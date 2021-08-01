За добу 31 липня вакцинували майже 70 тисяч осіб, - МОЗ

Упродовж доби 31 липня проти коронавірусу в Україні вакцинували 68 499 українців, водночас перше щеплення отримали 45 597 осіб, повністю завершили імунізацію 22 902.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"68 499 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 31 липня 2021 року. Одну дозу отримали 45 597 осіб, повністю імунізовано 22 902 особи", - наголошується в інформації.

Зазначається, що упродовж доби працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів щеплення, 319 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3571447 осіб, із них отримали одну дозу 3571445 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 2023258 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5594703 щеплення", - зазначили в МОЗ.

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