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С 2022 года будет активизировано внедрение капельного орошения, - Данилов

С 2022 года будет активизировано внедрение капельного орошения, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) анонсировал ускорение темпов развития капельного орошения в украинском сельском хозяйстве с 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза. 

По его словам, вопрос об обеспечении водой сельского хозяйства был вынесен отдельным пунктом на заседании СНБО. Он уточнил, что речь идет об использовании систем орошения для обеспечения продовольственной безопасности Украины с учетом тенденций изменения климата и украинского сельского хозяйств.

"Со следующего года максимально будет внедряться нашими фермерами, нашими "частниками" то, что касается капельного орошения, скажем так, орошения в искусственных условиях", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4447) вода (921)


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Топ комментарии
+28
А вы, дебилы зеленые, здесь каким боком?
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31.07.2021 02:08 Ответить
+27
Кроме того, Данилову что, в ветеринарном техникуме не рассказывали, что никто для рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника капельный полив применять не будет? А тем, кому он нужен, его давно и без СНБО успешно применяют.
https://censor.net/ru/comments/locate/3280137/01921437-4ffb-7190-b4e5-d73714bb738a
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31.07.2021 02:23 Ответить
+18
Да они за канабис переживають)))
Нах им та кукуруза и рапс
Думают как между маком коноплю садить
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31.07.2021 03:03 Ответить
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а надої молока коли збільшите
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31.07.2021 09:03 Ответить
Вони ще народ, не по доїли нормально, тими тарифами i налогами.Ось i до фермирiв, вже скоро присосуться.
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31.07.2021 09:13 Ответить
"Поезд, стой! Раз, два!". ЗЕклоуны считают, что это по их команде солнце всходит. Капельное орошение уже используется везде, где есть возможности. Если у фермера или простого крестьянина таких возможностей нет, тои ничего и не будет. А господину Данилову давно пора заняться НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОБОРОНОЙ, все-таки он за это получает зарплату, и очень неплохую.
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31.07.2021 09:06 Ответить
Скажите кто нибудь Данилову, что колхозов уже давно нет...
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31.07.2021 09:09 Ответить
На следующем заседании СНБО в срочном порядке будет рассмотрен вопрос повышения жира в масле и недопущения его снижения
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31.07.2021 09:10 Ответить
Панове украинцы, валите в Канаду, США, создавайте там общины, рожайте детей и живите счастливо. Нечего работать на зедебилов. Вам перспективы здесь нет. Даже если рашенфашист всю Украину заселит мордвой, Украина погибнет, мордва-ленивая бездарь. Орошением пусть занимаются мокши и евреи
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31.07.2021 09:27 Ответить
Трильон форсунок вже установили?
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31.07.2021 09:45 Ответить
Все венгерские поля ( а Венгрия- сплошное поле) поливаются такими системами
З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов - Цензор.НЕТ 3236
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31.07.2021 09:52 Ответить
Сама дурнувата система!!! Нормальні господарі (татари наприклад) поливають у сутінках А серед дня краплі води на листі грають роль лінзи - обпікають листок Рослина хворіє і дає гірший урожай Це я Вам пояснюю як син агронома!
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31.07.2021 11:20 Ответить
Подтверждаю как агроном)))
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31.07.2021 22:15 Ответить
Я поливаю спрей шлангом вдень.Нічого не хворіє.А врожай огірків та томатів в цьому році гарний.
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31.07.2021 23:41 Ответить
Устиныч, твоя реинкарнация?
(Константин Устинович Черненко большое внмание уделял вопросам мелиорации)
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31.07.2021 10:05 Ответить
мне кажется, суть вопроса не освещена. орошение, осушение и пр. мелиорация это дыра в бюджете, похлеще "велiкого крадiвництва". "осваивать деньги" можно вагонными нормами, причем каждый год за одно и тоже.
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31.07.2021 10:21 Ответить
Россея ракеты строит а Данилов с Зеленский капельное орошение …ну как божья роса от знаменитого игруна на рояле…орошают НАРИД ЧТОБ НЕ ВЫХОДИЛ НА ТАРИФНЫЙ МАЙДАН которого они так бояться как огня!
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31.07.2021 11:24 Ответить
... будет активизировано внедрение капельного орошения. Наконец-то !!!
З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов - Цензор.НЕТ 8801
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31.07.2021 11:25 Ответить
наши "частники" сказали: "так точно! исполним решения ЗЕльоной партии!" 😕
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31.07.2021 13:34 Ответить
Після Великого Будівництва підкралося Велике Крапельництво,
но воровать меньше не стали 😟
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31.07.2021 13:37 Ответить
Это правильно,.
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22.10.2021 08:21 Ответить
Данилов супер
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22.10.2021 08:22 Ответить
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