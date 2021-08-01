Въезд для большегрузного транспорта в Киев ограничат из-за жары, - Нацполиция
В связи с жарой с 11:00 ограничивается въезд в Киев большегрузного транспорта в воскресенье, 1 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Патрульной полиции столицы.
"С 11:00 въезд в город большегрузного транспорта ограничено в связи с жарой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничат из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28° С.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
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Географічно - Миколаїв.
Ідіотізм робити перевалки зернових в місті, приймаючи автотранспорт. Тільки ЗД повинна працювати, як початково і було заплановано.