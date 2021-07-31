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Новости Олимпиада-2020
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"Эта медаль для меня многое значит", - Свитолина об олимпийской бронзе

"Бронзовый" призер Олимпиады в Токио в одиночном теннисе Элина Свитолина рассказала, что выиграть ей помог характер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НОК Украины.

В сообщении отмечается: "В напряженном матче наша теннисистка Элина Свитолина сумела завоевать историческую бронзу для украинского тенниса!"

Также приведенв прямая речь спортсменки: "После проигрыша было очень сложно вернуться в колею. Я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась, и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная. Рада, что мне удалось и это медаль для меня многое значит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свитолина завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020

Олимпиада (1137) теннис (156) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+13
молодчинка, дівчинка! ВІТАЄМО !!!!
"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську "бронзу" - Цензор.НЕТ 7532

.
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31.07.2021 16:43 Ответить
+10
Молодец Элина !!! От всей души поздравляю !!!
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31.07.2021 16:38 Ответить
+8
Молодець Еліна , мої поздоровлення . .!! Ех х ,, якби ж то такий переможний настрій ,у тебе був у попередній грі .
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31.07.2021 16:42 Ответить
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Молодец Элина !!! От всей души поздравляю !!!
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31.07.2021 16:38 Ответить
Молодець Еліна , мої поздоровлення . .!! Ех х ,, якби ж то такий переможний настрій ,у тебе був у попередній грі .
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31.07.2021 16:42 Ответить
молодчинка, дівчинка! ВІТАЄМО !!!!
"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську "бронзу" - Цензор.НЕТ 7532

.
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31.07.2021 16:43 Ответить
Это была очная борьба за 65-е место в общем зачете с Казахстаном. Честно говоря Казахстан удивляет отсутствием медалей.
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31.07.2021 16:58 Ответить
Умничка, заслужила!\ даже золото, но так бывает, верю, что Света еще возьмет золото
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31.07.2021 17:01 Ответить
Она Элина
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31.07.2021 17:03 Ответить
Прошу прощения, я немного задумался о прекрасной даме, они все для меня сейчас Светы) .
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31.07.2021 17:05 Ответить
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31.07.2021 17:15 Ответить
ХАРАКТЕР!!!!!
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31.07.2021 17:02 Ответить
Дякую, вітаю від харків'ян! Ти є наше Сонечко!
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31.07.2021 17:04 Ответить
По нику видно что вы не патриот.
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31.07.2021 17:36 Ответить
Where in the States are you from?
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31.07.2021 17:43 Ответить
Наши женщины лучшие.
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31.07.2021 17:38 Ответить
А мужики - гамно! Это о политиках украинских!
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31.07.2021 20:37 Ответить
А виступи на мацквє теж дуже багато значять??? Чи просто двадцять баксів, то двадцять баксів???
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31.07.2021 22:37 Ответить
Я Б ТЕБЯ ПОЛЮБИЛ ЕСЛИ Б ТЫ УКРАИНЦА ВЫБРАЛА !)
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01.08.2021 06:42 Ответить
 
 