УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9480 відвідувачів онлайн
Новини
645 14

В'їзд для великовантажного транспорту до Києва обмежать через спеку, - Нацполіція

В'їзд для великовантажного транспорту до Києва обмежать через спеку, - Нацполіція

У зв'язку зі спекою з 11:00 обмежують в'їзд до Києва великовантажного транспорту в неділю, 1 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба Патрульній поліції столиці.

"З 11:00 в'їзд у місто великовантажного транспорту обмежено у зв'язку зі спекою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн обмежать через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно о 20:00).

Читайте також: Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур

Автор: 

вантажі (1430) Київ (19401) Нацполіція (15123) транспорт (1390)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Вчера, буквально- еду я по отменной трассе Мариуполь-Запорожье... Бортовой комп температуру показывает +32, а впереди довольно немалая кавалькада машинок легковых. Я их, в несколько этапов обогнал, а вот три трейлера за которыми все выстроились- так и не смог, до блок поста мариупольского. На каждом трейлере- сляб толстенный, на котором краской написано 28... кг. То есть- более 28 тонн. Ну и плюсуйте грузовик-трейлер... Нормально, да? Так я к тому, что запрет у нас такой тоже есть, но... никто не посмел эту троицу остановить. Так и поехала она в порт... Ахметовское майно неприкасаемо.
показати весь коментар
01.08.2021 12:05
+2
а ещё эти сАбаки на грузовиках едут гуськом на расстоянии 3--4 метров и обогнать этот поезд не возможно
показати весь коментар
01.08.2021 12:12
+2
Задолбали эти поезда на дорогах. Украина единственная страна в регионе, которая до сих пор не навела порядок с фурами. При этом имеем самую развитую сеть железных дорог
показати весь коментар
01.08.2021 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера, буквально- еду я по отменной трассе Мариуполь-Запорожье... Бортовой комп температуру показывает +32, а впереди довольно немалая кавалькада машинок легковых. Я их, в несколько этапов обогнал, а вот три трейлера за которыми все выстроились- так и не смог, до блок поста мариупольского. На каждом трейлере- сляб толстенный, на котором краской написано 28... кг. То есть- более 28 тонн. Ну и плюсуйте грузовик-трейлер... Нормально, да? Так я к тому, что запрет у нас такой тоже есть, но... никто не посмел эту троицу остановить. Так и поехала она в порт... Ахметовское майно неприкасаемо.
показати весь коментар
01.08.2021 12:05 Відповісти
а ещё эти сАбаки на грузовиках едут гуськом на расстоянии 3--4 метров и обогнать этот поезд не возможно
показати весь коментар
01.08.2021 12:12 Відповісти
Всё правильно, так и ехали...
показати весь коментар
01.08.2021 12:16 Відповісти
Задолбали эти поезда на дорогах. Украина единственная страна в регионе, которая до сих пор не навела порядок с фурами. При этом имеем самую развитую сеть железных дорог
показати весь коментар
01.08.2021 12:34 Відповісти
Я так розумію, що вы взагалі не бачили колони вантажівок в західній Європі?
показати весь коментар
01.08.2021 14:29 Відповісти
Так же как и дорог Западной Европы, по которым разрешено фурам ездить. Там не нужно обгонять, там можно просто опережать.
показати весь коментар
01.08.2021 15:21 Відповісти
Якщо це не "націоналка"...
показати весь коментар
01.08.2021 15:28 Відповісти
Фури в Європі іноді їздять такими "*******", що аж страшно.
показати весь коментар
01.08.2021 15:29 Відповісти
А у нас тулять по місту, як так і треба, бо їм треба. Вже асфальт заколіївся по основним магістралям, що далі?
Географічно - Миколаїв.
Ідіотізм робити перевалки зернових в місті, приймаючи автотранспорт. Тільки ЗД повинна працювати, як початково і було заплановано.
показати весь коментар
01.08.2021 13:03 Відповісти
Да, уж... проезжал я Николаев в прошлом году, как раз в июле. Я всяко видел в этой жизни, но ТАКОГО скопления фур- ни разу и нигде в Мире! Это что-то потрясающее, город Фур!
показати весь коментар
01.08.2021 13:09 Відповісти
Цікаво, колись і хтось з керманичів визнає, що проблема не в вантажівках, а в асфалті, що зроблений з "гівна і палок". Чому в, наприклад, Італії, же температура літом майже завжди ха 30+ таких проблем з дорогами нема.
показати весь коментар
01.08.2021 14:32 Відповісти
Ну так, немає. Тому що ваговози в спеку стоять у відстійника та чекають зниження температури. Це нормальна практика для всієї цивілізації. Склад асфалЬту тут ні до чого.
показати весь коментар
01.08.2021 21:24 Відповісти
Дурня!!! Де ви таку херню почули?!! Ніхто не стоїть у відстійниках. Всі їдуть.
показати весь коментар
02.08.2021 04:27 Відповісти
Наверное самая большая жара будет в январе
показати весь коментар
01.08.2021 16:05 Відповісти
 
 