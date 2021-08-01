За июнь заробитчане перевели в страну более миллиарда долларов, - Нацбанк
Объем частных переводов в Украину из-за границы за июнь 2021 года составил 1 млрд 109 млн долларов. Это на 16,2% больше, чем годом ранее (954 млн долларов).
Как передает Цензор.НЕТ такую статистику опубликовал Национальный банк Украины.
Всего по данным НБУ за январь-июнь 2021 года в Украину поступило 6205 млн долларов, что на 11,6% больше, чем годом ранее (5559 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июне 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2 млрд 337 млн долларов, что на 121 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2 млрд 216 млн долларов).
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Другое дело что ненасытные ребятки из государства хотят, чтобы заробитчане платили еще и налоги на труд, хотя трудяться заробитчане за пределами Украины и налоги платят там же. Но пока что они не знают как это сделать. Ждем когда Гетьманцев придумает какую-нибудь Дия Сити для заробитчан.
Почему Украина это только маленькая кучка людей, сидящих на Банковой или на Грушевского? А как же все остальные? Почему не учтены их интересы?
А сколько миллиардов долларов за июль вернули в Украину олигархи ?
https://biz.nv.ua/markets/rabota-v-polshe-kolichestvo-ukrainskih-uchiteley-zarobitchan-zametno-uvelichilos-etim-letom-50173256.html
Але, банкиры - Украина - це Европа , считайте все в евро , как все европейские страны
Хоть бы Вас ЗЕмарадеры налогом не обложили.
отбирать на шару
канал шаровых денег ....
эти мрази себе облигации продают с хорошим процентом, а люди карлят на них ...
Залишилось одне питання - відсоток. Який відсоток дерти з работяг? Бо взагалі без податків можуть працювати тільки олігархи, а работяги мають платити по максімуму
А скільки лаве , за цей же час , вивів з України каломойша з рінаткою ,, чому Нацбанк це не оприлюднює ??
Економіка ЄС потроху вичухується від ковіду, і хоча чергових лохдаунів та закриття кордонів не уникнути, попит на гастарбайтерів зростатиме й далі - біженці, як свідчить євростатистика, до роботи не рвуться (а часто й не надаються) і дедалі більша їх частина воліє сидіти на соціалі. Зате українці, а тепер і бідоруси, - willkommen. І їх там стає дедалі більше.
А як свідчить досвід польської заробкової міграції, назад повертатися ніхто з остарбайтерів не поспішає: навіть після брекситу поляки, що полишили Брекситанію (а таких виявилося не так вже й багато), додому не рвуться і перебираються в Норвегію, Данію, Голандію, Штати, Канаду а навіть в Австралію... Та що найцікавіше - брекситанці потроху починають за ними скучати, бо хоч брексит ще не розгорнувся на повну силу, альбіонівці почали помічати, що ті мігранти та біженці, які їх так дратували в ЄС, насправді не так з континентальної Європи до них панаєхалі, як з цілком співдружніх країн - колишніх колоній, і брексит на це, якшо якось і вплинув, то тільки у гіршу сторону.
ВКЛАСТИСЬ У ЛЬВІВСЬКІ НОВОБУДОВИ.(КУПУЮТЬ,БО БІЛЬШЕ НЕ БАЧАТЬ ШЛЯХІВ)
Не всі розуміють реалії-надувається спекулятивна "бульбашка житла"..
Коли"лусне",втратять усі,-хто останні роки купує житло.. особливо у "висотках"..і не лише у "висотках"
питання лише -коли і на скільки впадуть ціни-на 30,50 чи більше відсотків..
звичайно,власники цих "інвестиційних пірамід" встигнуть з баблом "звалити" з України
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поскорее!