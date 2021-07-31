Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен
Российское правительство существенно ограничило возможности для американских диппредставительств нанимать рабочий персонал со следующего месяца, что будет иметь серьезные последствия для безопасности американских учреждений, а также взаимодействия дипломатов с властями РФ.
Об этом говорится в заявлении для прессы Государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Начиная с августа, правительство России запрещает Соединенным Штатам удерживать, принимать на работу или нанимать по контракту сотрудников из России и третьих стран - за исключением нашей службы охраны. Мы глубоко опечалены тем, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудников, а также десятки подрядчиков в наших дипломатических учреждениях в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что такие действия со стороны РФ "серьезно повлияют" на миссию, которую выполняют дипломатические учреждения США в России, в том числе на безопасность персонала, а также способность для американских представительств вести дипломатическую работу с правительством РФ.
"Хотя мы и расстроены действиями российского правительства, которые заставляют сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства и продолжат поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - отметил глава Госдепартамента США.
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Дядя, ты дурак? (с)
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