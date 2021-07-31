Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях 1 августа, - ГСЧС
В западных областях Украины в воскресенье, 1 августа днем ожидаются грозы, местами град и шквалы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Госслужба по ЧС.
"Днем 1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Roman Rjevskiy
показать весь комментарий31.07.2021 20:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль