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Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях 1 августа, - ГСЧС

Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях 1 августа, - ГСЧС

В западных областях Украины в воскресенье, 1 августа днем ожидаются грозы, местами град и шквалы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Госслужба по ЧС.

"Днем 1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шквалы, грозы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

погода (2819) ГСЧС (5062)


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31.07.2021 20:01 Ответить
 
 