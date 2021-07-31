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"Эта медаль для меня многое значит", - Свитолина об олимпийской бронзе
"Бронзовый" призер Олимпиады в Токио в одиночном теннисе Элина Свитолина рассказала, что выиграть ей помог характер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НОК Украины.
В сообщении отмечается: "В напряженном матче наша теннисистка Элина Свитолина сумела завоевать историческую бронзу для украинского тенниса!"
Также приведенв прямая речь спортсменки: "После проигрыша было очень сложно вернуться в колею. Я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась, и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная. Рада, что мне удалось и это медаль для меня многое значит".
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