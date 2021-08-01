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За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк

За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2021 року становить 1 млрд 109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів).

Як передає Цензор.НЕТ, таку статистику опублікував Національний банк України.

Загалом, за даними НБУ, за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року за неформальними каналами в Україну було переказано 2 млрд 337 млн ​​доларів, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2 млрд 216 млн доларів).

Читайте також: Перекази заробітчан з-за кордону ростуть: від початку року в Україну надійшло понад $5 млрд, - НБУ

Автор: 

валюта (2359) заробітчани (673) грошові перекази (217)


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Топ коментарі
+20
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5538
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01.08.2021 09:40
+17
Эти деньги сразу вольются в экономику Украины, т к их будут тратить на жизненные вопросы
А сколько миллиардов долларов за июль вернули в Украину олигархи ?
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01.08.2021 09:39
+14
ці гроші вже в кишенях Ахметова і Коломойського через тарифи, завищені ціни і податки.
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01.08.2021 09:39
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Это им хотят инвестняню напарить?
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01.08.2021 09:30 Відповісти
Каждому инвестзаробитчанену по инвест няни , а то других походу нет - а власть придержащим кушать хочется
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01.08.2021 09:37 Відповісти
Запрячь в инвестняни точнее сказать.
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01.08.2021 09:45 Відповісти
"Семь нянь,инвестор без глаза."
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01.08.2021 09:46 Відповісти
Такие победоносные радостные заявления как бы говорят, что надо всё население Украины отправить на панщину. Вот только если все уедут, то кому будут идти перечисления?
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01.08.2021 10:48 Відповісти
Именно им. В ДФС столько нянь без дела штаны и юбки просиживают! А у этих нянь тоже детки есть, тоже кушать хотят. Сейчас только команда "фас!" прозвучит и останутся от этих миллиардов жалкие копеечки. И не придут сюда больше эти миллиарды.
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01.08.2021 12:30 Відповісти
https://www.newsroom.kh.ua/news/dokumenty-podtverzhdayushchie-vedenie-biznesa-glavoy-hoga-timchuk-v-krymu-peredali-prezidentu-i ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ГЛАВОЙ ХОГА ТИМЧУК В КРЫМУ, ПЕРЕДАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ И ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ

За июнь заробитчане перевели в страну более миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6955
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01.08.2021 09:31 Відповісти
Опупеть
«Отель осуществляет непрерывную коммерческую деятельность, в нем отдыхали руководство ГИБДД Москвы, Росгвардии, руководство Росимущества Крыма.»
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01.08.2021 09:45 Відповісти
Вот зря они зеледенту эти документы передали. Сейчас оно обидится за свою недвижимость в Крыму и начнет мстить.
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01.08.2021 09:51 Відповісти
Это как неформальные каналы и как узнали (до доллара)? И второе, вот бы и их обложить налогами. Мечта каждой власти.
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01.08.2021 09:32 Відповісти
Так уже обложили налогами на потребление. НДС, акцизы, пошлины заложены в цене каждого товара. При покупке недвижки или автомобиля тоже куча поборов.
Другое дело что ненасытные ребятки из государства хотят, чтобы заробитчане платили еще и налоги на труд, хотя трудяться заробитчане за пределами Украины и налоги платят там же. Но пока что они не знают как это сделать. Ждем когда Гетьманцев придумает какую-нибудь Дия Сити для заробитчан.
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01.08.2021 09:44 Відповісти
Между странами подписаны договора Об избежании двойного налогообложения, поэтому в двух странах один и тот же человек платить налоги не должен. Для этого надо договора расторгнуть, что ЕС не разрешит. Кстати Россия расторгает такие договора, чтобы все налоги ее граждан или западных фирм, которые работают на территории России, оставались у нее. Украине надо такие договора расторгнуть, т к на самом деле они Украине не выгодны.
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01.08.2021 10:53 Відповісти
Простите, но кто такой этот Украина, которому договора не выгодны? Заробитчане это Украина или не Украина?
Почему Украина это только маленькая кучка людей, сидящих на Банковой или на Грушевского? А как же все остальные? Почему не учтены их интересы?
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01.08.2021 13:21 Відповісти
Не совсем верно. Не со всеми странами заключены договора. Да и по украинскому законодательству, если заробитчанин перечисляет деньги своему родственнику, то родственник обязан платить налог 15%. ..Но там масса путей как это можно обойти.
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02.08.2021 03:25 Відповісти
Рантье.
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01.08.2021 09:36 Відповісти
Эти деньги сразу вольются в экономику Украины, т к их будут тратить на жизненные вопросы
А сколько миллиардов долларов за июль вернули в Украину олигархи ?
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01.08.2021 09:39 Відповісти
Мне тоже интересно знать сколько получила Украина от продажи "рошенок" в тоталитарной Белоруси.
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01.08.2021 09:46 Відповісти
а скільки Зеленський заробив на продажі ТВ-продуктів в Росію, вас не цікавить?
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01.08.2021 09:49 Відповісти
И это тоже.
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01.08.2021 10:27 Відповісти
Не вольются. Их сразу оприходуют чиновники в качестве налогов и акцизов *на воздух*, на *зельоные тарифы* на пошлины и с помощью Ахметки, Пинчука и прочей мразоты сосущей кровь народа, раздербанят и выведут в офшоры. Каждый год заробитчане пересылают в Украину до 20млрд$$$$ а Украина все беднее и беднее. Куда по вашему идут ети деньги?
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01.08.2021 09:50 Відповісти
ці гроші вже в кишенях Ахметова і Коломойського через тарифи, завищені ціни і податки.
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01.08.2021 09:39 Відповісти
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5538
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01.08.2021 09:40 Відповісти
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01.08.2021 14:16 Відповісти
Мне интересно,этот Стефанив дурак,или провокатор?Еще ни один заробитчанин,ни в одной стране Европы,не зарабатывал на сельхозработах 2 или 3 тысячи евро.В Португалии на парниках заработок в час 2,5 евро.Не надо врать даже в мелочах.Поедь и заработай эти з тыс.,да еще и в Польше...
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01.08.2021 17:42 Відповісти
Я понимаю что тяжело жить подслеповатым и читать все внимательно, А еще когда сам дофантазируешь написанное. Но это сказал не Стефанив. Вы уж держитесь там с таким-то зрением и фантазией.

