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З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов

З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) анонсувала прискорення темпів розвитку крапельного зрошення в українському сільському господарстві з 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу.

За його словами, питання про забезпечення водою сільського господарства було винесено окремим пунктом на засіданні РНБО. Він уточнив, що йдеться про використання систем зрошення для гарантування продовольчої безпеки України з урахуванням тенденцій зміни клімату та українського сільського господарства.

"З наступного року максимально буде впроваджуватися нашими фермерами, нашими "приватниками" те, що стосується крапельного зрошення, скажемо так, зрошення в штучних умовах", - заявив він.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2303) вода (1187)


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Топ коментарі
+28
А вы, дебилы зеленые, здесь каким боком?
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31.07.2021 02:08 Відповісти
+27
Кроме того, Данилову что, в ветеринарном техникуме не рассказывали, что никто для рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника капельный полив применять не будет? А тем, кому он нужен, его давно и без СНБО успешно применяют.
https://censor.net/ru/comments/locate/3280137/01921437-4ffb-7190-b4e5-d73714bb738a
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31.07.2021 02:23 Відповісти
+18
Да они за канабис переживають)))
Нах им та кукуруза и рапс
Думают как между маком коноплю садить
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31.07.2021 03:03 Відповісти
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а надої молока коли збільшите
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31.07.2021 09:03 Відповісти
Вони ще народ, не по доїли нормально, тими тарифами i налогами.Ось i до фермирiв, вже скоро присосуться.
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31.07.2021 09:13 Відповісти
"Поезд, стой! Раз, два!". ЗЕклоуны считают, что это по их команде солнце всходит. Капельное орошение уже используется везде, где есть возможности. Если у фермера или простого крестьянина таких возможностей нет, тои ничего и не будет. А господину Данилову давно пора заняться НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОБОРОНОЙ, все-таки он за это получает зарплату, и очень неплохую.
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31.07.2021 09:06 Відповісти
Скажите кто нибудь Данилову, что колхозов уже давно нет...
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31.07.2021 09:09 Відповісти
На следующем заседании СНБО в срочном порядке будет рассмотрен вопрос повышения жира в масле и недопущения его снижения
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31.07.2021 09:10 Відповісти
Панове украинцы, валите в Канаду, США, создавайте там общины, рожайте детей и живите счастливо. Нечего работать на зедебилов. Вам перспективы здесь нет. Даже если рашенфашист всю Украину заселит мордвой, Украина погибнет, мордва-ленивая бездарь. Орошением пусть занимаются мокши и евреи
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31.07.2021 09:27 Відповісти
Трильон форсунок вже установили?
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31.07.2021 09:45 Відповісти
Все венгерские поля ( а Венгрия- сплошное поле) поливаются такими системами
З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов - Цензор.НЕТ 3236
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31.07.2021 09:52 Відповісти
Сама дурнувата система!!! Нормальні господарі (татари наприклад) поливають у сутінках А серед дня краплі води на листі грають роль лінзи - обпікають листок Рослина хворіє і дає гірший урожай Це я Вам пояснюю як син агронома!
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31.07.2021 11:20 Відповісти
Подтверждаю как агроном)))
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31.07.2021 22:15 Відповісти
Я поливаю спрей шлангом вдень.Нічого не хворіє.А врожай огірків та томатів в цьому році гарний.
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31.07.2021 23:41 Відповісти
Устиныч, твоя реинкарнация?
(Константин Устинович Черненко большое внмание уделял вопросам мелиорации)
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31.07.2021 10:05 Відповісти
мне кажется, суть вопроса не освещена. орошение, осушение и пр. мелиорация это дыра в бюджете, похлеще "велiкого крадiвництва". "осваивать деньги" можно вагонными нормами, причем каждый год за одно и тоже.
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31.07.2021 10:21 Відповісти
Россея ракеты строит а Данилов с Зеленский капельное орошение …ну как божья роса от знаменитого игруна на рояле…орошают НАРИД ЧТОБ НЕ ВЫХОДИЛ НА ТАРИФНЫЙ МАЙДАН которого они так бояться как огня!
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31.07.2021 11:24 Відповісти
... будет активизировано внедрение капельного орошения. Наконец-то !!!
З 2022 року буде активізовано впровадження крапельного зрошення, - Данілов - Цензор.НЕТ 8801
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31.07.2021 11:25 Відповісти
наши "частники" сказали: "так точно! исполним решения ЗЕльоной партии!" 😕
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31.07.2021 13:34 Відповісти
Після Великого Будівництва підкралося Велике Крапельництво,
но воровать меньше не стали 😟
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31.07.2021 13:37 Відповісти
Это правильно,.
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22.10.2021 08:21 Відповісти
Данилов супер
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22.10.2021 08:22 Відповісти
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