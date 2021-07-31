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Новини Олімпіада-2020
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"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську бронзу

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо в одиночному тенісі Еліна Світоліна розповіла, що виграти їй допоміг характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НОК України.

У повідомленні зазначається:"У напруженому матчі наша тенісистка Еліна Світоліна зуміла вибороти історичну бронзу для українського тенісу! Ось як сама спортсменка прокоментувала свій виступ:

"Після програшу було дуже складно повернутися в колію. Я просто намагалася боротися до кінця, не здаватися, віддала просто всі сили, які залишилися. Перший сет був поганий з мого боку. Я боролась, і думаю, що саме характер повернув мене до матчу і ця перемога просто неймовірна. Рада, що мені вдалося і ця медаль для мене означає багато".

Також читайте: Світоліна виборола бронзу на Олімпіаді-2020

Олімпіада (687) теніс (124) Світоліна (51)


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Топ коментарі
+13
молодчинка, дівчинка! ВІТАЄМО !!!!
"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську "бронзу" - Цензор.НЕТ 7532

.
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31.07.2021 16:43
+10
Молодец Элина !!! От всей души поздравляю !!!
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31.07.2021 16:38
+8
Молодець Еліна , мої поздоровлення . .!! Ех х ,, якби ж то такий переможний настрій ,у тебе був у попередній грі .
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31.07.2021 16:42
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Молодец Элина !!! От всей души поздравляю !!!
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31.07.2021 16:38 Відповісти
Молодець Еліна , мої поздоровлення . .!! Ех х ,, якби ж то такий переможний настрій ,у тебе був у попередній грі .
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31.07.2021 16:42 Відповісти
молодчинка, дівчинка! ВІТАЄМО !!!!
"Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську "бронзу" - Цензор.НЕТ 7532

.
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31.07.2021 16:43 Відповісти
Это была очная борьба за 65-е место в общем зачете с Казахстаном. Честно говоря Казахстан удивляет отсутствием медалей.
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31.07.2021 16:58 Відповісти
Умничка, заслужила!\ даже золото, но так бывает, верю, что Света еще возьмет золото
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31.07.2021 17:01 Відповісти
Она Элина
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31.07.2021 17:03 Відповісти
Прошу прощения, я немного задумался о прекрасной даме, они все для меня сейчас Светы) .
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31.07.2021 17:05 Відповісти
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31.07.2021 17:15 Відповісти
ХАРАКТЕР!!!!!
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31.07.2021 17:02 Відповісти
Дякую, вітаю від харків'ян! Ти є наше Сонечко!
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31.07.2021 17:04 Відповісти
По нику видно что вы не патриот.
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31.07.2021 17:36 Відповісти
Where in the States are you from?
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31.07.2021 17:43 Відповісти
Наши женщины лучшие.
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31.07.2021 17:38 Відповісти
А мужики - гамно! Это о политиках украинских!
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31.07.2021 20:37 Відповісти
А виступи на мацквє теж дуже багато значять??? Чи просто двадцять баксів, то двадцять баксів???
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31.07.2021 22:37 Відповісти
Я Б ТЕБЯ ПОЛЮБИЛ ЕСЛИ Б ТЫ УКРАИНЦА ВЫБРАЛА !)
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01.08.2021 06:42 Відповісти
 
 