 10:02 Ответить
Якщо проаналізувати , який % кацапів чи українців побували у США , то виявиться що США - наглухо закрита і не зовсім дружня до людей країна . Євросоюз значно і відкритіший і дружелюбніший . Треба дивитися , скільки людей за рік їздить в ЄС , а скільки в США . Тоді може виявитися , що американські дипустанови або взагалі не потрібні , або можуть бути у вигляді кількох службовців у одній винайнятій кімнаті в посольстві більш дружньої і відкритої для людей країни , куди люди реально можуть їздити (наприклад Туреччини , Польщі , Іспанії чи Єгипту ) . Який толк з посольства , якщо країна і так закрита для 99,8% людей ? Кількість працівників в посольстві США , як і їхня повна відсутність - абсолютно не зачіпає життя 99,8% українців .
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31.07.2021 10:28 Ответить
Еспанія дуже дружня до українських лгбт спільнот. ((((Решта нашого люду для них фошисти,як наш Зозуля футболіст. Поспілкуйтесь з ним і ви побачите рівень»дружності» до наших та рівень іспанського русофільства.
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31.07.2021 10:38 Ответить
Я знаю , що на відміну від США , в Іспанію віза м4ні не потрібна . І це головний критерій для нормальної людини , що Іспанія - більш дружня .
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31.07.2021 20:20 Ответить
a при чому тут українці, розмова про підарашку
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01.08.2021 05:32 Ответить
 
 