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Въезд для большегрузного транспорта в Киев ограничат из-за жары, - Нацполиция

Въезд для большегрузного транспорта в Киев ограничат из-за жары, - Нацполиция

В связи с жарой с 11:00 ограничивается въезд в Киев большегрузного транспорта в воскресенье, 1 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Патрульной полиции столицы.

"С 11:00 въезд в город большегрузного транспорта ограничено в связи с жарой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничат из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28° С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильной жары Киев ограничивает въезд фур

грузы (271) Киев (25466) Нацполиция (16418) транспорт (1757)


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Топ комментарии
+2
Вчера, буквально- еду я по отменной трассе Мариуполь-Запорожье... Бортовой комп температуру показывает +32, а впереди довольно немалая кавалькада машинок легковых. Я их, в несколько этапов обогнал, а вот три трейлера за которыми все выстроились- так и не смог, до блок поста мариупольского. На каждом трейлере- сляб толстенный, на котором краской написано 28... кг. То есть- более 28 тонн. Ну и плюсуйте грузовик-трейлер... Нормально, да? Так я к тому, что запрет у нас такой тоже есть, но... никто не посмел эту троицу остановить. Так и поехала она в порт... Ахметовское майно неприкасаемо.
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01.08.2021 12:05
+2
а ещё эти сАбаки на грузовиках едут гуськом на расстоянии 3--4 метров и обогнать этот поезд не возможно
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01.08.2021 12:12
+2
Задолбали эти поезда на дорогах. Украина единственная страна в регионе, которая до сих пор не навела порядок с фурами. При этом имеем самую развитую сеть железных дорог
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01.08.2021 12:34
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Вчера, буквально- еду я по отменной трассе Мариуполь-Запорожье... Бортовой комп температуру показывает +32, а впереди довольно немалая кавалькада машинок легковых. Я их, в несколько этапов обогнал, а вот три трейлера за которыми все выстроились- так и не смог, до блок поста мариупольского. На каждом трейлере- сляб толстенный, на котором краской написано 28... кг. То есть- более 28 тонн. Ну и плюсуйте грузовик-трейлер... Нормально, да? Так я к тому, что запрет у нас такой тоже есть, но... никто не посмел эту троицу остановить. Так и поехала она в порт... Ахметовское майно неприкасаемо.
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01.08.2021 12:05 Ответить
а ещё эти сАбаки на грузовиках едут гуськом на расстоянии 3--4 метров и обогнать этот поезд не возможно
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01.08.2021 12:12 Ответить
Всё правильно, так и ехали...
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01.08.2021 12:16 Ответить
Задолбали эти поезда на дорогах. Украина единственная страна в регионе, которая до сих пор не навела порядок с фурами. При этом имеем самую развитую сеть железных дорог
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01.08.2021 12:34 Ответить
Я так розумію, що вы взагалі не бачили колони вантажівок в західній Європі?
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01.08.2021 14:29 Ответить
Так же как и дорог Западной Европы, по которым разрешено фурам ездить. Там не нужно обгонять, там можно просто опережать.
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01.08.2021 15:21 Ответить
Якщо це не "націоналка"...
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01.08.2021 15:28 Ответить
Фури в Європі іноді їздять такими "*******", що аж страшно.
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01.08.2021 15:29 Ответить
А у нас тулять по місту, як так і треба, бо їм треба. Вже асфальт заколіївся по основним магістралям, що далі?
Географічно - Миколаїв.
Ідіотізм робити перевалки зернових в місті, приймаючи автотранспорт. Тільки ЗД повинна працювати, як початково і було заплановано.
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01.08.2021 13:03 Ответить
Да, уж... проезжал я Николаев в прошлом году, как раз в июле. Я всяко видел в этой жизни, но ТАКОГО скопления фур- ни разу и нигде в Мире! Это что-то потрясающее, город Фур!
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01.08.2021 13:09 Ответить
Цікаво, колись і хтось з керманичів визнає, що проблема не в вантажівках, а в асфалті, що зроблений з "гівна і палок". Чому в, наприклад, Італії, же температура літом майже завжди ха 30+ таких проблем з дорогами нема.
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01.08.2021 14:32 Ответить
Ну так, немає. Тому що ваговози в спеку стоять у відстійника та чекають зниження температури. Це нормальна практика для всієї цивілізації. Склад асфалЬту тут ні до чого.
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01.08.2021 21:24 Ответить
Дурня!!! Де ви таку херню почули?!! Ніхто не стоїть у відстійниках. Всі їдуть.
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02.08.2021 04:27 Ответить
Наверное самая большая жара будет в январе
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01.08.2021 16:05 Ответить
 
 