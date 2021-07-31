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Погіршення погодних умов очікується у західних областях 1 серпня, - ДСНС

Погіршення погодних умов очікується у західних областях 1 серпня, - ДСНС

У західних областях України в неділю, 1 серпня, вдень очікуються грози, місцями град і шквали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держслужба з НС.

"Вдень 1 серпня у західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

погода (791) ДСНС (5194)


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В старину, если гонец приносил плохую новость - ему отрубали голову!.....
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31.07.2021 20:01 Відповісти
 
 