С 2022 года будет активизировано внедрение капельного орошения, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) анонсировал ускорение темпов развития капельного орошения в украинском сельском хозяйстве с 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза.

По его словам, вопрос об обеспечении водой сельского хозяйства был вынесен отдельным пунктом на заседании СНБО. Он уточнил, что речь идет об использовании систем орошения для обеспечения продовольственной безопасности Украины с учетом тенденций изменения климата и украинского сельского хозяйств.

"Со следующего года максимально будет внедряться нашими фермерами, нашими "частниками" то, что касается капельного орошения, скажем так, орошения в искусственных условиях", - заявил он.

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