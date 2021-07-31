З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) анонсувала прискорення темпів розвитку крапельного зрошення в українському сільському господарстві з 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу.

За його словами, питання про забезпечення водою сільського господарства було винесено окремим пунктом на засіданні РНБО. Він уточнив, що йдеться про використання систем зрошення для гарантування продовольчої безпеки України з урахуванням тенденцій зміни клімату та українського сільського господарства.

"З наступного року максимально буде впроваджуватися нашими фермерами, нашими "приватниками" те, що стосується крапельного зрошення, скажемо так, зрошення в штучних умовах", - заявив він.

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