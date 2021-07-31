Ми звільняємо з американських диппредставництв у Росії 182 співробітників, - Блінкен

Російський уряд суттєво обмежив можливості для американських диппредставництв наймати робочий персонал із наступного місяця, що матиме серйозні наслідки для безпеки американських установ, а також взаємодії дипломатів із владою РФ.

Про це йдеться у заяві для преси державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи із серпня, уряд Росії забороняє Сполученим Штатам утримувати, приймати на роботу або наймати за контрактом співробітників із Росії чи третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені тим, що це змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників, а також десятки підрядників у наших дипломатичних установах у Москві, Владивостоку та Єкатеринбургу", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що такі дії з боку РФ "серйозно вплинуть" на місію, яку виконують дипломатичні установи США в Росії, зокрема на безпеку персоналу, а також здатність для американських представництв вести дипломатичну роботу з урядом РФ.

"Хоча ми й засмучені діями російського уряду, які змушують скоротити наші послуги й операції, Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов’язання й продовжать підтримувати передбачувані й стабільні відносини з Росією", - зауважив глава Держдепартаменту США.

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