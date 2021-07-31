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Ми звільняємо з американських диппредставництв у Росії 182 співробітників, - Блінкен

Ми звільняємо з американських диппредставництв у Росії 182 співробітників, - Блінкен

Російський уряд суттєво обмежив можливості для американських диппредставництв наймати робочий персонал із наступного місяця, що матиме серйозні наслідки для безпеки американських установ, а також взаємодії дипломатів із владою РФ.

Про це йдеться у заяві для преси державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Починаючи із серпня, уряд Росії забороняє Сполученим Штатам утримувати, приймати на роботу або наймати за контрактом співробітників із Росії чи третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені тим, що це змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників, а також десятки підрядників у наших дипломатичних установах у Москві, Владивостоку та Єкатеринбургу", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що такі дії з боку РФ "серйозно вплинуть" на місію, яку виконують дипломатичні установи США в Росії, зокрема на безпеку персоналу, а також здатність для американських представництв вести дипломатичну роботу з урядом РФ.

"Хоча ми й засмучені діями російського уряду, які змушують скоротити наші послуги й операції, Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов’язання й продовжать підтримувати передбачувані й стабільні відносини з Росією", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Читайте також: РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп

Автор: 

росія (66478) дипломати (571) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+12
Если пару человек оставить в посольстве, думаю этого будет вполне достаточно для поддержания формальных дипотношений с кремлём.
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31.07.2021 01:48 Відповісти
+12
Да я представляю толпы американцев у московитских границ,так и рвутся на курорты Сызрани или на лечение в Воронеж,ну на худой конец получить вид на жительство в московских болотах.
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31.07.2021 08:21 Відповісти
+11
Теперь парашники и бульбаши визы в США смогут получить только в Северной Корее.
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8303
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31.07.2021 07:29 Відповісти
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Если пару человек оставить в посольстве, думаю этого будет вполне достаточно для поддержания формальных дипотношений с кремлём.
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31.07.2021 01:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/236042 американцы в 4-ре раза чаще ездят в Рашу, чем кацапы в США. Кто выть будет?
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31.07.2021 04:34 Відповісти
Американцы русского происхождения? К родственникам на отпуск?
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31.07.2021 06:15 Відповісти
Коренные американцы, это индейцы, все остальные - понаехавшие))) Моя сестра еще при совке эмигрировала, меня там не прет
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31.07.2021 16:00 Відповісти
Да я представляю толпы американцев у московитских границ,так и рвутся на курорты Сызрани или на лечение в Воронеж,ну на худой конец получить вид на жительство в московских болотах.
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31.07.2021 08:21 Відповісти
😀😀😀
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31.07.2021 09:36 Відповісти
Не представляй, а гугли. В США я был 4-ре раза, ездил к сестре, что там зырить? Ниарарский водопад, хоккей? Усе. А в Раше зырить есть чего.
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31.07.2021 16:16 Відповісти
да уж на московии есть ..че зырить.. нищету помойки пожары АУЕ пьяные кацапы . Ну и куда из сша делись музеи .каньены .родео..футбол . заповедники .мюзиклы и миллионы других достопримечательностей которые вам кацапам и не снились. Или ты лапотное думаеш ты одно было в сша или на росии?
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31.07.2021 18:17 Відповісти
В США голяк, в Раше Третьяковку за день не оббежишь)))
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31.07.2021 21:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/362833 В Раше Большой театр уже был, а США, как страны,еще не было)))
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01.08.2021 06:14 Відповісти
боярки перепил?
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31.07.2021 08:50 Відповісти
ну прижучили вы их, чем гордиться, они бандита в золотом гробу прикопали, у них траур, только чем вы похвастаетесь ?
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31.07.2021 08:52 Відповісти
Ты с дуба рухнул, хрюсский
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31.07.2021 10:00 Відповісти
То-есть, если учесть что за последние 10 лет в штаты поехало почти 2 миллиона кацапов только турыстов, то значит в лаптестан должно было приехать минимум 8 миллионов американцев.
Дядя, ты дурак? (с)

