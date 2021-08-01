За сутки 31 июля вакцинировали почти 70 тысяч человек, - Минздрав
В течение суток 31 июля от коронавируса в Украине привили 68 499 украинцев, при этом первую прививку получили 45 597 человек, полностью завершили иммунизацию – 22 902.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"68 499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021. Одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы – 22 902 человека", - отмечается в информации.
Отмечается, что в течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки, 319 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 3571447 человек, из них получили одну дозу - 3571445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2023258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5594703 прививки", - отметили в Минздраве.
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А отсрочила некие процессы и обеспечила мутацию вируса.
ти в якій секті?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/massive-crowds-protest-vaccine-passports-mandatory-vaccinations-france/
https://www.cbsnews.com/news/france-protest-covid-virus-pass-vaccine/ (посилання для ліваків)
У них еще шанс воспользоваться услугами крематория.
https://censor.net/ua/user/432820
типові ольгінські курви.
їх треба ї..ати "в хвіст і гриву",а не щось пробувати довести.
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
У мережі поширюють https://www.facebook.com/marina.makeeva.792/posts/4170344619719146 фото нібито з протестів у Парижі, столиці Франції, проти вакцинації та карантинних обмежень.
Фото, яке https://www.facebook.com/marina.makeeva.792/posts/4170344619719146 поширюють у мережі
Однак, це - неправда. Цей фейк вже спростовували https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9FF8AA-1 AFP , https://www.factcheck.org/2021/07/scicheck-photo-shows-2018-france-world-cup-celebration-not-vaccine-protest/ Factcheck.org та https://correctiv.org/aktuelles/2021/07/20/dieses-foto-zeigt-keine-aktuellen-proteste-in-frankreich-sondern-eine-wm-party-2018/ Correctiv.org .
Фото ще в 2018 році https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9FF8AA-1 зробив Людовік Маран (Ludovic Marin), репортер агенції AFP, під час святкування перемоги Франції у Чемпіонаті світу з футболу. Це показує зворотний пошук по фото в Google, TinEye та Bing.
https://www.youtube.com/watch?v=4ze1vPhfEDc&ab_channel=GlobalNews
. https://www.youtube.com/watch?v=hBPGD3_H3NI .
. https://www.youtube.com/watch?v=DYnR7zvkDNg .
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
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У мережі https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 поширюють https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 інформацію про те, що нобелівський лауреат Люк Монтаньє, французький вірусолог та один з перших дослідників ВІЛ-інфекції, заявив, що всі вакциновані люди від COVID-19 помруть протягом двох років. Причиною цього нібито стане ефект ADE (антитілозалежне посилення інфекції).
Утім, це - неправда. Цей фейк вже спростовували https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today та https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .
По-перше, Люк Монтаньє https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS не говорив про смерть вакцинованих від COVID-19 протягом двох років. У кількох інтерв'ю, на які посилаються автори фейків, Монтаньє https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ зазначав , що кількість смертей збільшиться через ефект ADE. Про конкретні терміни і смерть саме усіх вакцинованих він https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ не казав .
Раніше ми https://voxukraine.org/fejk-koronavirus-maye-shtuchne-pohodzhennya/ спростовували заяву Монтаньє про штучне походження нового коронавірусу.
По-друге, ефекту ADE https://healthfeedback.org/claimreview/no-evidence-that-covid-19-vaccines-cause-more-severe-disease-antibody-dependent-enhancement-has-not-been-observed-in-clinical-trials/ не було зафіксовано під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19.
Антитілозалежне посилення інфекції - https://healthfeedback.org/claimreview/covid-19-vaccines-were-tested-in-animals-and-clinical-trials-before-receiving-authorization-vaccinated-people-arent-dying-at-a-higher-rate-than-unvaccinated-people/ явище , коли антитіла, які формуються проти вірусу, посилюють можливість вірусу викликати інфекцію замість того, щоб захищати організм.
https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/
Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание https://www.ft.com/content/d415a01e-d065-44a9-bad4-f9235aa04c1a Financial Times со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.
Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет €19,50 (прежняя была €15,5).
Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.
Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов в сравнении с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.