https://biz.nv.ua/markets/rabota-v-polshe-kolichestvo-ukrainskih-uchiteley-zarobitchan-zametno-uvelichilos-etim-letom-50173256.html
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01.08.2021 18:52 Відповісти
НАЦБАНК занимается дурней - заробитчане в Украину заводят евро , т к работают в Европе 😀😀😀
Але, банкиры - Украина - це Европа , считайте все в евро , как все европейские страны
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01.08.2021 09:41 Відповісти
Это как в совке зерно не в тонная мерили а в пудах! Чтоб больше казалось!!!
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01.08.2021 09:54 Відповісти
Не говори дурниць. Більшість заробітчан працюють в Польщі. І вони везуть додому долари та частково злоті. Ніхто в єврах свої зарплати не рахує.
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01.08.2021 10:55 Відповісти
Налоги для заробитчан. Как власть Зеленского надумала пополнять бюджет./ Пополнять бюджет для нужных и уважаемых кодланом Коломойского людей. Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства".
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01.08.2021 09:44 Відповісти
Взял билет в Чехию на 24 августа,поеду к брату отмечать 30 летие дохлости СссрЗа червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6338
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01.08.2021 09:46 Відповісти
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5648
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01.08.2021 09:49 Відповісти
Скучно жить без ГУЛАГа Сралина просрашего вяликий и магучий Ссср...За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 582
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01.08.2021 09:51 Відповісти
Народ и без помощи власти может прожить. Зачем нам такая власть если вместо помогать народу который завозит в Украину десятки миллиардов валюты, власть помогает дотациями и льготами Ахметова и КО которые официально копейки платят в бюджет а неофициально только из него воруют.
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01.08.2021 09:53 Відповісти
Кормильцы Вы наши.
Хоть бы Вас ЗЕмарадеры налогом не обложили.
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01.08.2021 09:55 Відповісти
Наивный. Уже давно обложили. Только не все ето замечают или не хотят верить. Загляните в платежки или цены в магазинах. Не замечаете что на 100% вырасли все цены всего лишь за год и на 1000% за последние 5 лет?
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01.08.2021 10:02 Відповісти
Куб обрезной доски который в прошлом году стоил 3400грн сегодня стоит более 8000грн/куб. Вон заказчик привез пару кубов спичек чтобы секономить и мои рабочие пытаются из етого говна слепить ему крышу. И как она будет держать нагрузку от снега или урагана даже думать не хочу потому что даже если бить в тонкую доску гвоздь она или раскалывается или ты в нее не попадешь
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01.08.2021 10:34 Відповісти
Юра,купи дрель,сначала аккуратно рассверли,а потом забей гвоздик.Можно и 40- ковку расколоть,если взять 200 гвоздь и бить в край...
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01.08.2021 17:46 Відповісти
Походу двухсотку тебе в детстве в одно место забили. Ты хоть раз крышу строил? Или доску в руках держал? Какая дрель на крыше, когда по ведру гвоздей в день нужно забить? Может пластилин и скотч предложишь. Когда нужно состыковать две обрешоточной доски на 35мм стропилине (40мм ето когда она только распиленная не усела высохнуть и то в лучшем случае). Хочешь не хочешь а в край лупить гвоздями нужно. А то что ету тонкую стропилину крутит и прогибает так ето молчу.
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01.08.2021 22:15 Відповісти
Юрик,который строит крышу,возьми на крышу шуруповерт на аккумуляторах.Один сверлит,второй бьет гвоздики,дурачек.А если не умеешь забивать гвозди,не жлобься,возьми специалиста...
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02.08.2021 07:27 Відповісти
отопление, эл.энергия, 20% только ндс - мрази давно научились эти деньги
отбирать на шару
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01.08.2021 10:06 Відповісти
Как минимум 30% єтих денег отбираются в виде налогов. Налоги включены в стоимость товаров на територии Украины.
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01.08.2021 10:39 Відповісти
Ненасытная и воровская власть отбирает эти деньги ценами на продукты(уже выше,чем в Европе),тарифами на коммуналку,ценами на медикаменты и т.д.
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01.08.2021 11:18 Відповісти
вот если бы заробитчане объединились и прикрыли ублюдкам типа охметова и зеленского
канал шаровых денег ....
эти мрази себе облигации продают с хорошим процентом, а люди карлят на них ...
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01.08.2021 10:04 Відповісти
Зараз десь на Банковій у декого загорілись очі і руки потягнулись до проекта указу про оподаткування заробітчан
Залишилось одне питання - відсоток. Який відсоток дерти з работяг? Бо взагалі без податків можуть працювати тільки олігархи, а работяги мають платити по максімуму
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01.08.2021 10:07 Відповісти
А люди все їдуть і їдуть на роботу за кордон. Правда ще ні один прокурор чи суддя чомусь не поїхав.
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01.08.2021 10:19 Відповісти
.Та хто ж їх там візьме на роботу , коли весь ЕС знає наскільки вони продажні і корумповані .
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01.08.2021 10:58 Відповісти
абсолютно липове число, бо НБУ ну ніяк не може знати скільки пройшло через "неофіційні канали надходження грошей"
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01.08.2021 10:21 Відповісти
факт. львиная доля нелегально идет
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01.08.2021 10:28 Відповісти
Почему нелегально? Идет наличкой в обход банковской системьі, но ничего нелегального в том нет.
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01.08.2021 11:11 Відповісти
средства перемещаемые через границы подлежат декларированию. возят бусиками за мзду и без проверки.
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01.08.2021 11:21 Відповісти
Можна ввозити до 10к євро без декларації.
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01.08.2021 11:27 Відповісти
хто там рахує, скількі грошей везе бус 5 тонн з італіі чи франціі, серед іншого краму. все повз таможню
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01.08.2021 11:42 Відповісти
Т.е. єто нижняя граница, на самом деле цифрьі куда больше. Я сам когда приезжаю то всегда привожу наличку.
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01.08.2021 11:13 Відповісти
воу, полегче. зелупонь тырить не успевает
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01.08.2021 10:28 Відповісти
За июнь заробитчане перевели в страну более миллиарда долларов, - Нацбанк)) .

