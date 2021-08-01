За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2021 року становить 1 млрд 109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів).

Як передає Цензор.НЕТ, таку статистику опублікував Національний банк України.

Загалом, за даними НБУ, за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року за неформальними каналами в Україну було переказано 2 млрд 337 млн ​​доларів, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2 млрд 216 млн доларів).

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