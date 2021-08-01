В'їзд для великовантажного транспорту до Києва обмежать через спеку, - Нацполіція

У зв'язку зі спекою з 11:00 обмежують в'їзд до Києва великовантажного транспорту в неділю, 1 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба Патрульній поліції столиці.

"З 11:00 в'їзд у місто великовантажного транспорту обмежено у зв'язку зі спекою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн обмежать через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно о 20:00).

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