А скільки лаве , за цей же час , вивів з України каломойша з рінаткою ,, чому Нацбанк це не оприлюднює ??
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01.08.2021 10:34 Відповісти
Саака каже, що на рік 37 млрд. дол. Тобто на місяць чиновники і олігархи мінімум три ярди зелені крадуть
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01.08.2021 15:15 Відповісти
Цікаво,скількі грошей вивела з бюджета корумпована гидота ???)))
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01.08.2021 10:41 Відповісти
Більшість грошей везуть налом. Так що цю цифру треба умножати мінімум на півтора, а то й на два.
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01.08.2021 10:58 Відповісти
От не даремно ж Майдан стояв за безвіз - невдовзі це може стати основним джерелом надходжень від експорту наших виробників.
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01.08.2021 10:59 Відповісти
безвиз к трудоустройству имеет такое же отношение, как роисся к руси
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01.08.2021 11:22 Відповісти
Поки безвіз у нас був лише з братніми агресорами, легальних українських виробників в Європі було значно менше. Хоч офіційно той острибаний євробезвіз ніяким безвізом не є і права на працевлаштування не надає, то "добратися до працедавця" дозволяє, а далі вже підключаються "місцеві обставини" - офіційні та неофіціійні. Тіньове працевлаштування нікуди не поділося, і в Німеччині, наприклад, аж 75% "домработніц" працюють саме в такому затінку.
Економіка ЄС потроху вичухується від ковіду, і хоча чергових лохдаунів та закриття кордонів не уникнути, попит на гастарбайтерів зростатиме й далі - біженці, як свідчить євростатистика, до роботи не рвуться (а часто й не надаються) і дедалі більша їх частина воліє сидіти на соціалі. Зате українці, а тепер і бідоруси, - willkommen. І їх там стає дедалі більше.
А як свідчить досвід польської заробкової міграції, назад повертатися ніхто з остарбайтерів не поспішає: навіть після брекситу поляки, що полишили Брекситанію (а таких виявилося не так вже й багато), додому не рвуться і перебираються в Норвегію, Данію, Голандію, Штати, Канаду а навіть в Австралію... Та що найцікавіше - брекситанці потроху починають за ними скучати, бо хоч брексит ще не розгорнувся на повну силу, альбіонівці почали помічати, що ті мігранти та біженці, які їх так дратували в ЄС, насправді не так з континентальної Європи до них панаєхалі, як з цілком співдружніх країн - колишніх колоній, і брексит на це, якшо якось і вплинув, то тільки у гіршу сторону.
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01.08.2021 13:47 Відповісти
надо в школе вместо английского польский преподавать ..
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01.08.2021 11:05 Відповісти
як правильно заробітчанам "згноїти" долари в Україні?!