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html Nonimmigrant Visa Statistics
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31.07.2021 11:39 Відповісти
..правильно-в г Владивостоке
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31.07.2021 05:32 Відповісти
Уборщицу и сантехника достаточно.
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31.07.2021 07:25 Відповісти
Ноу хау - посол, он же резидент, он же на рецепшене, он же привратник))
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31.07.2021 01:57 Відповісти
привратник русский там ж написано - охрана козломорда "за исключением нашей службы охраны"
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31.07.2021 20:41 Відповісти
Мавзолейная гопота стала политическим Трупом... США признали советское дерьмо аж в 1933 году....,типа Мировую ливарюцию Сралина-чЛенина...,посол Литвинов очень старался тогда наладить дипотношения и єколномические связи с Франклин Делано Рузвельтом...наверно знал что скоро советским баранам пришлет Тушонки...
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31.07.2021 03:48 Відповісти
так!
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31.07.2021 05:06 Відповісти
Байден астанавитесь... РАБссия итак без гроша в кармане...Снимите санкции полезные...,мы харошая Питерская Гопота по имени ГУЛАГ Сралина....
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31.07.2021 05:29 Відповісти
вчера выводил старые зависшие в вэбманях евро.... посушил мозг, как это сделать - было не просто но забрал.... и вам советую!
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31.07.2021 08:20 Відповісти
В американском посольстве исчезнет русский дух.
Это когда каждая кухарка и уборщица может управлять танком или шпионскими гаджетами.
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31.07.2021 05:29 Відповісти
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe булдe узкого язька
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31.07.2021 20:44 Відповісти
Надо всех сократить-оставить одно диппредставительство на во Владивостоке
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31.07.2021 05:31 Відповісти
консульство в симфере) и принимать по украинским паспортам)
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31.07.2021 09:06 Відповісти
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1319
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31.07.2021 05:32 Відповісти
Порошенко звонит Байдену й каже...
Mr. Байден,тут українці кажуть що ви зраду зрадную розвели на увесь Білий Світ і Білий Дім...
Байден подумал й каже...,та то я пошуткував з Меркель,у стилі 95 кварталу,бо вона огент КГБіста Путлєра та ШТАЗі зі стажем великим...
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31.07.2021 05:37 Відповісти
На сентябрских выборах в Германии победу может одержать Анналена Бербок,ярая антироссиякая дама из партии "Союз 90/Зеленые",с 2018 года она занимает пост председателя партии совместно с Робертом Хабеком...,Дай Боже що буде так... Новий Канцлер,нова й політика
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31.07.2021 05:48 Відповісти
Германия играет ключевую роль в ЕС,а значт Мавзолейные хмыри будут любым способом обситать Бербок и ее партию,вплоть до хакерских атак на ее интернет-ресурсы...,эти крысы пойдут на все...,но есть в этом и +...,все узнают на кого сделали ставку в Германии крысы Путлера...
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31.07.2021 06:01 Відповісти
Ватники будут в трауре, хана батистовым портянкам и кирзачам, снова в лапти и онучи
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31.07.2021 06:17 Відповісти
Такое поведение Америки развязывает руки россии и она дальше может быковать на международной арене.
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31.07.2021 06:51 Відповісти
Сильна і потужна Америка закінчилася після Рейгана
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31.07.2021 08:12 Відповісти
Теперь парашники и бульбаши визы в США смогут получить только в Северной Корее.
Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8303
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31.07.2021 07:29 Відповісти
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe будe узкого язька
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31.07.2021 20:46 Відповісти
Узке-йазична челюсть не позволит.
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01.08.2021 13:55 Відповісти
, Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства и продолжат поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией"


Фляг вам у руки довпойопи, ще вмиється цими *предсказуемыми и стабильными отношениями * з расеей
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31.07.2021 08:10 Відповісти
вмиєтеся*
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31.07.2021 08:13 Відповісти
Очень важная новость для Украины. Бугага.
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31.07.2021 08:14 Відповісти
А детей россиян, что живут в США в ответ отправить к родителям -- такой ответ возможен?
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31.07.2021 08:32 Відповісти
Давно пора
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31.07.2021 09:05 Відповісти
нeхай вчать англiйську бо у вiконцi тeпeр нe булдe узкого язька
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31.07.2021 20:47 Відповісти
Детишек русских с Америки домой отправьте учиться
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31.07.2021 09:32 Відповісти
Вообще в целом американскому народу глубоко наплевать сколько сотрудников в американском посольстве в раше.
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31.07.2021 09:35 Відповісти
Да хватит уже лебезить перед западом! Пора великой расии подняться с колен и ...опустить железный занавес! Закрыть дорогу тлетворному влиянию ,оградить правильнославящего человека от контактов ,а на границу вернуть Карацупу. Остаётся инет....Ввести цензуру и вернуть худсоветы! Ой, та и зачем суровым челябинцам та Америка???
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31.07.2021 10:02 Відповісти
Якщо проаналізувати , який % кацапів чи українців побували у США , то виявиться що США - наглухо закрита і не зовсім дружня до людей країна . Євросоюз значно і відкритіший і дружелюбніший . Треба дивитися , скільки людей за рік їздить в ЄС , а скільки в США . Тоді може виявитися , що американські дипустанови або взагалі не потрібні , або можуть бути у вигляді кількох службовців у одній винайнятій кімнаті в посольстві більш дружньої і відкритої для людей країни , куди люди реально можуть їздити (наприклад Туреччини , Польщі , Іспанії чи Єгипту ) . Який толк з посольства , якщо країна і так закрита для 99,8% людей ? Кількість працівників в посольстві США , як і їхня повна відсутність - абсолютно не зачіпає життя 99,8% українців .
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31.07.2021 10:28 Відповісти
Еспанія дуже дружня до українських лгбт спільнот. ((((Решта нашого люду для них фошисти,як наш Зозуля футболіст. Поспілкуйтесь з ним і ви побачите рівень»дружності» до наших та рівень іспанського русофільства.
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31.07.2021 10:38 Відповісти
Я знаю , що на відміну від США , в Іспанію віза м4ні не потрібна . І це головний критерій для нормальної людини , що Іспанія - більш дружня .
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31.07.2021 20:20 Відповісти
a при чому тут українці, розмова про підарашку
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01.08.2021 05:32 Відповісти
 
 