ВКЛАСТИСЬ У ЛЬВІВСЬКІ НОВОБУДОВИ.(КУПУЮТЬ,БО БІЛЬШЕ НЕ БАЧАТЬ ШЛЯХІВ)
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8104

Не всі розуміють реалії-надувається спекулятивна "бульбашка житла"..
Коли"лусне",втратять усі,-хто останні роки купує житло.. особливо у "висотках"..і не лише у "висотках"
питання лише -коли і на скільки впадуть ціни-на 30,50 чи більше відсотків..
звичайно,власники цих "інвестиційних пірамід" встигнуть з баблом "звалити" з України
----------------------------
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01.08.2021 11:42 Відповісти
Выглядит как реклама. Сваливайте из страны за бугор, да
поскорее!
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01.08.2021 12:12 Відповісти
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 292
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01.08.2021 13:35 Відповісти
За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2798
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01.08.2021 13:43 Відповісти
Саша Бычек,ну вот мы и пришли к совку.При совке зарплата чиновника и хорошего рабочего особо не отличалась.У чиновника просто была возможность,у высшего чиновника,отовариваться в спецмагазинах,получать путевки на оздоровление,короче все то,что сейчас имеют депутаты и их помощники и дальше по списку-кабмин,судьи,прокуроры и т.д и т.п..Ничего не изменилось...
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01.08.2021 17:54 Відповісти
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nashogo-cvitu-po-vsomu-svitu-116036.html Презентація містить інформацію про географію української діаспори, -це країни,кількість українців, пізнавальні матеріали.

За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 3181
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01.08.2021 14:27 Відповісти
Да.,хлеб заробитчанина не лёгок, по себе сужу. Но здесь в Европе предлагают работу с достойной оплатой даже людям за 50. А попробуйте в Украине в таком возрасте устроится на приличную работу сейчас. В лучшем случае- или сторожем за копейки или грузчиком.
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01.08.2021 23:56 Відповісти
Со временем и этот "доход" для Украины иссякнет. Украинцы постепенно перевезут свои семьи за границу, а родители к сожалению вечно жить не будут.
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02.08.2021 03:30 Відповісти
Какой обкуренный нарисовал такую цифру?Гривен один лярд,я согласен.При таких показателях на какой хрен нужен МВФ и труба с газом?Унижаться перед банкирами и кацапами не имеет смысла...
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02.08.2021 07:23 Відповісти
 
 